El ataque de Israel a Irán: claves sobre el reporte y la postura del G7

TEL AVIV.- El gobierno de Israel no asume oficialmente los ataques a Irán confirmados por Estados Unidos y versiones militares israelíes.

Dos fuentes, una civil y otra militar, indicaron a este diario que no hay una posición oficial de Israel al respecto.

Mientras tanto, el periódico The Times of Israel señaló que Estados Unidos habría aceptado que Israel avanzara en Rafah, en Gaza, a cambio de ataques de menor alcance a Irán.

Aunque el gobierno de Estados Unidos negó tales reportes, este diario publicó que el gobierno de Benjamín Netanyahu no actuaría contra Irán si un acuerdo con la administración de Joe Biden, siendo EE.UU. el principal aliado del Estado israelita.

Sobre los presuntos ataques, The Associated Press señaló que hubo un aparente ataque con aviones no tripulados israelíes contra una “importante base aérea”, cerca de Isfahán, una ciudad clave en Irán.

Eso habría activa las defensas aéreas iraníes la madrugada del viernes, pero a pesar del reporte ningún oficial iraní confirmó la contraofensiva israelita.

El reporte de AP agrega que en la reunión del G7 en Capri, el Ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, dijo que Estados Unidos tenía información del ataque.

“No estuvimos involucrados en ninguna operación ofensiva”, respondió el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.

En Tel Aviv es día del Shabbat, por lo que la mayoría de las agencias gubernamentales no opera o lo hacen a muy bajo nivel, por lo que ha sido complicado confirmar los reportes.

El G7 confirma respaldo a Israel

En un comunicado conjunto, los miembros del G7 confirmaron su total respaldo a Israel y criticaron la escalada de Irán en su contra.

Su mensaje inicia con una condena contra el ataque entre el 13 y 14 de abril contra Israel por parte de Irán, el cual fue interceptado por Israel con respaldo de EE.UU., el Reino Unido y Francia.

“Esta fue una escalada peligrosa, ya que Irán disparó cientos de misiles balísticos, misiles de crucero y drones”, indica el comunicado. “Israel y su pueblo cuentan con toda nuestra solidaridad y apoyo y reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad de Israel. Las acciones del Irán marcan un paso inaceptable hacia la desestabilización de la región y una nueva escalada que deben evitarse”.

Agrega que tras los reportes de este viernes piden a ambas partes reducir la escalada militar.

“A la luz de los informes de ataques del 19 de abril, instamos a todas las partes a trabajar para evitar una mayor escalada”, los aliados de Israel no atribuyen directamente al gobierno de Netanyahu el ataque a sedes iraníe.

Advertencia a Irán

El G7 también hizo un fuerte llamado a Irán para abstenerse de brindar apoyo al grupo terrorista Hamás y de tomar nuevas acciones, incluido un respaldo al Hezbollah libanés.

“El continuo suministro de armas y material relacionado por parte de Irán a los hutíes en violación de la Resolución 2216 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a otros actores no estatales en la región está aumentando peligrosamente las tensiones”, indicó el G7. “Hacemos un llamado a todos los países para que impidan el suministro de componentes u otros artículos a los programas de misiles y vehículos aéreos no tripulados de Irán”.