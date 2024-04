Ryan García se sintió mal por Haney y dice que el árbitro debió parar la pelea en el séptimo round

Ryan García admitió que sintió mal por Devin Haney y expresó que el árbitro debió haber detenido las acciones en el séptimo round del enfrentamiento donde contra todo pronóstico se llevó la victoria por decisión mayoritaria en el Barclays Center en Nueva York.

En la entrevista sobre el ring tras su triunfo, García explicó que Haney estaba realmente herido y que debió haberlo noqueado en ese asalto, pero aseguró que el réferi le robó la oportunidad y destacó el corazón de The Dream al levantarse nuevamente.

“No debería haberme presionado demasiado para detenerlo, porque cada vez que lo lastimaba, me volvía loco y no podía detenerlo. Creo que el árbitro debería haber detenido la pelea. Él (Haney) estaba realmente herido. Me sentí mal, incluso miré a Bill para detener la pelea. (Con respecto al punto que se deducirá en el séptimo asalto) El tipo me estaba sosteniendo con todas mis fuerzas y sentí la oportunidad de seguir balanceándome mientras mis manos estaban libres”, dijo.

Ryan García derribó en tres ocasiones a Devin Haney con su gancho de izquierda y se llevó la victoria más grande de su carrera. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Debí haberlo noqueado en el séptimo asalto. Me robaron eso. Me sorprende que tenga tanto corazón y recuperación. Se tambaleó mucho en el primer asalto. Pensé que había terminado. Incluso me lastimó con un gancho. Al final del día, voy a pelear contra él, gane o pierda”, añadió.

A pesar de que Devin Haney era el favorito en las casas de apuestas, Ryan García dio la sorpresa al derribar en tres ocasiones a The Dream durante la pelea y llevarse la mayor victoria de su carrera en las tarjetas por decisión mayoritaria de los jueces (112-112, 114-110 y 115-109).

Como King Ry llegó pesando tres libras de más y tuvo que pagar $1.5 millones de dólares tras una apuesta que hizo con su rival estadounidense, el cinturón de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no estuvo en juego, pero el estadounidense aún continúa siendo el campeón a pesar de que salió derrotado y pidió la revancha.

Desde que se anunció el combate entre Devin Haney y Ryan García todo fue muy controvertido. El californiano tuvo un comportamiento errático en las ruedas de prensa y las redes sociales donde admitió que fumaba marihuana y tomaba alcohol. Todos pensaron que la salud mental de King Ry estaba mal, pero al parecer todo fue un troleo y The Dream cayó en el juego de su rival.

Ryan García consiguió la victoria más importante de su carrera al dominar a Devin Haney. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Ambos pugilistas tienen una gran rivalidad desde que eran amateurs y en donde se enfrentaron en seis ocasiones con tres victorias para cada lado. Ahora como profesionales, García desempató el marcador y le propinó la primera derrota de su carrera a Haney.

Ryan García, de 24 años, debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte y ahora conmocionó al mundo al derrotar al campeón del CMB. El boxeador mexoamericano posee récord de 25 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Por su parte, Devin Haney, de 24 años, se convirtió en campeón de las 140 libras al derrotar a Regis Prograis el pasado mes de diciembre y perdió su invicto ante King Ry en su segunda actuación en la división. El estadounidense posee récord de 31 victorias, 15 de ellas por nocaut, y una derrota.

