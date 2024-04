Sin consulado de Nicaragua en Los Ángeles se dificulta repatriación de mujer que murió apuñalada

La falta de un consulado de Nicaragua en Los Ángeles representa otro obstáculo por librar para la familia de la abuela de 66 años que falleció después de ser apuñalada la madrugada de este lunes a bordo de un tren del Metro en Studio City.

Familiares de Mirna Soza Arauz están en espera de que la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles les entregue el cuerpo para comenzar con los trámites para trasladar su cuerpo de regreso a la nación centroamericana.

Sin embargo, la familia de Mirna, además de considerar el costo que tiene el traslado del cuerpo a su país de origen, también enfrenta el hecho que no se tiene una representación diplomática de Nicaragua en Los Ángeles.

“Ahorita todos estamos muy mal, muy mal, desde el momento en que nos enteramos de lo que le pasó a nuestra mamá, han sido momentos duros, de desvelo e insomnio“, dijo a la cadena Telemundo Mirna José Román Soza, hija mayor de la mujer fallecida.

Román Soza dijo que uno de los últimos deseos de su madre era que, después de su muerte, sus restos fueran enviados a su natal Nicaragua, algo que su familia tiene el propósito de cumplir.

En casos de repatriación, el consulado del país de origen se involucra, como explicó el cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, comenzando con la recuperación del cuerpo.

“Aquí, el forense es el único autorizado para decidir si se hace una autopsia de ley o no, y mientras esa no salga, el forense no libera el cuerpo, y eso es lo que realmente atrasa el proceso”, expresó González Gutiérrez.

El cónsul de México en Los Ángeles dijo que únicamente se puede recurrir a una funeraria certificada por el estado que son las únicas autorizadas para manejar y transportar restos humanos.

“Con base en eso, ya podemos tramitar este segundo documento, que es la visa, el visado o la visa consular, para poder repatriar los restos“, añadió González Gutiérrez.

En el caso de Mirna Soza, se presenta el problema que el consulado de Nicaragua en Los Ángeles está cerrado.

La familia de Mirna aceptó que todavía no sabe cuál será el siguiente paso. Por lo pronto, están a la espera que el forense de Los Ángeles les entregue el cuerpo de la mujer de 66 años.

Los seres queridos de la víctima crearon una página de GoFundMe en la que solicitan donaciones económicas que se destinarán para cubrir los gastos funerarios y el costo para la repatriación de sus restos a Nicaragua.

Se espera que el consulado nicaragüense de otra ciudad intervenga y proporcione la asistencia a la familia de Mirna Santos para repatriar sus restos.

Cargos de asesinato contra sospechoso

El sospechoso de matar a puñaladas a Mirna Soza, Elliot Tramel Nowden, de 45 años, fue acusado de asesinato y podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua, informó este miércoles el fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, George Gascón.

“Si es declarado culpable de los cargos, (Nowden) se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Está bajo arresto sin derecho a fianza“, dijo Gascón durante una conferencia de prensa.

El sospechoso está bajo arresto sin derecho a fianza. Crédito: Musadeq Sadeq | AP

“Queremos expresar nuestro más sentido pésame a la familia de la señora (Soza) Arauz. Esto es verdaderamente una tragedia. Esto nunca debería haber ocurrido“, agregó el fiscal del Condado de Los Ángeles.

Nowden fue arrestado bajo sospecha de apuñalar fatalmente a Soza, de 66 años, a bordo de un tren de Metro en la estación Universal City, en el área de Studio City.

Soza Arauz viajaba en el tren de Metro rumbo a su domicilio después de cumplir con su trabajo como guardia de seguridad en un restaurante de hamburguesas.

La mujer latina fue apuñalada en la garganta en un ataque no provocado, de acuerdo con las autoridades.

