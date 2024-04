USDA advierte sobre carne molida potencialmente contaminada con E. coli

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de EE.UU. (FSIS) emitió una alerta de salud pública sobre productos de carne molida que pueden estar contaminados con la bacteria E. coli. Según autoridades, la carne molida se envió a restaurantes y establecimientos minoristas en todo el país.

De acuerdo al reporte oficial, la carne molida cruda fue producida por Greater Omaha Packing Co., Inc. el 28 de marzo de 2024 ya no está disponible para su compra, por lo que “no se solicitó un retiro del mercado”, sin embargo, la agencia gubernamental emitió una alerta la semana pasada para advertir a los consumidores e instituciones de servicios de alimentos que puedan tener el producto en sus congeladores.

“Se pide a los consumidores que han comprado estos productos a no consumirlos ya las instituciones de servicios de alimentos a no servir estos productos”, señala la alerta del USDA. “Estos productos deben desecharse o devolverse al lugar de compra”.

#Alert FSIS Issues Public Health Alert for Ground Beef Products Due to Possible E. Coli O157:H7 Contamination https://t.co/P98692b1FJ — USDA Food Safety & Inspection Service (@USDAFoodSafety) April 20, 2024

Los productos de carne vacuna tienen una fecha de “Uso/Congelación antes” del 22 de abril de 2024 y una fecha de envasado de “032824”.

Según el informe, los productos tienen un número de establecimiento, “EST. 960A”, dentro de la marca de inspección del USDA.

“El problema fue descubierto por el establecimiento mientras realizaba un inventario del producto que estaba en espera porque resultó positivo para E. coli O157:H7″, afirmó el USDA. “La empresa notificó al FSIS que, sin darse cuenta, utilizó una porción de la carne de res contaminada para producir productos de carne molida que posteriormente enviaron al comercio”.

Al momento de la publicación, no ha habido informes confirmados de enfermedades por el consumo de estos productos.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades , algunas E. coli pueden causar diarrea y los gérmenes pueden propagarse a través de alimentos o agua contaminados.

Cualquiera puede enfermarse a causa de E. coli, pero los adultos mayores de 65 años, los niños menores de 5 años y las personas con sistemas inmunológicos debilitados tienen mayores posibilidades de infección.

Si bien no ha habido informes confirmados de enfermedades relacionadas con esta alerta de salud, pero las autoridades indican si no se siente bien después de consumir carne molida, debe comunicarse con un proveedor de atención médica.

E. coli, una bacteria potencialmente mortal, puede provocar deshidratación, diarrea con sangre y calambres abdominales.

Los síntomas generalmente aparecen entre tres y cuatro días después de consumir un alimento afectado y pueden durar aproximadamente una semana, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Los casos graves de E. coli son más comunes en niños menores de 5 años y en adultos mayores, pero cualquier persona que experimente estos síntomas debe buscar atención médica de emergencia de inmediato.

