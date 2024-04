Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 22 al 27 de abril de 2024

Mhoni Vidente predice que será una semana de muchos movimientos para los signos del zodiaco. En su horóscopo del tarot, te dice qué puedes esperar y las claves para tener, del 22 al 27 de abril, días más prósperos.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros, que significa fuerza y estabilidad económica sigues con tu buena racha en todo los cambios que quieres emprender, recuerda no dejarte llevar por las emociones, siempre piensa dos veces lo que vayas a realizar.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 17 y 29, tu color es el verde y rojo intenso, tus signos compatibles Capricornio, Géminis y Virgo. Es el momento de despertar tu sabiduría, es decir, volver a estudiar.

Días muy buenos en cuestiones de relaciones públicas, van a ser unos días de cerrar negocios nuevos y aventurarte a crear nuevos rumbos laborales, recuerda que te sigue la buena suerte en todo lo económico así que no lo dejes de aprovechar y realizarte más en cuestiones personales.

Sales de viaje o regresas de vacaciones y empiezas arreglar tus asuntos de pagos y ordenar tus pendientes y empezar a realizar todo con muy buena actitud, recuerda que el un problema que tiene el Aries el orgullo trata de decirle a esa persona tan especial que lo sientes y quedar como amigos si ya no pueden ser pareja y verás que te vas a quitar un peso de encima.

En cuestiones de salud trata ahora sí de ir con un buen médico y quitarte ese malestar de tu pierna o de neuralgia para que no tengas ya molestias recuerda que la mejor inversión es uno mismo, para los Aries que están solteros les va venir un amor nuevo del signo que va ser muy compatible contigo.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Fuerza, que te dice que es el tiempo de reinventarse y sacar lo mejor de ti y más porque empieza tu era de cumpleaños y eso hace que tu energía positiva se vea multiplicada al mil.

Te llega la invitación de un negocio propio, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 09 y 11, tus signos compatibles Cáncer, Virgo y Capricornio. Siempre que te sientas abrumado o enojado respira profundo.

Días de mucho trabajo y estar en actualización en tu puesto laboral, recuerda que no debes de ponerte de mal humor que todo vas a poder resolver así a llenarse de paciencia en estos días. Recibes un dinero extra por cuestiones de comisiones y te dan tus utilidades, recuerda que debes de ahorrar para hacer crecer mas tu patrimonio.

Terminas una relación de pareja y decides estar un tiempo solo y crecer más en lo personal, pero no eso no te quita lo conquistador que eres y el estar conociendo personas compatibles contigo, pero solo trata de estar como amigos y no tener nada formal para que puedas disfrutar tu soltería.

Decides festejarte en estos días con tu familia y amigos así que te lleguen regalos que no esperabas y por eso te recomiendo que este día que cumples años prendas una veladora de color blanca y te pongas ropa nueva de colores fuertes para atraer las energías positivas a tu vida.

En tu trabajo o escuela van a venir algunos problemas de tus compañeros, pero nada fuerte solo malos entendidos así trata de siempre razonar antes alterarse. Trata de cuidarte de problemas de intestino o estómago, recuerda que nosotros somos lo que comemos así trata de tener una buena alimentación y ejercicio para verse de lo mejor.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador, que te señala que es el tiempo de crecer en tu vida laboral y llegar a ser el mejor, que en estos días te van ofrecer un puesto de jerarquía, tú acéptalo que tu signo está diseñado para enfrentar los retos.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 05 y 27, tu color es el blanco y naranja, tus signos compatibles Piscis, Acuario y Libra. Son tiempos de hacer raíces de abundancia, es decir, tener un patrimonio.

Días de estar con muchas buenas noticias alrededor de tu trabajo o negocio, por fin te reconocen tu desempeño laboral y eso te hará sentir de lo mejor. Van a ser unos días de muchas juntas con tus jefes para hacer los cambios necesarios en la empresa para estar de lo mejor. En estos días vas a estar pensando mucho en alguien que se fue de tu lado y es normal recuerda que tu signo es muy difícil que se desprenda de personas, pero trata de ocupar tu mente en el ejercicio y un curso de superación personal y verás que pronto se te va quitar ese tristeza.

Recibes una invitación para salir de viaje en estos días con tu familia, tú hazlo, que eso te va a ayudar a convivir más con tus seres queridos. Trata de ya no ser tan claridoso que a muchas personas no les gusta que les digan sus verdades, así es mejor ser más reservado con tus opiniones.

Te llega un dinero extra por tus utilidades o la venta de un coche, trata de invertir en tu casa o departamento que eso te va a servir mucho en tu futuro. Te regalan una mascota, recuerda que tu signo tiene los dos polos del cerebro muy abiertos y eso te hace ser una persona con mucha astucia y percepción de lo que pueda pasar así que no dudes en seguir tu intuición.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna, que te dice que es el tiempo de estar arriba y no dejarse llevar por malas ideas, siempre asegura que tu signo este en modo positivo para que puedas hacer esos cambios que tanto deseas.

Tus números mágicos son 25 y 30, tu color es el amarillo y naranja, tu mejor día es el martes, tus signos compatibles son Tauro, Piscis y Escorpio. Déjalo ir es tiempo de desprenderse de esas personas que son tóxicas en tu vida.

Semana de buenas energías alrededor de tu signo, vas a tener unos días de buena suerte en todo lo relacionado en cuestiones de firma de contratos nuevos y la llegada de un dinero por parte de un trabajo así que trata de analizar bien todas las opciones que se te presenten y escoge la mejor.

Tramitas tu visa americana o pasaporte, recibes una invitación para salir de viaje para el mes de mayo, tramitas un crédito bancario para un departamento, sabrás de un embarazo familiar que te va a dar mucha alegría.

Cuidado con los celos, trata de no controlar tanto a tu pareja para después no caigas en pleitos sin razón. A los Cáncer que están solteros van a ser unos días de estar conociendo personas muy compatibles con tu signo, así que vístete de colores fuertes y trata de ponerte mucho perfume.

Los Cáncer que van a estar más comunicólogos y con una gran fuerza para realizar cualquier negocio con éxito que se les presente y también el comenzar una nueva etapa de estudios universitarios que te darán mucho triunfos en el futuro y te indica que es el momento de mover las energías y si puedes cambiarte de casa, hazlo o si quieres viajar realízalo que te va ir de lo mejor y también te recomienda ponerte algo de oro o plata para atraer la abundancia.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Torre, que te dice que es el momento de cambiarte de trabajo y aventurarse a poner un negocio propio que te va dar más ingresos, recuerda que debes de tener cuidado con quien te relacionas que no todos son personas de confianza.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 08 y 13, tu color es el rojo y amarillo, tus signos compatibles Sagitario, Aries y Cáncer. Recuerda que tu signo es muy estresado por todo por eso se te recomienda silenciar tu mente antes de irte a dormir.

Días de estar con muchas preocupaciones personales, recuerda que eres el segundo signo de fuego y eso te hace ser el pilar de tu casa y el que va estar viendo por los demás, pero trata de no caer en estrés, recuerda que lo mejor que puede hacer tu signo para liberar las energías negativas es el ejercicio.

En tu trabajo se avecinan cambios muy importantes en cuestiones de puestos y reacomodo de personal, así que trata de hablar con tus superiores para que te consideren para un mejor puesto.

Recuerda que te llega la invitación de trabajar en gobierno o en una escuela que eso te estar mejor en lo económico. Tu mejor día va a ser el 23 de abril en cuestión de cierre de contratos o la autorización de algún crédito; en cuestiones amorosas vas a estar de lo mejor con tu pareja, van a ser unos días de mucha compatibilidad y pasión.

Ten cuidado con problemas de huesos, recuerda que debes de siempre estar con mucha cautela con los accidentes, te invitan a una boda. Recibes una beca de estudios para el extranjero o en otra universidad, en estos días trata de hacer cualquier cambio que tengas en mente de negocio o trabajo que te va funcionar de lo mejor y te recomienda que te pongas mucho perfume antes de salir de tu casa para atraer más la abundancia.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago, que te dice que es el momento de tener la capacidad de crecer sin límites, que no dejes que tus pensamientos negativos saboteen tus éxitos, así que pide que se te va dar. Te llega tu papelería de migración vigente.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 02 y 19, tus signos compatibles Virgo, Acuario y Capricornio, tu color es el amarillo y azul, tienes que poner el poder de tu mente en tus propósitos de vida.

Días de suerte en cuestiones de juegos de azar, en cuestiones de trabajo te viene una revisión laboral y auditoría, así que trata de poner en orden todo lo que tengas pendiente y recuerda que no debes de confiar tanto en tus compañeros de trabajo, porque tarde o temprano, te van a traicionar así que tu se discreto y hazlo tuyo.

Van a ser unos días de recordar un amor del pasado, tú trata de quedar en paz y volverte enamorar que estos días el amor va estar en tu signo con más fuerza así que trata de ponerte algo de plata para atraer más a la persona indicada.

Ten cuidado con lo que firmas sobre todo en créditos o documentos, recuerda que debes de asesorarte con alguien que sepa de legal para que después no tengas problemas. Te buscan para invitarte a una boda o bautizo, realizas el cambio de tu coche por uno más reciente.

No dejes de estudiar, recuerda que tu signo siempre debe estar aprendiendo para que pueda realizarse como persona. El lado positivo de tu signo son grandes líderes sociales y políticos así que trata de empezar esa carrera que tienes en mente y también este corriente de energía de progreso y dinero a los nacidos en este signo así trata de empezar un negocio propio y verás que te va ir de lo mejor.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol, que te dice que es el tiempo de brillar sin pedir permiso, es decir, dejar de darle tanta importancia a lo que dicen los demás de ti, tu sigue adelante siempre que siempre se visualiza el éxito en tu vida. Tiempos de salir a la playa de vacaciones.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 28 y 46, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles Libra, Acuario y Géminis. Disponente a soltar lo que no era para ti.

Días de estar con muchas presiones en cuestiones personales y de trabajo, por eso te recomiendo que tengas más paciencia y trata de ser más cauteloso con lo que vayas a proceder con tus acciones. Te llega un viaje de imprevisto por cuestiones de trabajo que va ser muy rápido, pero provechoso que te va dejar buenas relaciones públicas.

Ya no extrañes el amor si realmente lo que quieres búscalo otra vez, recuerda que el orgullo a veces no tan bueno y necesitas quedar en paz contigo mismo. Te viene una invitación a comer y un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo, recuerda que siempre el signo Libra es el más buscado en cuestión de tener una pareja a su lado.

Arreglas asuntos legales a tu favor, que te va a ayudar a estar más tranquilo en tu vida. Ya no seas tan determinante con tu amistades, recuerda que el ser amigo es incondicional y no se puede poner condiciones.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella, que te dice que eso que tanto esperabas te va a llegar y que tomes las decisiones correctas para crecer en lo económico y buscar nuevos rumbos de progreso que se te dará sin complicaciones.

Tus números mágicos son 12 y 20, tu color es el rojo y azul, tus signos compatibles Piscis, Cáncer y Virgo. Son tiempos de compromisos firmes.

Días de estar un poco alterado por problemas personales recuerda que tu tienes el poder de quitarte todo lo negativo solo necesitas concentrarte en lo que necesitas y verás que vendrá a ti esa paz que necesitas para estar mejor.

Sales de viaje por cuestiones de trabajo, recuerda que tu signo siempre necesita mover su energía, recuerda que a tu signo le da impotencia no poder hacer las cosas como tú quieres y empiezas a sentirse mal, por eso una dificultad de tu signo es ser controlador de todo y más de tu pareja, así que trata de aprender a relajarte.

Recuerda siempre ser discreto con tus planes para que no te llenes de energía negativa, ya no pelees con tu pareja, sí te quiere, pero recuerda darse un espacio siempre para que no se sientan presionados.

Tendrás exámenes en tu escuela, trata de ser más aplicado en tus estudios para que puedas avanzar más. En estos días se te indica que van a ser un tiempo de sorpresas en cuestiones de viajes y negocios nuevos ,que te van a dejar más prosperidad y lo negativo es que debes de tener cuidado en cuestiones de robos o perdidas, te recomienda tener más cautela.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Templanza, que te indica que es el tiempo de madurar y saber hacia donde diriges tu vida, que debes de aprender el sentido del desapego y saber que cada persona hizo una colaboración en su momentos y son tiempos de dejarlo atrás y comenzar de nuevo.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 21 y 23, tu color es el rojo y azul fuerte, tus signos compatibles Aries, Géminis y Leo. Es tiempo de levantar la cabeza y hacerse notar.

Días de seguir con tus relaciones públicas para estar avanzando en tu carrera profesional, recuerda que tu signo domina todo lo relacionado a los temas de relaciones con personas muy importantes y administración de empresas, así que trata de tomar unos cursos de ese profesión.

Trámites de sacar tu pasaporte y visa o hablas con un abogado para lo relacionado a papeles de migración. Ten cuidado con los chismes con personas de tu trabajo y protégete poniendo una veladora roja el día 23 de abril para cortar todo lo negativo.

Te llega un regalo sorpresa, para los que están casados hablarán de algunos problemas relacionados a celos o desconfianzas, así traten de tener paciencia. Pagas el seguro de tu carro o tu seguro social, tramitas tus papelería del título o de tu escuela, y te llega un bono por unas ventas y utilidades.

Siempre trata de irte con cautela con lo que firmas en contratos o créditos, te extraña un amor del pasado va a querer volver trata de hablar y cerrar ese círculo. Viene una gran sorpresa laboral en estos días.

Cuida mucho a tu familia recuerda que tú eres su pilar de vida, sigue con la dieta y el ejercicio que ya te estas viendo de lo mejor.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio, que te dice que es el tiempo de arreglar asuntos personales que cerrando los ojos los problemas no desaparecen, así enfréntalos y toma decisiones. Esta carta te recomienda que busques un mejor trabajo y mejor pagado que todo lo relacionado a leyes se te va dar muy fácil.

Tus números mágicos son 01 y 15, tu color es el azul y amarillo, tu mejor día es el miércoles, tus signos compatibles Virgo, Libra y Aries. Días de muchos cambios en tu trabajo, recuerda que tu signo está cruzando por una etapa de inestabilidad en todo y necesitas tener más paciencia y no enojarte tanto que estas energías encontradas pronto pasarán, volverás a ser el mismo en todos los sentidos.

Recuerda que tu signo es el más centrado y maduro del Zodiaco, así trata de poner tu mente en cuestión positiva para que puedas solucionar todo de la mejor manera. Ten cuidado con lo que comes, sigue con la dieta y trata de no dejar el ejercicio que ya te estas viendo de lo mejor.

En el amor seguirás con tu pareja actual, pero a veces tú mismo te aburres y decides salir con más personas sin cortar a tu relación y eso hace que siempre vivas confundido de no saber con quién estar en cuestión de pareja, así aprende a ser más fiel.

Te busca tu papi para pedirte un dinero prestado o que le ayudes con unos trámites del seguro social, recibes el pago de tus vacaciones o te dan un bono, sigues arreglando tu casa o comprando muebles para remodelarla, decides tomar vacaciones en estos días para pasar un tiempo con la familia, te compras ropa y tenis deportivos, sabrás de un divorcio de una hermana.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del carruaje que te dice que es el tiempo de estar avanzando sin límites, que debes de ser más discreto en tus metas para que las puedas realizar sin tropiezos. Esta carta te da la señal de crecimiento en tu vida económica.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 16 y 29, tu color es el verde y blanco, tus signos compatibles Virgo, Libra y Géminis. En estos días pide un deseo que va ser cumplido sin demora.

Días de tener problemas con tus compañeros de trabajo, recuerda que tu signo siempre es muy sentido y toma muy en serio las opiniones de los demás aprende ya a quitarte esas energías que no son tuyas y saber diferenciar una crítica constructiva a una envidia hacia tu persona y empezar a vivir sin rencores.

Van a ser unos días de mucho trabajo y juntas con tus jefes para hacer cambios positivos en tu entorno laboral. Un amor del pasado te busca para quedar en paz contigo, recuerda que el Acuario siempre busca quedar bien con sus amores, así aprende a hablar sin pelear.

Empiezas a tomar un curso de idiomas y administración y eso te ayudará a estar más preparado en tu vida. Te llega una sorpresa por parte un familiar que te va dar mucho gusto un nuevo miembro en la familia, bebé en camino.

Recuerda que están en los mejores meses para ti así si tienes oportunidad de ir a la playa o un río para que des bañes y así renovar energías o tallarte con la arena para remover todo lo negativo.

Mandas arreglar tu coche para cambiarlo por uno más reciente. Te llega un dinero por utilidades o comisiones. Te invitan a un juego de futbol en estos días, tú ve que te vas a divertir mucho.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos, que te dice que es tiempo de ser el líder y tener el poder suficiente para resolver situaciones de trabajo y personales, que no debes de agachar la cabeza que no has hecho nada malo, tú hazte notar que las energías positivas seguirán a tu alrededor.

Tus números mágicos son 18 y 24, tu color es el azul fuerte y blanco, tus signos compatibles Cáncer, Escorpio y Capricornio, tu día el martes, en estos días te llegará un regalo de Dios acéptalo.

Días de tener un encuentro contigo mismo para darte cuenta que estás haciendo bien y que no, recuerda que estás en tu mejor etapa del año.

En esta semana vas a sentir que necesitas salir de esa angustia inventada por ti mismo y tener que agarrar fuerza de tu interior, recuerda que el signo de Piscis sufre mucho de depresiones por ser el signo más sentimental del Zodiaco así trata de dejar a un lado las bebidas alcohólicas y vicios y verás que muy pronto te sentirás bien y nunca dejar el ejercicio y la meditación.

Tu mejor día va a ser el día 23 de abril en ese día la suerte va sonreír en todos los sentidos y trata de prender ese día una veladora blanca para que la suerte se quede contigo más tiempo.

Compras boletos de avión para irte a tu casa o salir de vacaciones con tus amigos, días de invertir en tu carro y hacer crecer más tu patrimonio. Haces el examen para entrar a tu carrera universitaria y lo pasas y recuerda que tu signo domina las Diseño y El Comercio Internacional así trata de irte por ese camino.

Ten cuidado con problemas de riñón o de infecciones, trata de ir con tu médico y empieza a tomar más agua.

