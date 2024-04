Agenda de Eventos: qué hacer en Los Angeles del 25 de abril al 1 de mayo

Concierto de El Sol

El Sol de México, Luis Miguel, continúa imparable con su Tour 2024. Llegará a la arena Toyota (4000 E. Ontario Center Pkwy., Ontario) por una sola noche para de ahí partir a Utah, Texas, Atlanta y otros estados del país. Luego dará inicio su recorrido por España, donde permanecerá la mayor parte del verano. Viernes 8 pm. Boletos desde $230. Informes axs.com.

Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Música del recuerdo

El grupo español Mocedades, que se dio a conocer en los años setenta y que volvió a los escenarios con nuevo material y miembros nuevos —además de algunos de los originales—, trae al teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles) su gira Peregrina, en la que interpretan sus éxitos de hace 50 años, así como canciones de sus discos nuevos. Viernes 8 pm. Boletos desde $52. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Concierto de pop

Después de una larga ausencia, la banda tapatía de synth-pop, Belanova, regresa a los escenarios con su gira Vida en rosa. El trío comenzó su recorrido en febrero y desde entonces se ha presentado en algunos de los festivales musicales más importantes de México. Ofrecerá un show en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood), donde cantará temas nuevos, como “Rosa pastel”. Viernes 8 pm. Boletos desde $49. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Adobe Stock

Tranvía nostálgico

Universal Studios Hollywood (100 Universal City Plaza, Los Angeles) comenzará a llevar a los visitantes a un paseo nostálgico por el pasado al tiempo que este parque temático celebra 60 años de su Studio Tour. Además del regreso de varios de los icónicos Glamour Trams, de rayas rojas y blancas, los visitantes podrán bajarse del tranvía y entrar a un set de película original, completamente restaurado. Habrá un menú especial retro y mercancía para celebrar este acontecimiento. Del viernes al 11 de agosto. Gratis con el pago del boleto de ingreso al parque. Informes universalstudioshollywood.com.

Foto: Universal Studios

Festival familiar

El taller Órale: ¡Nuestra Historia!, parte de Andell Family Sundays, está inspirado en la exhibición Painting in the River of Angels: Judy Baca and The Great Wall , que se puede ver actualmente en el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles). Se trata de un taller de arte que estará dirigido por las artistas Ivana Torres y Gloria Westcott. Domingo 12:30 a 3:30 pm. Para todas las edades. Entrada gratuita. Informes lacma.org.

Foto: LACMA Crédito: Cortesía

Festival del tamal

El Catalina Museum for Art and History (217 Metropole Ave., Avalon) realizará su primer Tamal Festival, en el que varios vendedores tendrán disponibles sus creaciones hechas en casa. Habrá música en vivo, bailarines, juegos, pintura de cara y una competencia en la que se coronará al mejor tamal. Sábado 3 a 7 pm. Entrada gratis con reservación. Informes catalinamuseum.org.

Charla sobre arte

Líderes culturales de México, Alemania y Estados Unidos se reunirán en el Getty Center en un simposio para hablar sobre las prácticas de la mitad del siglo 20 para recolectar antigüedades mesoamericanas mientras que las naciones de origen tomaban medidas más amplias para prevenir el saqueo y la exportación. Los oradores hablarán de las complejas historias detrás de estos eventos y sus ramificaciones para el presente y el futuro. Se transmitirá en vivo en youtube.com/@gettyresearch.

Dalí en exhibición

La exhibición Salvador Dalí, que tiene lugar en el Muckenthaler Cultural Center (1201 W. Malvern Ave., Fullerton) pertenece a la colección privada de Ben Feldman, y se trata de una serie de piezas del venerado artista surrealista que estuvieron a punto de ser echadas a la basura. Son más de 50 trabajos, entre ellos Woman Aflame, Space Elephant y la suite Pantagruel . Termina el 28 de julio. Boletos $5. Informes themuck.org.

Foto: Muckenthaler Cultural Center

Festival de artes

ElVery Special Arts Festival Family Day! del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles) es una fiesta para niños de todas las habilidades y para sus familias. El evento celebra al artista que hay en cada uno de los seres humanos. Habrá presentaciones de música, manualidades artísticas, comida a la venta y más. Sábado 11 am a 2:30 pm. Entrada gratuita. Informes musiccenter.org.

Foto: Music Center

Fiesta con títeres

Monstruos, animales coloridos, criaturas desconocidas y más es lo que ofrece el Skirball Puppet Festival, que tendrá lugar en en Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles). Marionetas de todas las formas y tamaños serán las estrellas de esta fiesta que incluye la participación de grupos como Blackstreet USA Theatre, Bob Baker Marionette Theater y The Zuppeteers. Domingo 12 a 5 pm. Boletos desde $13. Informes skirball.org.