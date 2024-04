Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de abril de 2024

Piscis

Tienes muchas posibilidades de mejorar en muchos ámbitos de tu vida como el amor, el trabajo y la salud sin embargo va a depender mucho de tu capacidad y constancia para ir tras lo que quieres y necesitas en tu vida. Quita todo lo que te cause tristeza, perdona a quien te dañó la existencia en tu pasado y date la oportunidad de enamorarte de ti mismo antes de hacerlo de alguien más. Cuida mucho la parte de tu economía pues vienen unos días complicados y unos gastos necesarios que tendrás que realizar. Días para reflexionar y meditar sobre hacia dónde vas en tu vida, toma la mejor decisión. No te desanimes si una situación no sale como planeas ten en cuenta que las cosas se van a dar en el tiempo que se debe y sea mejor para ti. La vida premiará tu gran valor y te devolverá a manos llenas lo que te ha debido todo este tiempo. Momentos importantes se aproximan a tu vida, grandes cambios y posibilidades de crecimiento en el área de los trabajos, una noticia que esperas ansioso o ansiosa.

Acuario

Ten presente que vienen días difíciles a tu vida, podría presentarse el rompimiento de una relación por parte de un familiar o amistad. Centra más tu tiempo en tu familia que es punto importante que tienes que atender y ya deja de esperar el mentado amor que este ha de llegar cuando tenga que llegar y si no lo hace que vaya a incomodar a la gestora de sus días. Te enterarás de chismes en tu trabajo o vecindario hacia ti o tu familia. Ten cuidado en la manera en que les hablas a tus seres queridos pues estarás en un tono algo molesto por problemas tuyos y llegar al punto de reaccionar mal con quien no lo merece ni tiene la culpa de tus cosas. Un amor por una red social se aproxima en estas fechas. Es momento que visualices el escenario que quieres para tu futuro pues si pasa por tu mente las fuerzas del universo y tu empeño podrían lograr que en corto plazo se materialicen. Es importante que les pongas un alto a esas personas que solo tiran la piedra y esconden la mano, te has rodeado de personas falsas e hipócritas que solo te roban tu energía y buscan la manera de afectarte.

Capricornio

La vida te llenará de sorpresas y nuevas oportunidades, pero tendrás que ponerte las pilas pues en el momento que menos lo esperes una nueva persona tocará tu puerta, será unos años mayor que tú y con su experiencia sabrá enseñarte el verdadero camino a la felicidad. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges, deja la venganza a un lado, no necesitas de nadie para ser feliz pues has aprendido a vivir con tu misma soledad y sabes que es mejor estar solo que sufriendo o mal acompañado por personas que no saben darte el valor que mereces y requieres. Si tienes pareja es posible que haya ciertos roces a causa de celos o de mentiras piadosas que ambos se han dicho. Vienen cambios en tu estado de ánimo algo fuertes al punto que les harás la vida imposible a tus enemigos, te estás convirtiendo una verdadera perra de baldío. Hay momentos en que te desespera la pasividad de otras personas, no te metas en camisa de once varas, atiende tus cosas y deja que las otras personas se las arreglen como les de su gana.

Escorpión

En lo laboral vienen grandes cambios que deberás atender o de lo contrario podrías perder una oportunidad de un dinerito extra. No te desesperes, el trabajo no vendrá a ti, necesitas moverte si quieres conseguir algo bueno, en el área de ventas te vendría excelente. Cambios importantes, tu carácter se va calmará mucho en estos días pues una persona te va dar esa felicidad que tanto has buscado desde hace tiempo. Vienen amores del pasado y un encuentro pasional con una persona cercana.

No dejes de creer en tus sueños y metas pues ahí está la clave para que todo se materialice y se concrete, en muchas ocasiones sientes temor de hacer las cosas pues crees que no van a resultar como crees, la vida es muy simple y de los errores se aprende, disfruta lo que venga, arriésgate y si te equivocas arregla el error y continúa tu camino, ten presente que es mejor arrepentirse que quedase con las ganas, estas en una etapa muy difícil pues te enfrentas a problemas existenciales y cuestiones del pasado que lejos de beneficiarte te atrasan en tus sueños.

Sagitario

Vienen cambios muy buenos y otros que te dejarán mucho qué pensar pues te podrías meter en problemas debido a chismes o a una situación que tiene que ver con la noticia de expareja. Te vienen cambios de humor perros, ni tú te vas a aguantar. La vida te vuelve a sonreír y te pone en charola de plata muchas cosas para que seas feliz y logres cada uno de tus propósitos. Una persona de tu pasado ha pensado mucho en tu, pero te guarda cierto rencor que no ha podido perdonar u olvidar. Cuida más tu economía y no hagas gastos que realmente no son necesarios. Es importante que no descuides tu cuerpazo criminal pues estas en etapa de subida de peso muy cañona. Amistad termina relación, un familiar se enfermará y tú cuídate mucho de infecciones en garganta y dolores musculares pues estarán a la orden del día. Recuerda que la vida se hizo para ser feliz y disfrutar hasta nuestros errores y aciertos, algunas veces te quejas de cosas insignificantes y no te das cuenta de que los pequeños detalles son los que te hacen feliz a ti y a los que te rodean, vive intensamente y no te quedes con ganas de nada pues la vida tarde o temprano cobrará factura.

Libra

Tu tenacidad y fuerza de voluntad será clave para que logres tus metas y proyectos, ya basta de tanta flojera y de quejarse y pensar solo en cosas negativas, es momento que te levantes de cualquier situación por la que estés pasando y vayas a demostrarle al mundo quién eres y de lo que eres capaz de hacer. Vienen días muy buenos en los cuales entenderás muchas situaciones que están pasando en estos momentos en tu vida, no te tomes las cosas tan apecho, aprende a que se te resbalen los comentarios mal intencionados de las personas que solo buscarán dañarte la existencia. Te vas a enterar de chismes acerca de una amistad, no te metas donde no te llaman y no des opinión donde no te la piden pues solo te harás acreedor o acreedora a comentarios mal intencionados que no eran para ti. Ten cuidado con tus pies y rodillas pues hay posibilidades de caídas y fracturas. Hay amistades que te ven con ojos de amor sin embargo estás viviendo una etapa en cual desconfías hasta de tu propia sombra, nuevos proyectos en puerta y comenzarás a planear un viaje..

Virgo

No te compliques por lo que aún no sucede disfruta tu vida. Si ya tienes una pareja o una relación deja de andar de más con otras personas y concéntrate en tu pareja o de lo contrario podrían mandarte al diablo más pronto de lo que te imaginas. Tu carácter y manera de ver la vida te van a ayudar mucho para atraer a muchas personas, sin embargo, muchas de ellas no se acercarán a ti con buenas intenciones, aprende a ser más selectivo con las personas y no des entrada a tu vida a cualquier ser que venga y te hable bonito. Convive más con amistades y vive la vida más intensamente, no te quedes con ganas de nada y mejor arrepiéntete de lo que haces. Si tienes pareja estará celosa por ciertos acontecimientos que le harán dudar de tu cariño hacia él o ella. Cuídate de cambios de humor pues si tienes pareja podrías salpicarla con tus malas vibras y enojos. Posibilidad de cambio de residencia. Una nueva amistad se aproxima te hará entender muchas cosas. No finjas sentimientos que no sientes, trata de no exigir lo que no puedes dar y ofrecer.

Leo

Momentos en los cuales debes aprender a quererte un poco más y a darte cuenta lo necesario e importante que eres en tu vida. Si has dejado de creer en el amor la vida te pondrá una prueba para que vuelvas a confiar, viene en puerta una persona que te hará cambiar todas tus expectativas y te hará mejor persona. Recuerda que nada es para siempre así que cierra ciclos que hayas dejado abiertos, vienen movimientos importantes en los cuales nuevas personas entran a tu vida, muchas de ellas serán parte de tu vida de hoy en adelante y otras solo dolores de cabeza que te causarán estrés. Ten en cuenta que cada acto bueno o malo que hagas en tu vida se te regresará, así que procura que lo que salga de tu boca y de tus acciones sean cuestiones buenas. Ten cuidado con una traición con persona del trabajo o amistad, hay días en que deseas irte lejos y no saber nada más de dónde vives, ten paciencia y enfrenta tus problemas que en poco tiempo comprenderás el porqué de muchas cosas.

Cancer

Si sientes necesidad de pedir perdón a quien lastimaste anteriormente hazlo, no te quedes con las ganas pues solo así lograrás tener más tranquilidad en tu vida. Si tienes pareja y las cosas se han enfriado pon las cartas sobre la mesa y busquen soluciones, sino estas dispuestos a esforzarse por mejorar como pareja cada quien siga su camino y no sigan dañándose. En el amor andarás algo tenso pues cuando no te llueve te graniza, sientes desesperación, rabia e incluso estas decepcionado de muchas personas con quien parecía que llegarías a algo más. Amistad de otro rumbo te dará noticias muy pronto. Recuerda que eres un signo muy fuerte y quien te hace te la paga, sin embargo, cuando te enamoras te atontas demasiado y caes en cuestiones en las cuales dejas mucho que desear pues tus defensas se van hasta el suelo. Hay momentos en que te desesperas al no ver cumplidas tus metas, recuerda que lo único que caen del cielo es la lluvia, ponte las pilas y trabaja en lo que deseas que está por cumplirse. Cambio de planes de última hora, te enteras de que una amistad andará hablando mal de ti, familiar se enferma, pero saldrá adelante.

Géminis

Si este mes que casi termina sigues esperando a esa persona que nomás te trae como perro o perra faldera y no te muestra con hechos su interés estás destinado o destinada a quedarte esperando, preocúpate por ti y ya no sigas creyendo en promesas falsas y mediocres de personas que solo quieren hacerte perder tu tiempo. En tu familia si ha habido enojos o pleitos todo se va a solucionar de la mejor manera, no temas a nuevas oportunidades en lo laboral, tienes la capacidad de hacer lo que se te dé la gana, confía más en ti. Un Nuevo comienzo, la vida te pondrá nuevas oportunidades en tu trabajo y muchas mejoras sin embargo habrá personas que querrán perjudicarte y no dejarte avanzar, sueles despertar muchas envidias al ser una persona muy perfeccionista, tu familia siempre constituirá punto clave en tu vida pues será quien te levante cuando te caigas y te de las fuerzas para seguir de pie. Cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes no hará nada por ti ni para ti.

Tauro

Si una persona no quiso apostar y dar todo por ti no te agüites, quien tiene que estar en tu vida estará por las buenas y sin necesidad de forzarse y quien no que siga tu camino. Cuida mucho tu autoestima y la forma en que tratas a quienes te rodean, no dejes que otros comentarios te afecten tu día o hagan que tu estado de ánimo recaiga. Una infección en estos días. No te detengas en nada, que ya nada te afecte ni te haga daño, tienes el poder en ti y lograrás cuanto te propongas si sabes utilizar tu tiempo y energía. Amistad sufre accidente. Ten cuidado con una persona que andará muy pegada a ti, no tiene buenas intenciones, solo quiere sacar información. No caigas en provocaciones absurdas y tontas que solo te lleven a que te pierdan la confianza o creen un mal concepto de ti. Vienen cambios buenos en el área de las finanzas solo invierte en algo que te genere porque después andarás con la madre en rastra. Deja de confiar y creer en quien solo te ha dado dudas y malos momentos, aprende a desconfiar de todo mundo hasta de tu sombre pues solo así lograrás no decepcionarte de las personas cuando éstas te fallen.

Aries

Ya no temas a cambios y materializa cada una de tus sueños o metas, estas en la mejor etapa que todo rinda frutos, te viene un dinerito extra que te va a caer de lo mejor, aprende a no mal gastarlo. El día que dejes de pensar en el futuro y preocuparte más por tu presente será el día que comiences a construir tu felicidad. Ten cuidado con una noticia que llega por parte de una amistad la cual no será cierta y solo te afectará o dañará demasiado. Te vienen oportunidad de crecimiento en el área laboral pues podrían cambiarte de puesto o de salario. Si no tienes pareja te viene un amor exprés por face, solo serán amigos con derecho por un tiempo. Cambios importantes en los dineros pues te llegará un dinerito extra que te ayudará a pagar algunas deudas. Cuidado con echarle fruta a la piñata pues al hacerlo podrías estar subiendo considerablemente de peso. Es momento que veas lo más bello de la vida y te centres en cumplir cada sueño y objetivo que te has trasado desde hace algunos meses o años atrás.