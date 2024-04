Eliminan comisión de equidad en la ciudad de San Gabriel 

Por votación de 3-2, el ayuntamiento de la ciudad de San Gabriel rescindió la Comisión de Equidad, Acceso y Relaciones Humanas (HEAR), cuatro años después de su creación, y miembros de la comunidad LGBTQ culparon a la vicealcaldesa latina, Denise Menchaca, de ser la promotora de la disolución y de esparcir “odio” y aseguraron que harán todo lo posible “para que ella no vuelva a ocupar un cargo en el gobierno municipal”.

“El concilio nos traicionó a los latinos; la concejal [Denise] Menchaca recibió nuestro apoyo y fue la presidenta de nuestra organización por un tiempo”, dijo Florencio Briones, presidente del Club de Demócratas en el Valle de San Gabriel. “Ella ha enviado un mensaje de no inclusión, de odio y de rechazo. Eso es muy doloroso e increíble porque ella fue parte de nuestra plataforma de apoyo para la comunidad LGBTQ”.

Briones y otros activistas de la comunidad LGBTQ dijeron a La Opinión que formarían una coalición para buscar la destitución de la vicealcaldesa Menchaca, quien, después de dos días de espera, no respondió a preguntas por escrito enviadas a su correo electrónico.

En un ambiente lleno de tensión, más de medio centenar de integrantes de la comunidad LGBTQ pidieron a los cinco miembros del cabildo que no eliminaran HEAR.

Dicha comisión había sido creada para “avanzar y defender la equidad, el acceso, la diversidad, la justicia social, la seguridad, el aprecio mutuo, una mayor competencia cultural, relaciones positivas entre grupos y el respeto por todos los miembros de la comunidad de San Gabriel”, según indica el sitio web de la comisión. Surgió después del asesinato del afroamericano George Floyd, durante un arresto, en Mineápolis, Minnesota, en mayo de 2020.

El martes 16 de abril, más de medio centenar de integrantes de la comunidad LGBTQ instaron a las autoridades a defender los derechos humanos de todos los residentes de San Gabriel.

Discriminación y acoso

Sus esfuerzos resultaron en vano. La vicealcaldesa Menchaca y los concejales John R. Harrington y Eric Chan emitieron los votos que eliminaron HEAR. El alcalde John Wu y el concejal Tony Ding votaron en contra.

“Les recuerdo que la comunidad LGBTQ ha sido víctima de masacres masivas, ha sido el blanco de la brutalidad y asesinatos, y represión vierta por parte de funcionarios públicos y los tribunales”, dijo el doctor Félix Núñez, residente de San Gabriel por 22 años.

Núñez dijo que, basado en investigación validada que los jóvenes LGBTQ enfrentan discriminación y acoso, sufren de un aumento de condiciones de salud mental y suicidio.

“Estos miembros de la comunidad enfrentan actos reales de odio y discriminación en nuestras escuelas, lugares y negocios”, añadió, e indicó que los comisionados de HEAR tuvieron razón en formar un consejo que desarrollo el programa All Are Welcome (Todos son Bienvenidos) y su trabajo ha quedado inconcluso.

Una “aliada” que fue abucheada

El conflicto pareció ser sobre el papel del gobierno local en la promoción de los derechos y la seguridad de la comunidad LGBTQ.

Vicealcaldesa de San Gabriel, Denise Menchaca proponente de la eliminación de un programa de equidad y justicia.

El debate se centró en el programa denominado “Todos son Bienvenidos”, propuesto por primera vez por la Comisión HEAR al ayuntamiento en febrero. El programa surgió de una encuesta comunitaria realizada por HEAR en la que el 10% de los encuestados dijo que la comisión necesitaba abordar cuestiones LGBTQ. El 5 de marzo, Menchaca propuso la eliminación de HEAR, diciendo que su misión había terminado. Lo hizo después de que la comisión presentara un nuevo programa voluntario para que las empresas pusieran pegatinas en sus ventanas que dijeran que los miembros LGBTQ+ son bienvenidos en las tiendas, similar a la iniciativa de la ciudad de Long Beach.

Antes de la votación, Menchaca expresó que la Comisión HEAR debía ser disuelta “porque esta comisión nunca se trató únicamente de temas LGBT”.

Menchaca expresó que los miembros de la comisión se encargaron de encontrar unilateralmente su misión, en una

La comunidad LGBTQ frente al edificio de gobierno de la ciudad de San Gabriel, California.

campaña de cambio de narrativas, manipulación de hechos para difundir deliberadamente información errónea y ataques de carácter a todas las voces con perspectivas opuestas.

Al finalizar sus comentarios. La vicealcaldesa dijo: “Vuelvo a enfatizar que soy una aliada de la comunidad LGBTQ”. De inmediato fue abucheada.

El concejal John Harrington expresó que él nunca había estado de acuerdo con la formación de la comisión porque “la equidad puede ser explotada” y que la comisión HEAR lo ha hecho.

El concejal Ding opinó que a la comisión le hubiera venido mejor una dirección más específica, para permitir la defensa de más voces.

Por su parte, el alcalde John Wu, pidió a sus compañeros del consejo que permitieran a la comisión HEAR que abordara los problemas con una nueva dirección.

Ataques por todos lados a comunidades marginadas

“Dos días antes de la junta yo le pregunté a la señora Menchaca y me dijo que la Comisión ya no era necesaria, que ya había completado su trabajo”, informó Florencio Briones, presidente del Club de Demócratas en el Valle de San Gabriel. Yo le respondí que el trabajo nunca va a ser completo”.

Briones declaró a La Opinión que los comisionados eran la voz de la comunidad.

“¿Cómo va a estar completo su trabajo si, aparte de otros temas, tenemos el problema gravísimo de inmigración, de los ataques contra personas de otras nacionalidades por el color de su piel, contra las personas asiáticas, contra personas de distintas religiones o ataques en contra de la comunidad LGBTQ?”.

Una encuesta de 2023 realizada por el Proyecto Trevor que encontró que el 41% de los jóvenes LGBTQ de 13 a 24 años consideraron seriamente intentar suicidarse el año anterior. Los jóvenes transgénero, no binarios y/o de color reportaron tasas más altas que sus pares.

“Personalmente, me siento traicionada por Denise Menchaca”, dijo la activista y empresaria Jeanne Raya. “La apoyé en cada una de sus campañas, y sólo puedo decir que esto [la finalización de HEAR] es una gran decepción personal para mí porque ella ignorar a las mujeres que han servido en esta Comisión, el buen trabajo que se ha hecho y reniegue esencialmente de todo lo que ella ha afirmado defender en los aproximadamente 12 años que ha ocupado cargos públicos en San Gabriel. Lo que ha hecho es terrible. es la mayor traición a nuestra comunidad”.

La diferencia entre gobierno y política

Richard Zaldívar, fundador y director ejecutivo de The Wall Las Memorias Project, una organización sin fines de lucro dedicada a promover el bienestar y prevenir enfermedades entre las poblaciones latinas afectadas por el VIH/SIDA consideró que la vicealcaldesa Denise Menchaca, “en gran medida”, representa la situación de muchos latinos y mexicoamericanos que son demócrata y se hacen llamar progresistas.

“Cuando se trata de homofobia y cuestiones gay y LGBTQ, es fantástico para ellos y ellas ondear una bandera en conferencias y convenciones y decir: Te apoyo. Pero cuando se trata del meollo de la cuestión, abandonan a nuestra comunidad”, dijo Zaldívar a La Opinión.

“Nosotros, como personas de color, también sabemos, como ella, que tenemos que asumir la responsabilidad de educarnos y darnos cuenta de que, en el pasado, sus padres y sus abuelos tal vez no hayan tenido las libertades que ella disfruta hoy”, agregó. “Y por eso todos somos iguales en materia de derechos. Cuando se trata de la capacidad de vivir, ¿quién se supone que debe vivir? Y entonces rezo por ella y espero que ella y cualquier otra persona opuesta a esta Comisión [HEAR] basada en el tema LGBTQ, reflexione que la gobernanza es diferente de la política. La gobernanza es cuando eres elegido, representas a todos. La política es cuando compites para agradar, para conseguir un voto”.