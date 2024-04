¿Qué pasa con un sueño aplazado por el FAFSA?

Para los estudiantes de último año de secundaria y sus familias, la temporada de aceptaciones universitarias está sobre nosotros. En Ednovate, un sistema de seis escuelas secundarias charter de alto rendimiento en Los Ángeles y el condado de Orange, las aceptaciones y decisiones universitarias son el punto culminante de la experiencia escolar. De hecho, cuatro de nuestras seis escuelas secundarias ya han alcanzado el 100% de aceptación universitaria, y las cartas de aceptación continúan llegando.

Esta suele ser la temporada en la que los sueños se hacen realidad. Pero tristemente, este año, el lanzamiento del nuevo formulario Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) ha estado plagado de retrasos y errores alarmantes. El Departamento de Educación de EEUU ha tenido que apresurarse a corregir estos errores. A pesar de sus mejores esfuerzos, el lanzamiento fallido ha convertido un proceso que ya es difícil en una fuente de estrés y decepción, particularmente para los estudiantes de primera generación y de bajos ingresos. Nuestros estudiantes merecen algo mejor.

Como escuelas preparatorias universitarias que atienden predominantemente a estudiantes latinos y afroamericanos, de bajos ingresos y de primera generación, estamos profundamente familiarizados con las barreras que impiden que estudiantes como los nuestros logren una educación superior. La nueva FAFSA se presentó a finales de 2023, haciendo que los estudiantes de último año de este año sean los primeros en usar este formulario en línea actualizado. Inicialmente, la nueva FAFSA requería que cada estudiante presentara los números de seguro social de sus padres, una pesadilla para los estudiantes cuyos padres son indocumentados. El Departamento de Educación de EE. UU. ha solucionado este problema y modificó la FAFSA para que los estudiantes puedan dejar en blanco el espacio del número de seguro social de los padres.

La FAFSA actualizada, normalmente disponible en octubre, también se retrasó hasta el 30 de diciembre. Este retraso tuvo un efecto dominó: las universidades están procesando solicitudes de ayuda financiera en un cronograma diferente al de las aceptaciones, ya que el retraso en la disponibilidad del formulario resultó en que los estudiantes presentaran sus formularios FAFSA más tarde de lo normal.

El retraso significa que esta primavera, es posible que unos estudiantes no reciben sus ofertas de ayuda financiera hasta mayo o junio, a pesar de que los plazos de decisión universitaria suelen ser a fines de abril o mayo. Esa falta de claridad financiera puede hacer la diferencia para un estudiante y su familia al decidir dónde ir, y si ir, a la universidad, especialmente para familias que dependen de la ayuda financiera.

En marzo, la legislatura de California y el gobernador se movieron rápidamente para extender el plazo de presentación para los estudiantes que solicitan a las universidades de California. Aplaudo a nuestros líderes por reconocer la urgencia del momento y ajustar nuestros propios plazos, pero eso aún no cambia nada para los estudiantes que solicitan a universidades fuera de California. En cambio, se espera simplemente que esas universidades hagan lo correcto y ajusten sus plazos.

Nosotros trabajamos con cada estudiante y familia de Ednovate para discutir su futuro, pero no todos los estudiantes en California tienen ese nivel de apoyo. Para muchos estudiantes, estos problemas con la FAFSA los han alejado por completo del proceso, haciéndoles cuestionar si la universidad es realmente para ellos. Recientemente, nos enteramos de que los números de solicitudes de la FAFSA en todo el país son significativamente más bajos de lo esperado, lo que sugiere que miles de estudiantes se han alejado y han renunciado.

No podemos permitir que eso suceda. No podemos dejar que los sueños se aplacen por la burocracia. A nivel nacional, necesitamos que los legisladores y las instituciones de educación superior se unan en nombre de los estudiantes, en lugar de dejarlo a los estados para que aprueben individualmente legislación o las universidades para que extiendan sus propios plazos. Si los plazos de compromiso de inscripción se extendieran hasta no antes del 1 de junio para todas las instituciones que aceptan dólares de la Beca Pell (incluidas las instituciones privadas, sin fines de lucro y con fines de lucro), eso marcaría una diferencia dramática. Esto permitiría tiempo adecuado para que los estudiantes y familias evalúen las ofertas de ayuda financiera antes de tomar decisiones de compromiso universitario que cambian la vida.

En junio, celebraremos las graduaciones de miles de estudiantes de último año de secundaria en California. Llevar a nuestros estudiantes a la meta, y al siguiente gran capítulo de sus vidas, requiere que tomemos medidas. California ha hecho lo que puede, pero no debería ser tan difícil para que los estudiantes persiguen sus sueños. Depende de nosotros ayudarles a hacer realidad a sus sueños.

Oliver Sicat es el CEO de Ednovate, un sistema de escuelas secundarias charter públicas, gratuitas y de alto rendimiento en Los Ángeles y el condado de Orange. Ednovate sirve principalmente a estudiantes de primera generación que aspiran a la universidad, provenientes de comunidades subrepresentadas. Aproximadamente el 98% de la matrícula de Ednovate son estudiantes de color, el 82% provienen de hogares de bajos ingresos, y el 99% de los estudiantes de Ednovate son aceptados en la universidad. Ednovate prepara a los estudiantes de secundaria para el éxito, empoderándolos para crear un cambio positivo multigeneracional.