Henry Martín aclara su reclamo a Brian Rodríguez en derrota del América: “El equipo está bien”

El América perdió 2-1 ante Pumas y terminó con la expulsión de Brian Rodríguez en los minutos finales. Henry Martín lo agarró e intercambió varias palabras con Rodríguez, pero asegura que todo está bien.

“Fue la calentura del partido. Estábamos buscando el empate, lo expulsan y no ocurrió. Tal vez no era el momento de decirlo, de agarrarlo así, pero fue lo que me nació en ese momento”, comentó Martín tras la derrota.

El delantero del América detalló que conversó con Rodríguez después del partido y todo está tranquilo.

“Ya hablé con él, todo está tranquilo. No pasó más, quedó ahí. Que no se especulen cosas que no son, el equipo está bien. Me sentí ahí con la responsabilidad de decir las cosas, pero no fue el momento y ya está”, finalizó Martín sobre la expulsión de Rodríguez.

Brian Rodríguez pide disculpas tras la expulsión ante Pumas

Brian Rodríguez reconoció su error y se disculpó ante la afición del América tras la expulsión.

“Paso por aquí con la cabeza más tranquila para decirles que reconozco mi error y estoy muy triste por la expulsión y el resultado. Así como en el fútbol y en la vida nos caemos, también nos levantamos. ¡No conozco otro camino que no sea trabajo duro! ¡Nos vemos el martes todos juntos!”, escribió el atacante del América.

Brian Rodríguez había entrado de cambio en el segundo tiempo para buscar la igualdad, pero se hizo expulsar tras una patada a César Huerta.

Rodríguez no estará disponible para el último partido de la fase regular que será ante Puebla por la Liga MX. El atacante de las Águilas si podrá estar para la ida de las semifinales de la Concacaf Champions Cup ante Pachuca.

América se jugará el liderato de la Liga MX de cara a la última jornada, mismo que pelean con Toluca tras no asegurar en esta fecha contra los Pumas.

