Arrestan a delincuente sexual que intentó secuestrar a un niño afuera de una escuela en Colorado

Autoridades informaron que un delincuente sexual transgénero registrado fue arrestado por la policía después de que supuestamente trató de secuestrar a un niño de una escuela primaria de Colorado.

Solomon Galligan, de 33 años, fue arrestado después de llegar a un campo donde los niños jugaban en la escuela primaria Black Forest Hills en Aurora el viernes pasado por la tarde, informó 9News.

Un video de vigilancia captó a Galligan acercándose a los estudiantes momentos antes de que se dispersaran y comenzaran a gritar: “¡Peligro, un extraño!”.

Galligan supuestamente agarró a uno de los niños, pero lo perdió cuando tropezó con una manta blanca que llevaba, según el informe policial.

El niño casi secuestrado le dijo más tarde a la policía que el presunto delincuente tenía polvo blanco untado en la cara y olía a alcohol.

Galligan huyó rápidamente, pero la policía luego lo localizó hasta un Walgreens cercano, donde fue arrestado y acusado de un cargo de intento de secuestro.

El sospechoso, identificado como hombre en la declaración jurada de arresto, compartió noticias de su transición de sexo en Facebook en 2011.

“Así que estoy comenzando a tomar mis inyecciones hormonales y realmente no puedo esperar. Estoy tomando mis píldoras hormonales. He estado tomándolas durante casi 4 meses. Me despierto deprimido y llorando, pero al final valdrá la pena. ¿Sabes a qué me refiero? Estoy muy emocionado. Mis medidas ya están cambiando y estoy súper emocionado”, escribió.

Galligan fue incluido en el registro de delincuentes sexuales ese mismo año y fue condenado por contacto sexual sin consentimiento, según su última declaración jurada de arresto.

A raíz de su arresto más reciente, Galligan se encuentra detenido con una fianza de $25,000 dólares en la cárcel de Aurora.

Está previsto que comparezca ante el tribunal el jueves.

