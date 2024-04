‘El último activista’, de Randy Jurado Ertll

La deportación de su madre a El Salvador con él en brazos a los ocho meses de nacido, su regreso a Los Ángeles a los cinco años en una zona llena de pandillas y culturalmente adversa, le enseñaron que desde pequeño tenía que luchar para sobrevivir y evitar injusticias.

Es más, podríamos decir que su primera lucha social personal fue el reclamo que hizo a una escuela en Minnesota por no haberlo seleccionado para una beca, pero al expresar su inconformidad y hacerles entender que lo que estaban haciendo era una injusticia, el niño de Junior High fue aceptado.

Hoy ese estudiante convertido en todo un escritor, no solo levanta la voz como lo hizo durante 10 años como activista al frente de la organización El Centro en Pasadena, o como lo hace diariamente ante sus estudiantes en la escuela Central H.S., zona donde creció; sino que Randy Jurado Ertll a través de su libro “El último activista” levanta la voz a través de las letras para inspirar a una nueva generación de jóvenes a luchar por su comunidad.

“Lo que se busca es dar herramientas a los jóvenes que tratan de hacer la diferencia en sus vecindarios”, explicó Jurado. “Pero principalmente, queremos inspirar y hacer conciencia en las nuevas generaciones de la importancia de involucrarse en los retos de las comunidades donde viven”.

Escritor y activista Randy Jurado con la activista Dolores Huerta. Crédito: Randy Jurado | Cortesía

Además de hacer referencias y plasmar ejemplos y experiencias de grandes luchadores sociales como Martin Luther King Jr., Malcom X, Nelson Mandela, Monseñor Oscar Romero y César Chávez, Jurado nos muestra en su nuevo libro en español, esos sacrificios que en muchas ocasiones han llevado a muchos líderes a arriesgarlo todo, pero que gracias a su trabajo y dedicación, la situación ha ido mejorando para miles o millones de personas, particularmente para las comunidades de color en Estados Unidos; no obstante, subraya que hace falta mucho por hacer.

Jurado también nos explica que la vida de un activista no es nada fácil, es una lucha interminable donde no siempre se ganan todas las batallas, pero de no hacerlo, existen retrocesos y momentos de oscuridad que llevan a las sociedades a situaciones muy complicadas.

“Creo que actualmente vivimos momentos un poco desesperanzadores, con falta de líderes no solo a nivel local, pero nacional y eso termina afectando a todos”, explica Jurado. “Si llegará Trump al gobierno, la comunidad migrante tendría tiempos muy complicados y nos falta estar [comunidad latina] más unidos y mejor organizados”.

Asegura que en los últimos 10 años la vida de las minorías ha empeorado e los Estados Unidos, y no ve muchos activistas enfocados en los derechos civiles.

“Necesitamos nuevos líderes”, enfatiza.

“Hoy hay más gente viviendo en la calle, hay más drogas y trabajos más mal pagados”, explica. “Aunque hay tendencias que indican que la violencia no es muy alta, yo si he visto un repunto con las pandillas en el sur de Los Ángeles. Antes la mayoría de esos grupos eran afroamericanos, hoy son latinos’.

Portada del libro El último activista. Crédito: Randy Jurado | Cortesía

En el libro “El último activista” podemos leer artículos sobre cómo recaudar fondos económicos para las causas sociales, cómo movilizar a la comunidad en las calles, cómo lidiar con las Juntas de gobierno y burocracias, la importancia de los medios de comunicación en los esfuerzos de cambio y uno de los principales, cómo no desfallecer en el intento y continuar hasta ver el cambio que se busca.

“Necesitamos que la gente joven se involucre, que continúe la lucha iniciada en el pasado”, expresa. “Los activistas vienen en todos tamaños, colores e ideologías, pero todos tienen algo en común y es la necesidad de luchar por justicia social”.

Jurado nos explica en su libro de la importancia de conocerse a uno mismo, conocer sus debilidades y sus talentos para explotarlos al máximo, leer la historia y otras luchas sociales que han sido los vientos de cambio del pasado, entender que ese camino no será fácil, pero al final, si muy satisfactorio al ver los cambios realizados por los que se lucha.

“El último activista” es un libro que inspira a cualquier inmigrante con ganas de entender los esfuerzos y el trabajo que requieren los cambios sociales en los Estados Unidos; pero además, nos deja ver la importancia de participar y no ser víctimas de nuestra propia apatía e inacción en los problemas que nos afectan como comunidad.

Randy Jurado Ertll es graduado en Ciencias Políticas con una especialización en Español de Occidental College y obtuvo su maestria de Azusa Pacific University, es activista y actualmente es profesor en el distrito escolar de Los Ángeles. “El último activista” es su décimo tercer libro bilingüe.

Para comprar el libro puede visitar Please check out my books on AMAZON

Ebooks: