Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de abril de 2024

Piscis

Se visualiza un viaje en tu terreno y posibilidades de encamarte con una persona de una red social con quien has estado coqueteando desde hace algunos días. Dolor de estomago en puerta, bájale a la tragazón. Arreglarás documentos o realizarás algún trámite de la mejor manera. Un problema familiar se avecina, pero con el tiempo sabrán resolverlo. Si tienes una relación cuida mucho tu manera de expresarte de familiares de tu pareja pues podrías cometer un error y salir bien bufado o bufada por andar de lengua suelta y habladora. Si tienes una relación se visualiza un engaño y mentiras que pondrán muy tenso el asunto, no exijas más de lo que puedes ofrecer. Amistad te pedirá un consejo, ten cuidado a quien ayudas pues podría morder tu mano. Te vienen grandes cambios en tu vida pues descubrirás que una persona muy querida para ti te ha jugado el dedo en el hocico es decir te ha mentido y engañado en varias ocasiones. Cuídate de traiciones por parte de amistades pues estarán a la orden del día, uno de tus amigos más cercano se la ha pasado hablando fregadera y media a tus espaldas.

Acuario

Viene un proyecto que tienes en mente y que empezará a cuajar en estos días. Familiar te visita. Cuídate de fracturas y torceduras. Amor a distancia se debilita debido a la falta de interés de una de las partes. No gastes tanto en tonterías que no necesitas, eres muy de gastar en fregaderas y media cada que tienes un dinerito extra. No pierdas el tiempo en esas personas y enfoca tu energía y tu vida en alguien que esté dispuesto o dispuesta a dar su tiempo en ti. Cuídate de un amor del pasado pues está de regreso para volver a provocar inestabilidad en ti, no dejes que te afecte nada y que todo se te resbale, no vale la pena volver a comer lo que ya vomitaste hace tiempo y tanto te tardaste en curar. No pretendas cambiar la manera de ser o de pensar de las demás personas, aprende aceptarlas como son. Si no tienes una relación el escenario se muestra perfecto para iniciar romance, dile a la persona que te interesa lo que siente y no sigas perdiendo el tiempo, si te rechaza al menos sabrás que no tienes por qué seguir ahí insistiendo y buscar otras opciones.

Capricornio

No gastes en productos que no necesitas, mejor invierte tu tiempo y dinero en un buen gym y mejorar tu fregada alimentación porque se te está haciendo bolas el engrudo. Recuerda que el tiempo es muy corto para desperdiciarlo en gente que no lo valora. Necesitas poner en la mesa los proyectos que tienes y ver de qué manera conseguirás lo que buscas, eres muy de hacer muchos planes pero no le atoras pa conseguirlos. Si no has logrado concretar algo es porque no has querido ni le has puesto el empeño necesario, pon las cartas sobre la mesa sobre qué buscas y esperas en una relación y que comience la búsqueda, dicen que el amor llega cuando tiene que llegar, pero si te atontas y te quedas a esperar que llegue, ahí se te va ir la vida. Si las cosas te han salido mal últimamente no te desesperes ni te deprimas por esa razón, al contrario, aprende de cada golpe que te da la vida para no caer en los mismos problemas de siempre. Si tienes dudas del ser amado, aléjate y déjale todo al destino, si ésta persona te quiere y valora no te dejará ir y luchará por mantenerse a tu lado, sino lo hace créeme que abras tomado la mejor decisión.

Sagitario

Llego la hora de mandar a chiflar a su mauser a esa gente tonta que solo te busca cuando necesita un favor pero cuando tú los necesitas no se aparecen ni debajo de las piedras. Un amor del signo de agua podría entrar a tu vida sin darte cuenta. Amistad sufre un percance. Extrañarás mucho a familiares lejanos. Amistad te llegará con un chisme. Ten cuidado con las harinas y refrescos pues podrías estar aumentando mucho de peso en estos días. Un negocio en puerta se visualiza con friegos de éxito. Si tienes ya una relación no andes de calzón flojo y concentra tu energía en prepararle un detalle, eso hará más fuerte la relación. No te permitas volver a ser y fracasar en el ámbito del amor, abre bien tus ojos y no caigas en las mismas jugadas que ya te hicieron antes y te hicieron sufrir. Cuídate de caídas y golpes, es decir los accidentes podrían estar a la orden del día. A la fregadas personas que solo te causan estrés y mal humor, cambia de círculo de amigos, eso te servirá para renovar energías, solo deja a quienes vale la pena tener. Si estas soltero y no pones esfuerzo, dedicación y tiempo en consolidar una relación con personas que te han tirado los perros jamás vas a lograr nada, no esperes que la otra parte lleve siempre la batuta.

Escorpio

Estarás estos días en un tono bastante bueno pues comenzarás a sentirle sabor a la vida, no temas a conocer más personas y darle vuelo al sexo siempre y cuando lo hagas con responsabilidad, ten presente que eres un signo bien calenchu y el sexo siempre será una necesidad para ti. Aprende a ser más bitch, pues solo así no te seguirán viendo la cara. Cuida tus espaldas pues estarás muy propenso a propensa a que una amistad te de la puñalada. Cansancio y confusión estará presente estos días, recibirás noticias de una persona que fue muy importante para ti, la despedida está cerca, empezarás a sanar heridas que no te permitían seguir avanzando. No permitas que las personas te quiten el sueño con sus malos comentarios, aprende a desacerté de toda esa miércoles que lejos de ayudarte a mejorar solo te hunden mas en tristezas y depresiones. Se viene un viaje muy perro donde te la pasarás de la mejor. Aguas con quien le cuentas tus cosas y planes, recuerda que tienes un chorro de gente que te envidia. Eres un ser muy noble y de mucha luz y eso le cala a las demás personas. Vienen cambios en el trabajo y en los dineros, aprovecha los ingresos extras para ir pensando en un negocio para mejorar en esta casilla. Si ya una vez esa amistad te dañó, no tienes por qué volver a confiar.

Libra

Amistades falsas y convenencieras donde quiera hay, no te tomes las cosas tan apecho y aprende a lidiar con esas personas las cuales solo buscan desestabilizarte y hacerte pasar un mal rato. Aprende a amar tus sueños y metas y poner todo tu empeño en cumplirlas, no permitas que otras personas te dañen mediante comentarios negativos que se te resbale lo que piensen, recuerda que si no te dan para el gasto no tienen por qué dar su opinión. Vienen amores importantes y cambios en tu economía que te van a beneficiar, no des pie a chismes así que trata de comportarte y no andar de nalgas prontas porque después para limpiar tu reputación va a ser el problema. No temas a una nueva oportunidad en el amor pues estas en un ciclo en que llegarán nuevas oportunidades y tendrás hasta pa escoger. Aprende amarte más que nada en este mundo y verás como la felicidad comenzará a llegar a tu vida. Cambia tu manera de pensar y actuar pues podrías cometer errores con la persona que te interesa. Aguas con la manera en que actúas con ciertas amistades pues podrías enamorar a alguien cercano o cercana a ti, y es una persona que no te interesa, no hagas daño, mejor deja las cosas bien en claro.

Virgo

Antes de andar de cusco o cusca aprende a verte bien y no ser tan exigente, eres muy de esperar una pareja 10/10 pero tú no estás dispuesto o dispuesta a ofrecer lo mismo, ponte las pilas métete al gym o haz algo para verte mejor. Días de mucha estabilidad, pero también de ciertos temores que andas cargando contigo, dale vuelta a la página ya ve por todo eso que amas, no pretendas ser alguien que no eres para complacer a los demás, ellos no harán lo mismo por ti. Mucha suerte en juegos de azar. Te reencuentras con familiares. Pensarás mucho en quien se fue, recuerda que mucha culpa fue tuya. Tu máximo error siempre será tu aprensión hacia tu pareja, eres algo celoso o celosa y es normal, a veces tu pareja deja mucho que desear. Amores de un rato te acecharán en estos días, deja en claro tus sentimientos y no te metas en relaciones prohibidas. Oportunidades de concretar relación o de conocer a una persona que moverá tu mundo, llévala tranquilo no te ilusiones ni enamores tan rápido que puedes caer en las mismas equivocaciones. Si tienes problemas en el trabajo, dedícate a lo tuyo tu superior reconocerá tu esfuerzo. Una fiesta se aproxima, necesitas echarle ganas a la dieta, podrías subir de peso en estos días. Es posible que sientas necesidad de buscar a una persona que te dañó mucho en el pasado, posiblemente existan ciertos círculos o puertas que quedaron pendientes de cerrar.

Leo

Si tienes pareja planeen un viaje junto, eso ayudará mucho a mejorar la relación. Familiar se enferma. Una mentira podría ocasionar un problema enorme con pareja en caso de tener. Estarás a mediados de la próxima semana más relajado, es importante que ocupes tu energía en cosas de provecho y que te dejan algo a cambio, sueles invertir tu energía, tiempo y dinero en puras tonterías de las cuales no obtienes nada. Si sales con una persona y no te emociona nada pues next, déjate de tonterías y dudas, aprende a amar cuando estés listo y no cuando te caiga alguien nomas de la nada. Es momento de ir por cada uno de tus sueños, centra tu vida y energía en lo que quieres y deseas para ser feliz, no dejes que situaciones tontas del pasado sigan afectando tu vida y tu entorno, no es momento para pasarla mal ni cometer equivocaciones. No te permitas caer ni tropezar una vez más, aprende a ver la vida de manera distinta y si te caes levántate con más fuerza. Ten cuidado con cuestiones que tienen que ver con nuevos proyectos con otras personas, podrían traicionarte.

Cancer

Si tienes ya una relación y las cosas se han tornado difíciles en estos días ten en cuenta que no todo puede ser miel sobre hojuelas es momento de cambiar tu forma de pensar y ponerte en el lugar de tu pareja y piensa como reaccionarías tu. Muchos cambios en tu forma de ir por tus sueños, sabes que ya no puedes perder el tiempo, la vida comenzará a florecer en ti y si en estos momentos no tienes una relación la persona que necesitas y requieres está por aparecer y cumplir con tus expectativas. Hay cambios muy importantes para mejorar en tu vida solo se inteligente y aprovéchalos. Cuida mucho la cuestión de la alimentación se te va a hacer bolas el engrudo y podrías subir mucho de peso. Estarás en un tono que ni tu madre te aguante, algunas veces caes en tonterías y te amargas de la nada. Si no te sabes aguantar no entres en pelas con amistades. Cambios importantes en cuestión de amistades, ten presente que no eres monedita de oro y no puedes caerle bien a todo mundo, quien se quiera quedar es bienvenido en tu vida quien no, que se quite de la puerta y no estorbe en la entrada.

Géminis

Siempre que quieras iniciar un negocio visualiza que te irá de la mejor manera pues solo así lograrás atraer cosas positivas, si vives pensando en lo negativo lo atraerás hacia ti. Noticias que tiene que ver con cambios laborales y demás se ve muy próxima y te va beneficiar muchísimo. Tu buena disposición para aceptar lo que la vida te ofrece ha sido la clave para que tus metas se vayan materializando poco a poco. Ten mucho cuidado de amores baratos pues hay probabilidades de que caigas en esas tonterías. Sentirás deseos de regresar el tiempo y vivir momentos que te hicieron feliz, dale vuelta a la página no vivas ya de eso, tienes todo para ser feliz. Podrías entrar en conflicto con una persona que es muy importante para ti debido a que no sabrán acepar varias diferencias, no temas a esas cuestiones pues por medio de la comunicación arreglarán cualquier problema que se presente, recuerda que la única manera de que una relación prospere es saber entender a tu pareja o tus amistades. No te expongas a chismes y trata de no relacionarte con personas que solo les encanta andar en la punta del mitote, pero no aportan nada bueno a tu vida.

Tauro

Aguas con la manera en que te alimentas pues en estas fechas podrías subir mucho de peso, necesitas ejercitarte más y cuidar más tu alimentación, oportunidades de un viaje o cambiar de automóvil o casa. A darle duro en los sueños y metas que tienes que si tú no lo haces nadie lo va a hacer por ti, no bajes la guardia por nada y centra tus energías y tiempo en luchas por lo que te mueve y hace sentir vivo, personas hipócritas donde quiera va a ver, aprende a deslindarte de ellas y mandarlas a la mierda. En estos días te llegarán grandes noticias que cambiarán la forma de pensar que tenías sobre cierta persona. Cuidado con tu carácter podrías dañar con comentaros tonto a una amistad. El amor te ha de sonreír el día que aprendas a quererte, amarte y vivir en soledad, no veas al amor como una necesidad sino como una elección. Podrías verte en vuelto en chismes por parte de familiares, por tus ideologías y formas de pensar, tu disfruta tu vida y se feliz haciendo lo que te gusta, recuerda que a la gente nunca la tendrás contenta así que no te afecten comentarios negativos ya no es momento para eso.

Aries

Cuida mucho las cuestiones que tienen que ver con enojos y discusiones pues podrías dañar a personas que son realmente importantes entre ellas familiares o amistades, a veces te cargas un humor muy perro que hasta te asustas de ti mismo o misma lo que puedes llegar hacer o cometer. Ten mucho cuidado a quien le entregas tu corazón pues podrías cometer errores muy grandes, hay momentos en que te desesperas mucho al no ver que tu pareja reaccione o te trate como tú quieres, recuerda que no todas las personas aman de la misma manera, pero eso no significa que no te amen o sientan algo por ti, así que deja de ver fantasmas donde no los hay. Ex pareja andará molestando y dándote lata en estos días, necesitas pone un alto y cerrar ese ciclo que no te llevará a ningún sitio y solo te traerá problemas. Cuida más tu cuerpazo criminal que te andas cargando, recuerda que eres muy de que te encanta la caricia, bájale a la tragazón para que agarres mejor forma y des el ancho cuando quieras fornicars con la persona que te mueve el asunto. Si tienes una relación ten cuidado con celos o con pedir más de lo que ofreces, a veces cansas a tu pareja con tanta palabrería y desconfianza al punto que ha llegado a pensar en mandarte bienu lejos.