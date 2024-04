Tekashi 6ix9ine, en problemas con el IRS: incautan sus pertenencias en Florida

El polémico rapper Tekashi 6ix9ine de nuevo está metido en problemas, ya que agentes del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) llegaron a su casa en Lake Worth, Florida, para incautar muchas de sus pertenencias, incluidos dos automóviles.

El sitio TMZ dio a conocer un video en el que se muestran varias personas afuera de la residencia del artista, llevando a cabo la operación. Un auto Lamborghini con un colorido diseño fue asegurado en una grúa para ser remolcado.

No se sabe aún si el problema de Tekashi es totalmente de tipo fiscal, pues él no se encontraba en su domicilio. Además, los agentes no dieron más información a ese medio. El artista (cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández) tiene una colección de autos pintados de forma llamativa, tal y como lo dejó ver en un clip que publicó en su cuenta de Instagram hace tres años.

Actualmente Tekashi 6ix9ine se encuentra en República Dominicana. En enero de este año fue arrestado por cargos de violencia doméstica tras agredir a su pareja, Yailín La Más Viral, y a un productor musical local. Pasó nueve días en una prisión de Santo Domingo y fue liberado tras pagar una fianza. Durante casi tres meses el rapper estuvo ausente en las redes sociales, pero el 4 de abril compartió en Instagram un fragmento del video de “DM”, el más reciente sencillo de Yailín.

