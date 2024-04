Eduardo Yáñez reveló que no quiere conocer a su nieto y esta es la razón

Desde hace varios meses, el actor Eduardo Yáñez se ha mostrado dispuesto a compartir con los medios de comunicación algunos detalles sobre su vida privada, esto incluye la situación actual de distanciamiento que vive con su único hijo. Bajo esta misma tesitura, el galán de telenovela reveló cómo es que sobrelleva esta situación luego de enterarse que tiene un nieto. ¿Le gustaría establecer un lazo con el pequeño? Esto fue lo que dijo.

En un encuentro con varios medios de comunicación, el protagonista de “Fuego en la Sangre” y “Amores verdaderos” se dijo tranquilo al saber que su primogénito se encuentra estable. No obstante, aseguró que no busca una reconciliación con el debido al choque de sus ideas.

“Nuestras diferencias se van a quedar así, diferentes. Somos diferentes. Significa que mientras él esté bien, yo estoy contento. Me parece que por lo poco que estoy enterado, él está trabajando. Él tiene ya un hijo. Creo que ha intentado ya crear otra familia, pero a mi entendimiento él está sano y con trabajo”, indicó ante las cámaras.

Al ser cuestionado sobre si estaría interesado en convivir con su nieto, el histrión explicó que por el momento prefiere no involucrarse para evitar cualquier tipo de malentendido.

“En realidad no quiero iniciar algo que después cause algún problema sentimental de dolor, de extrañamiento, de ondas así donde no deben de pagar los niños. entonces yo prefiero que las cosas estén como están”, añadió durante la entrevista retomada por el programa ‘Sale el Sol’.

Pero, ¿cuál fue el motivo del distanciamiento entre Eduardo Yáñez Jr. y su padre? Recordemos que en su momento, el joven acusó al actor de ser un “dr0g4dict0, 4bus4d0r de mujeres y r4c1st4”. Además, destacó m la ironía de que su padre interprete “héroes” en las telenovelas mientras que en la vida real sea “todo lo contrario”.

Por su parte, el histrión respondió asegurando que consintió a su hijo a tal punto que lo convirtió en “un junior” que necesitaba poner límites para cambiar su forma de ser. Hasta el día de hoy, padre e hijo se mantienen alejados y no existen indicios de una posible reconciliación.

