Comcast presentó Now su nuevo paquete de telefonía e Internet móvil prepago

Comcast anunció la expansión de su cartera de servicios de conectividad y entretenimiento con el lanzamiento de NOW Internet, un novedoso servicio prepago que promete brindar acceso a conexiones inalámbricas 5G ilimitadas. Este anuncio representa un avance importante en la estrategia de la compañía para ofrecer opciones de conectividad de calidad a precios asequibles y sin complicaciones.

NOW Internet se posiciona como una alternativa más asequible a las opciones de conectividad tradicionales, ofreciendo más confiabilidad que las opciones inalámbricas fijas a un precio más atractivo. Una de las características destacadas de este servicio es la posibilidad de utilizar cualquiera de los 23 millones de puntos de acceso WiFi de Comcast, lo que garantiza una conectividad sólida y constante tanto en el hogar como fuera de él.

Una de las principales ventajas de los planes de NOW Internet es que no requieren contratos ni comprobaciones de crédito, lo que los hace accesibles para una amplia gama de usuarios. Esta flexibilidad en la suscripción refleja el compromiso de Comcast de proporcionar opciones sencillas y convenientes para sus clientes.

NOW Internet se une a la cartera de productos de Comcast, que incluye otros servicios como NOW TV y NOW WiFi Pass. Esta amplia gama de opciones permite a los consumidores personalizar su experiencia de conectividad y entretenimiento de acuerdo con sus necesidades y preferencias individuales.

Precio

Los clientes de NOW Internet pueden elegir entre dos opciones de prepago:

– Plan de 100 Mbps por $30 dólares al mes.

– Plan de 200 Mbps por $45 dólares al mes.

Ambos planes incluyen datos ilimitados y una puerta de enlace Xfinity, lo que garantiza una experiencia de conexión fluida y sin interrupciones.

Por otro lado, NOW Mobile ofrece datos 5G, llamadas y mensajes de texto ilimitados por $25 dólares por línea. Esta opción se presenta como la única alternativa inalámbrica de prepago que ofrece una integración fluida con los más de 23 millones de puntos de acceso Xfinity, lo que asegura una conectividad confiable en todo momento.

NOW TV, por su parte, ofrece una experiencia de streaming completa por $20 dólares al mes, que incluye programación en vivo y a la carta de más de 40 cadenas, así como acceso a Peacock Premium y una variedad de canales FAST integrados.

Finalmente, NOW WiFi Pass brinda a los usuarios acceso ilimitado a más de 23 millones de puntos de acceso WiFi de Xfinity por $20 dólares durante 30 días, lo que garantiza una conectividad constante y sin preocupaciones mientras están fuera de casa.

El lanzamiento de NOW Internet representa un paso significativo en el compromiso de Comcast de proporcionar opciones de conectividad y entretenimiento de calidad a precios asequibles y sin complicaciones. Con una amplia gama de servicios y precios transparentes, Comcast está bien posicionado para atraer a un buen número de clientes en busca de una experiencia de conectividad y entretenimiento personalizada y sin complicaciones.

