La vida de Nick y Aaron Carter será expuesta en la miniserie documental “Fallen Idols”

Se avecinan tiempos difíciles para el cantante Nick Carter, ya que el mes próximo se estrenará el primer episodio de “Fallen Idols”, una miniserie documental que expondrá los casos de tres mujeres que lo acusaron de agresión sexual y que fueron apoyadas por su hermano Aaron Carter.

Ya se dio a conocer el trailer de la serie, en el que aparecen Melissa Schuman, Shannon Ruth y Ashley Repp. Ellas fueron entrevistadas por separado, así como Kaya Jones -ex novia de Nick- y Melanie Martin, ex prometida de Aaron; este último falleció en 2022 por ahogamiento tras el uso de Xanax y gas difluoroetano.

Todo comenzó en 2017, cuando Schuman (ex integrante de la girl band Dream) acusó a Nick Carter de agredirla sexualmente cuando eran novios. Cinco años después Ruth entabló una demanda en contra del cantante por violación, supuestamente cometida en 2001. Todos esos problemas legales provocaron que Nick y Aaron se distanciaran, al grado que este último apoyó a quienes acusaban a su hermano por los supuestos delitos.

El año pasado el miembro del grupo Backstreet Boys contrademandó a Melissa y a Shannon; en el documento declaraba que las chicas querían difamarlo y extorsionarlo. Todo eso será tratado a fondo en la miniserie, que se estrenará el 27 de mayo en el canal Investigation Discovery, así como en la plataforma MAX.

Hasta el momento, Nick Carter ha negado las acusaciones. El cantante prepara la nueva fase de su gira mundial Who I Am, en la que visitará muchos países de Europa; el primer show será en París, el 24 de junio. Con “Fallen Idols” ID busca obtener los mismos niveles de audiencia de “Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV”, la serie documental que se estrenó en marzo y en la que se expusieron abusos de parte de dos ex empleados del canal de televisión Nickelodeon.

