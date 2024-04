Ronda Política: Caruso levanta cabeza y dispara sobre el tema de los desamparados

Las diferencias en el tema de los desamparados se hicieron públicas entre la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass y su exoponente a la alcaldía, Rick Caruso. Y es que durante su segundo informe sobre el estado que guarda la ciudad, Bass reveló su nueva campaña LA4LA que pide a los líderes empresariales y a las organizaciones filantrópicas donar millones de dólares para comprar edificios y construir departamentos para las personas sin hogar.

Ni tardo ni perezoso, Caruso respondió en Instagram que el asunto no es de dinero sino de un liderazgo fuerte, pero eso no fue todo, afirmó que el sector privado está listo para entrarle, solo que necesita la confianza de que su dinero dará resultados y no será arrojado a la hoguera de gasto inútil que ha caracterizado a la estrategia municipal.

Caruso, a quien no podemos descartar que busque de nuevo ser alcalde de Los Ángeles, no anda tan equivocado, en cuanto a que falta confianza.

Y como no, si en los últimos años, California ha gastado $24,000 millones de nuestros impuestos para atender el problema del desamparo, y la alcaldesa Bass en su primer presupuesto destinó una suma sin precedentes de $1,300 millones.

Mucho dinero para tan pobres resultados. Basta darse una vuelta por las calles, para ver que la población desamparada no disminuye. A veces, solo los mueven de calle, como ocurrió alrededor de las calles Pasadena y 19 cerca del Estadio de Los Dodgers. A los desamparados, los movieron a una calle trasera donde ya no están tan a la vista.

El programa darling de la alcaldesa, Inside Safe, ha logrado dar un techo temporal a 2,600 desamparados, pero un cuarto de ellos ya han regresado a vivir a las calles. Si la población sin hogar anda por arriba de los 46,000 en la ciudad de Los Ángeles, eso significa que el Inside Safe ha sido solo como quitarle un pelo al gato.

El llamado de auxilio de la alcaldesa Bass a los ricos, se da en momentos de mucha presión financiera ante el déficit presupuestal, pero además no olvidemos que necesita limpiar la casa para los Juegos Olímpicos del 2028. Imagínense la imagen que se van a llevar los turistas y atletas cuando vean una ciudad llena de gente viviendo en la calle, en medio de la miseria.

Libre por cuatro meses

Esta semana, el exconcejal de Los Ángeles, José Huizar logró aplazar la fecha para su entrega a las autoridades y comenzar a cumplir su condena de 13 años por los delitos de corrupción federal al aceptar sobornos y otros pagos en efectivo mientras estuvo en el cargo.

Huizar debía entregarse para fin de mes, el 30 de abril, pero ahora la nueva fecha es hasta el 30 de agosto.

Debido a que la petición de aplazamiento está sellada, se desconocen las razones. Sin embargo, debido a una moción por separado que se presentó, que pide mantener en privado las causas, se supo que la solicitud contiene información médica. Es decir, que es muy probable que Huizar de 55 años pueda estar enfrentando problemas de salud serios, lo que hizo que el estricto juez John F. Walter se ablandara y le concediera su petición para permanecer cuatro meses más en libertad.

Qué obvios son algunos políticos

Durante mucho tiempo, el comisionado de seguros Ricardo Lara se mantuvo fuera de escena en Los Ángeles, pero ahora que quiere ser supervisor del condado, anda muy activo participando en eventos locales en los que por supuesto no falta la foto.

A Lara se le acaba el tiempo como comisionado en el 2026, y qué mejor que aterrizar en la Junta de Supervisores de Los Ángeles. A ver qué tanto le ayuda o perjudica el que al menos siete de las 12 principales compañías aseguradoras se hayan salido del mercado de California desde que asumió el cargo en 2019, aún cuando les autorizó incrementos a sus tarifas a cambio de que no se fueran del estado.

Aunque en honor a la verdad, le tocaron tiempos azarosos, con muchos incendios forestales que dejaron a la gente de las áreas propensas a siniestros con pocas o nada de opciones de cobertura así como lluvias torrenciales y deslaves. No la ha tenido nada fácil.

También habrá que ver si le va a alcanzar el capital político para derrotar a la senadora estatal María Elena Durazo, quien también quiere ser supervisora y quedarse con el asiento que va a dejar vacante la supervisora Hilda Solís en el 2026.