Policía de Los Ángeles sigue la búsqueda de unos 20 sospechosos que asaltaron una tienda en el este de la ciudad 

Un grupo de 10 a 20 jóvenes son sospechosos de “robos repentinos” en tiendas minoristas locales en el este de la ciudad de Los Ángeles.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), los sospechosos entran a las tiendas por las noches con sudaderas con capucha y mascarillas, quitan la ropa y otras mercancías y en cada incidente se ha observado a los sospechosos huyendo en bicicletas sin pagar nada.

Se subraya en el documento que el 3 de marzo los individuos eligieron como objetivo tiendas minoristas, utilizaron la fuerza en el asalto y no mostraron ningún tipo de respeto por la seguridad de las víctimas presentes.

El grupo de trabajo contra delitos minoristas organizados (ORCTF) del departamento de policía de Los Ángeles, actualmente tiene investigación abierta y quisiera ayuda del público para identificar a los sospechosos que se reportan ser hombres hispanos de 5 a 6 pies de estatura y de entre 15 a 25 años de edad.

Aunque el personal del LAPD dijo en una actualización que hasta ayer en la tarde no tenían evidencia de que los estudiantes fueran del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), inicialmente dijeron que es probable que los sospechosos asisten a escuelas de dicho distrito cerca de las tiendas que fueron afectadas.

Respecto a lo sucedido, personal del LAUSD no quisieron ahondar demasiado en el tema ya que no se había confirmado que los sospechosos fueran estudiantes del distrito; no obstante explicaron que hablarían del tema en las escuelas.

“Aunque no se sabe si las personas involucradas son estudiantes de nuestro distrito escolar, reforzamos la importancia de comportamiento responsable y ser buen ciudadano entre nuestros estudiantes a través de la educación y programas de soporte”, dijo un portavoz del LAUSD.

De acuerdo con un reporte del instituto de políticas públicas de California (PPIC), en los datos más recientes del 2022 a nivel estatal el hurto incremento un 29%; sin embargo, esa cifra sigue siendo inferior en un 8% que los niveles antes de la pandemia y 17% menos que en el 2014.

En el mismo reporte, el PPIC explicó que debido a la Propuesta 47, el hurto es definido como robo menor o delito menor si la cantidad de lo robado es inferior a los $950.

Es importante notar que aunque los datos del hurto no son los más altos que se han experimentado en el estado de California en los últimos años, el PPIC mencionó que cada departamento de policía reporta los crímenes de forma diferente y los datos no permiten identificar el robo minorista organizado.

Una de las tiendas afectadas por el “robo repentino” en el este de Los Ángeles fue la tienda WSS, una cadena minorista nacional de zapaterías ubicada en Boyle Heights.

Posiblemente y debido a robos anteriores, al entrar a la tienda uno de los trabajadores tenía una cámara corporal, parecida a las que los oficiales del LAPD utilizan, aunque nadie quiso hablar sobre el tema, pero al cierre de esta edición, la empresa WSS no había respondido a algunas preguntas de La Opinión.

Julio Chávez, un residente que seguido pasa por el área donde se ubica la tienda WSS en la calle Olympic, dijo que ha notado que seguido hay agentes del LAPD en el área.

Después de vivir en varias partes de Los Ángeles por más de 40 años, Chávez dice que los robos que se ven hoy en día es algo muy nuevo para la comunidad.

“Antes en los 80s o 90s no sucedía nada de esto y ahora después de la pandemia es que ha sucedido todo esto”, dijo Chávez. “Cómo que la gente está más insegura”.

Para Chávez, el desempleo tal vez es una de las razones por la cual piensa que las personas deciden involucrarse en los robos a las tiendas.

Agregó que se necesitan cambiar las leyes para que no siga sucediendo ese tipo de robos. “Espero que los oficiales locales puedan pasar leyes para prevenirlo”.

Marisela Ruiz y su esposo Daniel Olivares venden fruta en la calle Soto en las afueras de la empresa WSS.

Marisela explicó que ya han sufrido robos en los cuatro meses que llevan vendiendo en la zona.

“Hace unas semanas, alguien le pidió a su esposo que le prestara un cuchillo y con el mismo cuchillo lo trataron de amenazar”, explicó Marisela.

Cómo Chávez, Ruiz tiene muchos años viviendo en Los Ángeles y dice que últimamente siente que los robos han incrementado y las ventas de su negocio han bajado lo que dificulta su situación financiera.