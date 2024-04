Tras evitar impeachment, Mayorkas vuelve al Senado y enfrenta gélida recepción de republicanos

El juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, terminó apenas en un par de horas. El Senado recibió los cargos con que la Cámara de Representantes imputaba al responsable de la política migratoria estadounidense y simplemente lo declaró inconstitucional.

Sin embargo, Alejandro Mayorkas tuvo que regresar al Senado, pero ahora para testificar sobre la propuesta de presupuesto para 2025 del presidente Joe Biden y presentar argumentos ante los legisladores para obtener fondos adicionales para el Departamento de Seguridad Nacional.

Pese que era otro el asunto, algunos senadores republicanos no olvidaron el impeachment y criticaron el liderazgo del secretario y despreciaron a los demócratas por rechazar los artículos de juicio político contra Mayorkas por considerarlos inconstitucionales.

“Ayer tuvo lugar su juicio político en el Senado”, dijo el senador Rand Paul, republicano por Kentucky, en su discurso de apertura. “No veo este como un día feliz, o un día que disfrute, es un día triste. Un día triste en el sentido de que hemos llegado a esto. Este no es un debate sobre políticas, es un debate sobre mala conducta, un debate sobre si has estado diciendo la verdad y si has estado haciendo cumplir la ley”.

El Senado desestimó los artículos de ‘impeachment’ contra Alejandro Mayorkas https://t.co/Kzroh146Gz — La Opinión (@LaOpinionLA) April 17, 2024

Paul añadió más tarde: “Todo lo que puedo expresar es decepción y desconcierto por el hecho de que los demócratas le hayan permitido salirse con la suya”.

Los republicanos de la Cámara de Representantes acusaron a Mayorkas en febrero, acusándolo de negativa deliberada y sistémica a cumplir con la ley, así como de abuso de la confianza pública.

El Senado, en votaciones partidistas, descartó los cargos por no alcanzar el nivel de “delito grave o delito menor” como lo exige el Artículo II de la Constitución.

Todos los demócratas y el senador independiente Bernie Sanders votaron a favor de anular los artículos y suspender la sesión en el lapso de tres horas después de que un senador republicano rechazó la oferta del líder de la mayoría, Chuck Schumer, de dedicar un tiempo a debatir.

Más tarde, Schumer rechazó las críticas del Partido Republicano afirmando que su caso de juicio político era “sagrado, frívolo, político” y equivalía a disputas políticas en lugar de delitos impugnables.

Mayorkas había calificado los cargos de impeachment como “infundados”, pero en gran medida mantuvo la cabeza gacha mientras se desarrollaban los procedimientos en la Cámara y el Senado.

En respuesta, el senador Rick Scott, republicano por Florida, afirmó que los demócratas sentaron un “nuevo precedente” el miércoles al anular el juicio y preguntó a Mayorkas: “¿Cree que lo están silenciando porque los demócratas están aterrorizados por su historial y no pueden defenderlo? “. ¿O porque no confías en ti?”

“Ninguno de los dos, senador”, respondió Mayorkas.

Los republicanos argumentan que el presidente Joe Biden ha sido débil en la frontera, ya que las detenciones por cruces ilegales se dispararon a más de 2 millones de personas durante los dos últimos años de su mandato, aunque han disminuido desde un récord de 250,000 en diciembre, debido a una mayor vigilancia migratoria en México.

Los demócratas afirman que, en lugar de someter a un juicio político a Mayorkas, los republicanos deberían haber aceptado un acuerdo bipartidista del Senado destinado a reducir el número de inmigrantes que entran ilegalmente en Estados Unidos.

*Con información de NBC News.

