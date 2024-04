Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de abril de 2024

Piscis

Mejoras en cuestiones de salud y un viaje que está muy próximo a realizarse. Cuida más las cuestiones de pagos o podrías quedar mal con un deudor al punto que terminen en pleitos legales. Si tienes pareja y esta se ha alejado un poco de ti investiga un poco más ese aspecto y no lo dejes pasar pues podrías llevarte grandes sorpresas, recuerda que algunas veces lo que no tienen en casa salen a buscarlo en otros lugares y ese podría ser tú caso. Noticias que tiene que ver con cambios laborales y demás se e muy próxima y te va beneficiar muchísimo. Tu buena disposición para aceptar lo que la vida te ofrece ha sido la clave para que tus metas se vayan materializando poco a poco. No te expongas a chismes y trata de no relacionarte con personas que solo les encanta andar en la punta del mitote, pero no aportan nada bueno a tu vida. Una llamada o mje podría hacerte pensar muchas cosas al punto de cambiar tus decisiones. Un viaje en mente podría ayudarte mucho a quitar el estrés, hazlo si tienes la posibilidad y no te sigas limitando en nada.

Acuario

En estos días te llegarán grandes noticias que cambiarán la forma de pensar que tenías sobre cierta persona. Cuidado con tu carácter podrías dañar con comentaros tonto a una amistad. Podrías entrar en conflicto con una persona que es muy importante para ti debido a que no sabrán acepar varias diferencias, no temas a esas cuestiones pues por medio de la comunicación arreglarán cualquier problema que se presente, recuerda que la única manera de que una relación prospere es saber entender a tu pareja o tus amistades. Siempre que quieras iniciar un negocio visualiza que te irá de la mejor manera pues solo así lograrás atraer cosas positivas, si vives pensando en lo negativo lo atraerás hacia ti. El amor te ha de sonreír el día que aprendas a quererte, amarte y vivir en soledad, no veas al amor como una necesidad sino como una elección. Aguas con la manera en que te alimentas pues en estas fechas podrías subir mucho de peso, necesitas ejercitarte más y cuidar más tu alimentación, oportunidades de un viaje o cambiar de automóvil o casa.

Capricornio

Podrías verte en vuelto en chismes por parte de familiares, por tus ideologías y formas de pensar, tu disfruta tu vida y se feliz haciendo lo que te gusta, recuerda que a la gente nunca la tendrás contenta así que no te afecten comentarios negativos ya no es momento para eso. A darle duro en los sueños y metas que tienes que si tú no lo haces nadie lo va a hacer por ti, no bajes la guardia por nada y centra tus energías y tiempo en luchas por lo que te mueve y hace sentir vivo, personas hipócritas donde quiera va a ver, aprende a deslindarte de ellas y mandarlas a la mierda. Cuida más tu cuerpazo criminal que te andas cargando, recuerda que eres muy de que te encanta la caricia, bájale a la tragazón para que agarres mejor forma y des el ancho cuando quieras fornicars con la persona que te mueve el asunto. Si tienes una relación ten cuidado con celos o con pedir más de lo que ofreces, a veces cansas a tu pareja con tanta palabrería y desconfianza al punto que ha llegado a pensar en mandarte bien lejos.

Sagitario

Ex pareja andará molestando y dándote lata en estos días, necesitas pone un alto y cerrar ese ciclo que no te llevará a ningún sitio y solo te traerá problemas. Ten mucho cuidado a quien le entregas tu corazón pues podrías cometer errores muy grandes, hay momentos en que te desesperas mucho al no ver que tu pareja reaccione o te trate como tú quieres, recuerda que no todas las personas aman de la misma manera, pero eso no significa que no te amen o sientan algo por ti, así que deja de ver fantasmas donde no los hay. Mejoras en cuestiones de salud y un viaje que está muy próximo a realizarse. Cuida más las cuestiones de pagos o podrías quedar mal con un deudor al punto que terminen en pleitos legales. Cuida mucho las cuestiones que tienen que ver con enojos y discusiones pues podrías dañar a personas que son realmente importantes entre ellas familiares o amistades, a veces te cargas un humor muy perro que hasta te asustas de ti mismo o misma lo que puedes llegar hacer o cometer. Una llamada o mje podría hacerte pensar muchas cosas al punto de cambiar tus decisiones.

Escorpio

Deja de tonterías en cuestiones que no te benefician y centra más tú tiempo en cuestiones que mejoren tu economía, tu estado de ánimo y cuestiones sentimentales, grandes pruebas se aproximan, pero sabrás salir delante de la mejor manera. Un viaje en mente podría ayudarte mucho a quitar el estrés, hazlo si tienes la posibilidad y no te sigas limitando en nada. Si tienes pareja y esta se ha alejado un poco de ti investiga un poco más ese aspecto y no lo dejes pasar pues podrías llevarte grandes sorpresas, recuerda que algunas veces lo que no tienen en casa salen a buscarlo en otros lugares y ese podría ser tú caso. Un amor a distancia desaparecerá, te enteras de fallas de su parte, infidelidades, etc. Relación de amistad se encuentra en la cuerda floja. Te vienen chismes muy fuertes, no te dejes influenciar por personas que apenas y conoces, no tomes en cuenta críticas negativas o con dolo, enfócate en tu trabajo y tus cosas. Cuida tu carácter pues andarás insoportable y eso podría traerte muchos problemas sobre todo si tienes una relación.

Libra

Ten cuidado de hoy en adelante con el terreno que pisas, podrías cometer grandes errores que te costarían mucho reparar, la vida ha sido complicada contigo y debido a eso te has vuelto un ser algo insensible e inexpresivo, te cuesta mucho mostrar amor cuando por dentro deseas tanto a esa persona de tus sueños. Échale muchas ganas a tu trabajo pues se están por consolidar grandes sueños en tu vida, tu carácter ha mejorado mucho y poco a poco irás dejando en el pasado a esas personas que te dañan tu existencia y tu vida. Noticias inesperadas sobre familiar y posibilidad de viaje fuera de la ciudad, cuidado con persona piel blanca. Deja de culparte de errores que no cometiste o no son tuyos. Aprende a creer más en ti y en tus metas y sueños. Cuidado con traiciones de amistades, andan ladrando de ti, saben que vas creciendo y te está yendo bien y eso les pone muy de malas. Cuida la lengua podrías cometer una indiscreción. Ya no temas a cambios en tu vida, esos cambios te traerán nuevos resultados y nuevas aventuras que te llenarán tu vida de éxitos y amor.

Virgo

Ponte las pilas y se más cul$ero no permitas que sigan amolándote la existencia, aprende a no dejarte mangonear ni humillar por nadie pues permitirlo una vez es caer en eso definitivamente. Ten cuidado con esos sueños guajiros que pasan por tu cabeza y que sabes bien que son imposibles, pon los pies en la tierra y concéntrate en lo que en verdad vale la pena, si en estos días no reflexionas y actúas como debe de ser en el futuro no obtendrás nada, que este tiempo en familia y casa te sirva para valorarte como persona, pero también para reflexionar sobre lo que quieres de la vida y hacia dónde vas. Si tienes pareja una noticia los unirá más que nunca y quitará a una persona que les ha estado estorbando desde hace tiempo y metiéndose en tus cosas o trayendo chismes de ida y vuelta. Sabrás identificar a la persona correcta para tu vida pues desarrollará en ti sentimientos que pensabas que no existían. Te viene un amor a distancia que podría cambiar tu manera de ser y pensar pues dará un giro de 360° a tu comportamiento.

Leo

Hay una persona que no te ve bien y que desean lo que tienes, podría meterte en problemas laborales, acomoda tus tiempos para que todo se dé de la mejor manera y no tengas problema al sacar el trabajo que tienes pendiente, si sientes necesidad de llorar hazlo pero que no sea para lamentarte o culparte de errores sino para sanar heridas que pudieran no haber cicatrizado hasta hoy. Mejoras económicas y posibilidad de un proyecto de negocio muy pronto y tendrá que ver con alimentos. Empezarás una etapa en lo laboral algo complicada pues vienen problemas por horarios y chismes de oficina. Sabrás identificar a la persona correcta para tu vida pues desarrollará en ti sentimientos que pensabas que no existían. Ten en cuenta que dar todo al ser amado a veces no sirve de nada pues cuando menos lo esperas recibes un golpe y te mandan a volar. En la medida que aprendas a soltar y dejar ir tu pasado será en la medida que logres avanzar y obtener lo que quieres y has deseado. Te viene un amor a distancia que podría cambiar tu manera de ser y pensar pues dará un giro de 360° a tu comportamiento.

Cancer

Empezarás una etapa en lo laboral algo complicada pues vienen problemas por horarios y chismes de oficina, hay una persona que no te ve bien y que desean lo que tienes, podría meterte en problemas laborales, acomoda tus tiempos para que todo se dé de la mejor manera y no tengas pedo al sacar el trabajo que tienes pendiente, si sientes necesidad de llorar hazlo pero que no sea para lamentarte o culparte de errores sino para sanar heridas que pudieran no haber cicatrizado hasta hoy. Si descuidas tu alimentación subirás de peso rapidísimo, necesitas hacer ejercicio sobre todo en estas fechas para lograr mantenerte, recuerda que este año trae demasiados propósitos, hazlo por salud. Tienes envidias a tu alrededor, que eso no te detenga, la mala energía de las personas suele dañarte demasiado y afectarte sobre todo en el área de tus proyectos y metas que te has planeado desde hace mucho. Ten cuidado con amistad de un amigo no te ve con buenos ojos y te tiene mucha envidia y te hará una reverenda tontería en estos días.

Géminis

Vas andar modo perro eres de carácter fuerte y siempre impones en el lugar donde llegas, ten cuidado con la manera en que tratas a las personas que te rodean pues podrías dañar con tu manera de ser a quien te ama o te aprecia mucho. Viene un evento social o fiesta en la que serás el centro de atención. Un familiar caerá en cama, pero logrará mejorar mucho de salud, sin embargo, necesitará mucho de cuidados. Lazos familiares se fortalecen muchísimo y más que nunca. Cuida mucho tu interior, no te lastimes más por quien no vale la pena o solo te da dolores de cabeza, la vida es justa y te pondrá grandes pruebas que te harán valorar lo que tienes y dejar de quejarte de tantas shingaderas, aprende de lo que tienes y valóralo pues el día de mañana se te podría caer de tus manos y terminar mal. Comprenderás el porqué de muchas situaciones que estás viviendo, es momento de aprender la lección para que no se repita. Ley causa y efecto se hará presente así que asegúrate que lo que salga de tu boca. Eres muy de enamorarte de dos personas a la vez y no saber qué elegir, pon en claro tus sentimientos, recuerda que si sentiste algo por alguien más teniendo pareja quizás no amabas tanto a quien tenías a tu lado o te faltaba algo en tu relación TRAZZZ.

Tauro

Existe la posibilidad de un viaje y de que te reencuentres con familia a la que tienes tiempo de no ver, disfrútala mucho y no te quedes con ganas de expresare y decirle lo que sientes. Podrías ser víctima de un fraude así que pon atención en quien pones tu dinero. Ten cuidado con comidas en la calle hay infecciones en puerta que podrían hacerte terminar el hospital. Conocerás una persona de piel blanca en los meses entre mayo y junio dará un cambio total a tu vida y podrías terminar viajando muchísimo. Podría surgir el interés por una persona del signo de Géminis o Cancer en estos días, sabrás darte cuenta de sus sentimientos hacia ti, podría convertirse en una relación duradera si ambas partes ponen las ganas y el empeño que se necesita para lograrlo. El amor no se visualiza en tu casilla sin embargo hay posibilidades de sexo o de salir con nuevas personas que conocerás. No te preocupes por lo que no tienes y disfruta lo que te rodea que lo estas desaprovechando mucho, hay una persona de piel aperlada la cual está sintiendo cierto interés por ti más sin embargo ciertas actitudes negativas y mamonas tuyas han hecho que esta persona se aleje o esté perdiendo el interés.

Aries

Viene un enfrentamiento en el cual podrías arriesgar tu integridad por alguien que te mostrará su verdadero rostro, debes de ser más cauteloso en tus movimientos para que no cometas equivocaciones. Cuida más tu alimentación pues estarás expuesto a infecciones y subirás un poco de peso las próximas dos semanas. Un trámite tendrá que esperar, no es tiempo de hacer dichos movimientos pues las cosas no te saldrían como tú quieres y esperas. Una amistad nueva entrará a tu circulo, te dará mucha alegría y será tu cómplice en muchas cuestiones de las que solo tú eres capaz de hacer, aprende a valorar a quien está a tu lado siempre sin pedirte nada a cambio a los demás mándalos a la shingada, aprende a expresar más tus sentimientos y decir lo que sientes, algunas veces caes en situaciones muy tontas pues te cuesta expresar lo que siente tu corazón y al final sales perdiendo más de la cuenta. Aprende a cuidar más tu autoestima y trata de ir siempre un paso más adelante que las demás personas. Te vienen días bastante buenos en el área de los negocios, pero deberás de ser muy inteligente.