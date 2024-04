Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de abril de 2024

Aries

Llegada de personas a tu vida que te enseñarán a valorarte más. Un viaje se cancela y chismes sobre amistades que se alejaron llegarán a ti. Ten mucho cuidado en lo laboral pues hay una persona que no te ve con buenos ojos y podría ponerte trabas en tu trabajo. Ponte ya las pilas y no te quejes tanto de la vida, le flojeas mucho y quieres que todo te caiga del cielo eso se debe a que estás acostumbrado a la buena vida, atiende los compromisos y pendientes que tengas o de lo contrario se te cargará el trabajo y al final no sabrás encontrar la salida. Cuida tu alimentación y no te confundas en tus sentimientos pues por falta de amor podrías confundir la caricia con enamoramiento. Llegada de personas a tu vida que te enseñarán a valorarte más. Un viaje se cancela y chismes sobre amistades que se alejaron llegarán a ti. Cuida tu alimentación y no te confundas en tus sentimientos pues por falta de amor podrías confundir la caricia con enamoramiento.

Tauro

Siempre que dudes de tu capacidad de lograr las cosas jamás las conseguirás, tienes una vida por delante y la posibilidad de ser feliz con quien te de tu gana pero te das mucho el taco y en algunas ocasiones piensas que nadie nació para ti, si vas exigir algo asegúrate de tener tu también eso que exiges. Ponte ya las pilas y no te quejes tanto de la vida, le flojeas mucho y quieres que todo te caiga del cielo eso se debe a que estás acostumbrado a la buena vida, atiende los compromisos y pendientes que tengas o de lo contrario se te cargará el trabajo y al final no sabrás encontrar la salida. Ten mucho cuidado en lo laboral pues hay una persona que no te ve con buenos ojos y podría ponerte trabas en tu trabajo. En este mes si tienes pareja su amor se pondrá a prueba con una tercera persona en discordia y con los tiempos, estarán tan ocupados que se comenzarán a ver menos tiempo en la semana o habrá ciertas cuestiones de pareja que les incomodará uno de otro. Ten cuidado con poner en pedestales a simples mortales pues podrías llevarte grandes sorpresas, nadie merece estar en la cima, recuerda que todos tenemos el mismo valor.

Géminis

Tienes todo pa estar bien y ser feliz pero concentras mucho tus energías y tu tiempo en cosas vanas que solo te ponen peor. Es importante que mentalices bien el tipo de persona que quieres en tu vida pues tu fuerza y energía logrará atraerla, deja de creer en palabrerías sin importancia, concrétate en los hechos. La vida te llenará de oportunidades en el área de los dineros, no te preocupes si algo no resulta como esperas las cosas tienen un tiempo para que se den y consoliden. Mantén tu orgullo tranquilo pues dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros pues se visualiza una mejora laboral y cambios en cuestión de horarios y de puestos. Se te va caer negocio que tenías en mente debido a la envidia de varias personas. Es probable que en tus sueños se revelen grandes verdades que estaban ocultas o que te negabas a creer. Momento de pensar bien hacia dónde te diriges y cómo lograrás tus metas y sueños, no pongas las manos al fuego por nadie pues ellos no las pondrán por ti, te esperan momentos muy gratos con una persona que llegará a tu vida en próximas fechas.

Cáncer

Amistad del pasado retorna y te pedirá disculpas, sin embargo sabrás que ya no hay espacio en tu vida para él o ella. Cuida la parte de tus sentimientos no los expongas tanto pues podrías sufrir como ya antes lo hiciste. Tu buen corazón es un arma muy poderosa que puedes llegar a utilizar para tener a tu lado a quien te dé la gana, es cuestión que te la creas y te des más importancia, no des todo al principio, da poco y da nada y así sucesivamente, eso hará que la otra persona se desestabilice de tus actitudes y termine enamorándose de ti. Una fiesta o evento de blanco se aproxima. Cambios y nuevos horizontes se visualizan, la llegada de persona de tez clara te va impresionar mucho sin embargo te darás cuenta que tu corazón ya está ocupado por una persona de tu pasado. Nuevos amores se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor. Se cancela una fiesta o salida. Cuida tu estómago y alimentación pues malestares de gastritis y colitis estarán a la orden del día y podría afectarte más de lo que piensas.

Leo

Debes tener mucha precaución con infecciones y enfermedades respiratorias pues estarán a la orden del día. Hay movimientos en tus estados de ánimo muy perros y frecuentes, hay días en que te levantas con ganas de ya no seguir tus días, te hacen falta deseos y sueños para poder tener motivos suficientes para seguir creciendo y encontrar la felicidad. La vida te llenará de oportunidades en muchos ámbitos sin embargo por atender otras cuestiones podrías dejar ir una oportunidad muy buena en lo que respecta al amor; reniegas del amor pues consideras que lo más importante en estos momentos es tu cuestión laboral, económica y familiar, recuerda que quizás mañana sea tarde para el amor, aprovecha las oportunidades que llegan. Familiar te necesitará más que nunca, no dejes de brindarle tu apoyo pues el día de mañana tú lo podrías necesitar más que nunca. No permitas que otras personas jueguen con tus sentimientos o te hagan menos, recuerda de dónde vienes y quien eres pero sobre todo recuerda lo que vales.

Virgo

Hay momentos en que desearías mandar todo bien lejos pero te detienes pues sabes que actúas por impulso ya que al poco tiempo se te pasa la bipolaridad que te andas manejando y te arrepientes de tus actos. Ten cuidado con lo que sale de tu boca, no te metas tanto en chisme ni en problemas que no son tuyos ni te corresponden o podrías resultar muy dañado. Es probable que en próximas fechas recibas una noticia bastante buena que te va re-animar y hacer sentir muy bien, dichas noticias serán sobre asuntos laborales o económicos. Te vienen cambios muy fuertes en tu conducta y forma de ser, aprende a controlar más tu estado de ánimo, problemas de insomnio con nombre y apellido y un negocio que has traído en mente podría resultar de la mejor manera. Una noticia del área laboral te va beneficiar. Descansa más, no te desveles tanto pues eso está afectando tu salud. Nuevos amores se avecinan y la llegada de una amistad con la que habías tenido problemas, ten cuidado en hablar de más o contarle cosas que no debes, recuerda que ya te falló en el pasado. Te llega dinerito extra que deberás de saber aprovechar e invertirlo en algún negocio que tengas en mente.

Libra

Necesitas desarrollar tu paciencia pues es uno de tus defectos más marcados y que más alejan a las personas. Cuidado con cambios, podrías perderte en el camino y dejar de ser lo que eres y tanto trabajo te ha costado. Es importante que no te detengas a responder comentarios negativos ni arrojar piedra a quien te quiere ver en el suelo pues pierdes tiempo que podrías aprovechar en llegar a tus metas. Ten cuidado con guardar rencores con personas del pasado, si te hicieron algún daño aprende a perdonarlos pero ponte firme para no volver a caer ni confiar en ellos, tienes el poder de mandar al carajo todo eso que te lastima o te hace daño. Aprende a buscar a quien te busca y mandar muy lejos a quien no hace nada por estar contigo, toma el toro por los cuernos y atrévete. Cuidado con un accidente que van estar a la orden del día. No te permitas que nadie se meta en tus planes y decisiones, tienes un sexto sentido que siempre te dirá que decisión tomar, de todos los signos eres uno de los más bendecido por el creador sin embargo también el más cambiante pues sueles adoptar características de las personas con quien convives. Traerás un humor bien complicado al punto que podrías dañar a personas que te rodean, ten mucho cuidado con esas situaciones o cuestiones.

Escorpio

Ya es tiempo de un nuevo comienzo de hacer las cosas por ti y empeñarte en lograr la felicidad, siempre que quieras mejorar en tu vida deberás de dejar y soltar todo ese pasado que no te deja seguir, hay cuestiones de tristeza que siguen viviendo en ti y que cuando regresan a tu vida te debilitan y desaniman. Es probable que te enteres de un chisme el cual te pondrá de muy mal humor, ni te preocupes, recuerda que lo importante es que hablen de ti, ya sea bien o mal pero que hablen. Siempre que sueñes y visualices algo se te cumplirá en la medida que centres tu energía en ello, recuerda que este mundo no se hizo para cobardes, arriésgate. Andas en un tono más recuperado, aprende a vivir de manera feliz, déjate de fregaderas tontas y depresiones que no te van a llevar a solucionar nada. A veces te atontas mucho y le andas llorando a gente que solo te perjudica o te hace miserable tu vida, quizás en el amor no te ha ido del todo bien pero no es que todas las personas que conoces sean iguales lo que sucede es que te encanta lidiar con gente tonta. Si estas soltero o soltera y no has tenido buena suerte en el amor, es momento de cambiar tu forma de actuar, recuerda que para obtener cambios distintos hay que actuar de manera diferente. Una salida con una amistad se aproxima.

Sagitario

Recuerda que el trabajo no lo es todo en la vida, ten presente que debes aprovechar el tiempo con tus seres queridos y mostrarles el cariño y amor que les tienes porque algunas veces actúas de manera bien seca. Ya no pienses en amores pasados lo que un día fue ya se lo llevó la tiznada, tienes muchas posibilidades de iniciar una nueva vida llena de amor y felicidad, a veces te caes pero esos golpes te han servido para quitarte lo tonta o tonto. No temas a cambios en cuestiones laborales pues podrían beneficiarte en mucho en tu economía sin embargo ten presente que no debes de soltar la chuleta hasta no tener asegurada la otra. Ten cuidado con accidentes pues podría presentarse uno en estos días. No impongas ni trates de cambiar la manera de ser y pensar de las personas pues lejos de beneficiare solo lograrás que te bufen y dañen por metiche. Posibilidades de salir el fin de semana y pasarla de lujo con amistades. Un amor del pasado podría ponerte triste pues estarás pensando lo que fue y pudo haber sido, ya no te mortifiques por esas cuestiones, a cerrar ciclos y comenzar de nuevo que la vida no espera.

Capricornio

No temas a nuevas oportunidades en el ámbito del amor, si bien es cierto que te ha tocado pura jodidencia en este aspecto también es cierto que hay personas buenas que vale la pena arriesgarse por ellas. Acuérdate que tú eres muy de verte bien, no descuides tu imagen y no seas tan promiscuo. No temas a cambios en tu vida pues te vas enterar de una noticia o viene un golpe duro a tu vida que te hará valorar más a las personas y a no seguir perdiendo tu tiempo. Trata de escribirle menos a quien te contesta poco, no busques a quien no hace nada pa encontrarte y bájale a los chescos y las harinas pues podrías presentar problemas de inflamación estomacal. Puede que haya problemas familiares en estos días por malos entendidos, aprende a solucionar esas cuestiones, recuerda que no puedes enojarte o molestarte con quienes son las únicas personas que pueden sacarte de los fregados apuros. Cuídate de caídas y golpes. Un proyecto podría ser cancelado debido a tu falta de responsabilidad y compromiso. Una amistad te buscará para contarte chisme o pedirte algún consejo. Ten cuidado como manejarás una situación que está por presentarse en tu escenario sentimental pues podrías arrepentirte de ciertas decisiones.

Acuario

No es necesario que trates de fingir lo que es más que evidente, quizás podrías ser parte de una manipulación pues muchas de tus amistades logran hacerte tomar actitudes que no son tuyas, al final tu toma esas posturas para adaptarte a ellos. Si tienes ya una relación ten cuidado con escándalos o celos tontos hacia tu pareja, no necesitas que te diga cada 5 minutos cuanto te quiere, recuerda que las palabras se las lleva el viento, lo que importa son los hechos. La manera en que actúes de hoy en adelante definirá tus logros y tu felicidad, no des segundas oportunidades quien te quiera y amé deberá de luchar por tenerte en su vida y evitar errores carnales, ten presente que cuando hay amor se pierde el interés de conocer a otras personas. Hay posibilidades de reencuentro con ex pareja pero no te preocupes pues solo comprobarás que tus heridas han cicatrizado. No descuides tanto al ser amado o te meterás en una bronca muy perra, pues este o esta te exigirá más atención. Aguas con la manera en que tratas a una amistad pues podría interpretar mal tu amabilidad y comenzar a sentir un sentimiento muy cañón por ti, deja las cosas en claro desde el principio para no lastimarlo o lastimarla.

Piscis

Si tienes una relación se vienen cambios fuertes, no te compliques mucho la existencia y no des por hecho cosas que no ves, a veces se gasta más energía peleando que haciendo el amors. Un negocio de comida podría ser la clave para mejorar los ingresos. Perdidas de objetos se visualizan en tu escenario. No descuides a tu familia a veces inviertes en personas tontas que no lo merecen. No te atontes, recuerda que no solo de amor vive el hombre, ponte las pilas, tú eres muy exigente y no te gusta vivir en la pobreza, así que si tu pareja no puede darte la vida que necesitas ponte a buscar mejores oportunidades en las cuales obtengas mejores ingresos para acompletar para el gasto. Te enteras de una noticia de una amistad, te sentirás algo sacado de onda, pero lograrás entender la situación. Un amor a distancia podría ayudarte a confiar más en ti, pero vas a cansarte y fastidiarte pues eres muy de necesitar a una pareja de tiempo completo. Cuida mucho tu alimentación pues podrías ser víctima de problemas gástricos. Vienen cambios importantes en estos días, un viaje inesperado y repentino que deberá de aprovechar al máximo y sobre todo disfrutar que la vida es bastante corta para no hacerlo.