Chicote Calderón tiene su amor por el América: “Me parto el alma por estos colores”

Cristian “Chicote” Calderón se ha ganado el puesto en el América con buen rendimiento y ahora afirma que le tiene amor al club, a pesar de haber vestido los colores de las Chivas.

Calderón contó que vestir los colores de las Águilas es algo que le da alegría y emoción.

“El cambio fue bonito e importante para mí. Estar de este lado me da alegría y emoción, creo que es lo que he hecho desde que estoy acá. El trabajo día a día, semana a semana, me he ido ganando la oportunidad de tener más minutos. Al final los aplausos es lo que he venido haciendo, siempre respeté a la afición si me aceptaban o no, tengo que ganarlos en el campo y eso es importante para mí y la institución”, comentó.

Calderón suma 12 partidos disputados de 15 posibles y también 2 asistencias en la Liga MX. Para el defensor ha sido clave lo bien que lo recibió el equipo tras su pase al América.

“Al final es importante llegar a un equipo donde te reciben bien. El día que llegaron todos me recibieron bien y eso me hizo sentir parte del equipo, pero ahora me doy cuenta que es una familia porque partido a partido se ve esa unión para sacar los resultados”, detalló.

Cristian Calderón sobre cómo jugar un Clásico ante Pumas

América está en el primer lugar de la tabla de la Liga MX y este fin de semana se miden a los Pumas en el Clásico Capitalino.

Para Calderón es un clásico importante y que quien haga menos errores, será quien gane.

“Es un Clásico y así lo vivimos. Ya nos tocó enfrentar a Chivas y Cruz Azul. Si bien, tuvimos solo un triunfo en Liga en esos Clásicos, es importante ahora salir y ganar y obviamente estar ahí arriba. Vamos paso a paso y al final de cuentas va a ganar el que haga mejor las cosas”, externó.

Un objetivo claro que tiene el defensor del América es vestir la camiseta de la selección de México y afirma que si sigue trabajando duro, lo podrá conseguir.

“¿A quién no le gustaría representar a la Selección, estar ahí? Jugar partidos importantes y vestir la playera de la Selección es bonito y ¿por qué no soñar con la Selección y buscar un lugar? Tengo que trabajar día con día y eso se irá dando”, aseveró ‘Chicote’.

