Michele Siqueiros: 20 años dedicados a crear oportunidades para la universidad

Después de 20 años de servicio a la Campaign for College Opportunity, Michele Siqueiros dejará la presidencia de esta organización no lucrativa el 30 de junio, pero además hace unos meses fue una de las ganadoras de los premios al liderazgo 2024 de la Fundación James Irvine.

Bajo su liderazgo, la Campaign for College Opportunity se convirtió en una de las organizaciones de defensa, investigación y políticas de educación superior más influyentes en California y el país.

Lideró importantes esfuerzos para reformar el acceso a la universidad, poner fin al uso de pruebas estandarizadas en las admisiones a CSU y UC, y aseguró más de $6 mil millones en fondos estatales para la educación superior.

Este año, fue una de las seis ganadoras de los premios al liderazgo de la Fundación James Irvine, una distinción que reconoce a las líderes cuyas soluciones innovadoras a los desafíos críticos del estado, ayudan a mejorar la vida de los californianos al crear oportunidades.

La Opinión sostuvo una entrevista exclusiva con Michel Siqueiros.

¿Cómo empezó todo?

“Nací y crecí en Los Ángeles. Mi mamá nació en Guadalajara, México; mi papá en El Paso, Texas. Estoy muy orgullosa de ser mexicana, y de Los Ángeles. Mi mamá siempre me apoyó en mis estudios, fui a Pitzer College y UCLA. Me gradué en estudios políticos y chicanos; y mi maestría fue en planeación urbana.

¿Quién fue tu principal inspiración para ir a la universidad?

“La primera y más grande inspiración fue mi mamá, una trabajadora de la costura. También hubo maestros y consejeros que me ayudaron a aplicar para la universidad”.

Michele dice que quiso ir a la universidad para tener las oportunidades que sus padres no pudieron.

“Lo que todavía me acuerdo es que el primer año cuando hice mis impuestos y trabajaba para una organización sin fines de lucro, gané más ese año que mis papás. Eso muestra lo se puede lograr con una educación”.

¿Qué fue lo más complicado al ir a la universidad?

“Crecí en una comunidad muy diversa con latinos, asiáticos y afroamericanos, pero luego cuando fui al colegio, la mayoría de los estudiantes eran anglosajones y no había muchos profesores que fueran latinos o afroamericanos; y no estaba muy lejos de mi casa, pero sentía que había llegado a otro planeta.

“A veces me cuestionaba si merecía estar ahí, y si estaba lo suficientemente preparada. También tuve cursos en la universidad en los que no entendía lo que platicaba el profesor. Afortunadamente tuve compañeros y profesores que me ayudaron y nunca me hicieron sentir como que no pertenecía ahí”.

¿En qué momentos, decides trabajar para ayudar a otros a ir a la universidad?

“Cuando estaba en la universidad, el acceso y el apoyo eran algo que tenía dentro del corazón. Me encantó siempre la política. Sentía que el poder de los latinos estaba basado en estudiar y votar. Todo eso cambia la trayectoria de nuestro futuro”.

El trabajo de Michele Siqueiros ha dado más acceso a los estudiantes de California para ir a la universidad. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

¿Cómo llegó a tu vida la Campaign for College Opportunity?

“La verdad cuando vi el anuncio hace 20 años, acerca de crear esta organización fue algo que me inspiró porque yo tuve la oportunidad de ir a la universidad, el apoyo y la inspiración de mi madre, de maestros y consejeros, y la ayuda financiera. En ese momento, existía la Acción Afirmativa que quería decir que podía estudiar en UCLA con una beca que cubrió todo.

“Aprendí muy temprano que no nomás es tener las ganas sino tiene que existir una estructura que ayuda a los estudiantes como yo para que puedan ir a la universidad”.

¿Prácticamente creaste la Campaign for College Opportunity desde cero?

“Fueron tres organizaciones que se unieron, incluyendo MALDEF que aboga por los derechos latinos, también California Business Roundtable y líderes de los colegios comunitarios. Esas tres organizaciones fundaron esta organización. Yo fui la segunda persona que se agregó al equipo de la Campaign for College Opportunity, y la verdad tuvimos que hacer crecer esta organización para lograr el impacto que ha tenido.

¿Cuáles han sido los principales logros de estos 20 años para mejorar el acceso de los latinos y comunidades de color?

“Hay una lista larga de logros, principalmente hemos asegurado billones de dólares para los colegios comunitarios y nuestras universidades. Segundo, abogamos mucho para proteger la ayuda financiera y asegurar que se otorgue a estudiantes que son indocumentados; y tercero, que los estudiantes que van a los colegios comunitarios tengan una vía muy clara para llegar a la universidad.

“Abogamos con el senador Alex Padilla cuando estuvo en el Senado de California para asegurar que hubiera un associate degree (título técnico) para transferirse; o sea una vía muy clara para conseguir ese certificado y transferirse de los colegios a las universidades.

“Y hemos sido la voz en los temas más importantes en la educación superior para cambiar las prácticas que había en los colegios comunitarios donde a muchos de los estudiantes latinos y afroamericanos los ponían en cursos que se llaman en inglés remedial courses, pero no te dan créditos para la universidad. Uno piensa que son buenos porque te ayudan con las matemáticas y el inglés, pero no les dan el apoyo que necesitan para avanzar.

“Trabajamos muy fuerte para apoyar una ley que eliminara eso, y ayudara a los estudiantes en los colegios comunitarios a pasar los cursos que les dan créditos para ir a la universidad”.

Michele Siqueiros, presidenta de la Campaña por Oportunidades para la Universidad (Campaign for College Opportunity). Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Uno de los problemas principales para ir a la universidad es el alto costo de la universidad. ¿Hay suficiente ayuda financiera? Y está fluyendo?

“Hay mucha ayuda financiera. El estado de California tiene uno de los sistemas de ayuda financiera para estudiantes más generoso de todo el país. La ayuda financiera dice que calificas, si eres de bajos recursos para obtener un Cal Grant que te paga la colegiatura en la Universidad de California, las Universidades Cal State; y en los colegios comunitarios es casi gratis si vas de la preparatoria al colegio comunitario.

“Sí hay mucha ayuda, ¿es suficiente? siempre estamos abogando por más. También queremos que los estudiantes no se tarden tanto. Si entran a un colegio comunitario se pueden transferir a la universidad para que se gradúen en cuatro años. Sabemos que muchos estudiantes tienen que trabajar, pero es muy importante si una familia puede apoyar al estudiante, ese apoyo que les damos a nuestros hijos, se va a pagar mil veces cuando se gradúen de la universidad en término de oportunidades. Sabemos que un estudiante que se gradúa de la universidad gana a través de su vida, más de un millón de dólares, más que una persona que nada más se graduó de la preparatoria”.

Michele Siqueiros, presidenta de la Campaña por Oportunidades para la Universidad (Campaign for College Opportunity). Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Quizá algunas veces falta información en la preparatoria o secundarias para que los estudiantes vayan a la universidad…

“No todos los directores de las preparatorias piensan que el trabajo es asegurar que los estudiantes estén preparados para ir a la universidad. No es sorprendente que en Los Ángeles, solo el 50% de los estudiantes que son latinos va directo a la universidad. Es un porcentaje que ha crecido mucho, pero no es suficiente. Como la mayoría de los trabajos del futuro requieren de especialización y estudios superiores para avanzar en carreras, hay más que hacer en las preparatorias, y como padres tenemos que abogar por nuestros propios hijos. Asegurarnos que los cursos que van a tomar, los van a preparar para ir a la universidad, e informarse de la ayuda financiera.

¿Hemos logrado mejorar las tasas de graduación de los latinos en la universidad?

“Hay más latinos preparados para ir a la universidad que antes. Hay más y más latinos asistiendo a la universidad y graduándose, pero no es suficiente. Cuando piensas que el 39% de la población de California es latina y vemos que solo el 10 o 12% tienen una educación superior, no es suficiente”.

¿Qué hace falta, en qué se deben enfocar los líderes que abogan por el acceso a la universidad?

“Se necesitan recursos. No se hace este trabajo sin invertir en nuestros colegios y universidades. Es importante que los líderes y gobernantes piensen que es una inversión.Cada vez que educas a una persona, les das la posibilidad, los recursos y el acceso a tantas cosas. Esas personas pagan más impuestos. La economía de California ha sido muy fuerte, porque siempre hemos tenido mucha gente muy educada. Aquí se inventó el iphone y tantas cosas a través de sus universidades. Es un don para nuestra economía invertir en que más californianos vayan a las universidades.

“Hay que analizar las prácticas de nuestros colegios y universidades. Muchas veces esas prácticas han estado desde 1960. No ayudan a los estudiantes de hoy, que son primeros en sus familias en ir a la universidad, que son de bajos recursos y necesitan más apoyos.

“Es muy importante que como latinos no nos dé vergüenza pedir los servicios que merecemos.Todos pagamos impuestos en este país, en este estado y hay que asegurar que nos den el trato que merecemos, que aboguemos por nuestros hijos y que preguntemos cuántos latinos asisten a la universidad, cuántos están preparando en la preparatoria para que vayan a la universidad, cuántos se están graduando”.

Ganadores de los premios al Liderazgo de la Fundación James Irvine. (Cortesía The James Irvine Foundation) Crédito: Cortesía

¿Qué te hizo ser una de las ganadoras del premio al liderazgo de la Fundación James Irvine de 2024?

“La razón principal fue que hemos hecho un cambio increíble en California. Más estudiantes tienen acceso a ayuda financiera, una vía más clara para llegar a la universidad; hemos cambiado la conversación en Sacramento entre los políticos acerca de las necesidades de latinos y afroamericanos para la educación superior; hemos asegurado que el estudiante sea el guía más poderoso en la política; no otros, con intereses muy diferentes. Hemos asegurado que la ayuda financiera sea para todos los californianos, no importa si tienes estatus o no. Todo eso fue parte de la razón por la que me dieron ese premio.

¿Te vas en junio de la Campaign for College Opportunity?

“Es importante como líder crear algo que va a sobrevivir, no porque esté Michele Siqueiros sino porque es importante para la comunidad. Espero que la campaña siga muchos años más. Hay trabajo importante que hacer. He tenido la fortuna, no nada más de hacer un trabajo que amo, pero de hacerlo al lado de colegas que son increíbles, talentosos y talentosas. La organización está en un lugar muy fuerte, con un equipo muy inteligente. Era tiempo de que me fuera. Me interesa descansar un poco y ver qué otras oportunidades existen para mí de seguir abogando por las comunidades.

Eres un ejemplo de lo que se puede lograr si vamos a la universidad y si hacemos un posgrado, ¿qué le dirías a los estudiantes para que se animaran a tocar puertas para solicitar ayuda financiera, en especial los indocumentados?

“Todos venimos de familias que en algún tiempo u otro tenían a alguien que era indocumentado; y se pudieron legalizar. Nunca te va a hacer daño tener una carrera. Es más en California, si quieres ser abogado puedes practicar leyes, no importa que seas residente o no. Hay muchas oportunidades gracias a los gobernantes que hemos elegido que se han puesto al frente de nuestros hermanos que no tienen documentos con la esperanza de que en el futuro, puedan lograr su residencia.

“Lo más importante es que sepan que hay mucha gente abogando para nuestra comunidad, preparada para ayudar, y que el talento que existe en la comunidad latina se puede ejercer”.