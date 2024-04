Trump vuelve a arremeter en contra del juez Juan Merchan por prohibirle hablar sobre su juicio

Molesto por la orden de silencio limitada que le impuso Juan Merchan, juez a cargo del caso donde lo acusan por presuntamente haber entregado dinero de manera inadecuada a la actriz porno Stormy Daniels, en 2016, el expresidente Donald Trump estalló en contra del magistrado de origen colombiano.

Durante un receso en el tribunal donde se analiza su situación legal, el republicano de 77 años se dirigió a los periodistas que siguen a detalle su caso para denunciar la inequidad con que lo tratan.

“Tenemos una orden de silencio, que para mí es totalmente inconstitucional. No tengo permitido hablar, pero la gente puede hablar de mí. Entonces, pueden hablar de mí, pueden decir lo que quieran, pueden mentir, pero a mí no se me permite decir eso.

Sólo tengo que sentarme y ver por qué un juez conflictivo me ha ordenado tener una orden de silencio. No creo que nadie haya visto algo como esto”, expresó.

En este sentido, el magnate neoyorquino subrayó que la manera en cómo lo tratan es algo en contra de lo establecido en la Constitución.

“Entonces puse un artículo sobre esto y luego se menciona el nombre de alguien en algún lugar profundo del artículo y terminé violando la orden de silencio. Creo que es una vergüenza. Es totalmente inconstitucional”, subrayó.

A Donald Trump le esperan días bastante complicados para demostrar su presunta inocencia en el caso del dinero entregado a Stormy Daniels, en 2016. (Crédito: Brendan McDermid / EFE)

Y para enfurecer todavía más al neoyorquino enfocado en volver a gobernar al país, los fiscales le solicitaron al juez una multa de $10,000 dólares en su contra bajo el argumento de que incurrió en 10 violaciones a la orden de silencio limitada.

Dicha restricción, le prohíbe a Donal Trump emitir declaraciones o señalamientos sobre testigos, jurados y abogados en su caso.

Sin embargo, no está no es la primera ocasión en que al multimillonario se le priva el derecho de expresarse ni tampoco que pesa sobre su espalda la posibilidad de castigar a su bolsillo.

En otros juicios anteriores, el neoyorquino ha recurrido a la plataforma Truth Social para desafiar a sus oponentes mediante controversiales mensajes que suele escribir durante las madrugadas, sólo que en está ocasión deberá andarse con mucho tacto, pues el jurado podría crear una percepción anticipada sobre su impulsivo temperamento y quizá hasta condenarlo de manera anticipada.

