El Cártel del Golfo inventa nuevo impuesto en Tamaulipas y sus habitantes no lo pueden creer

El estado mexicano de Tamaulipas no solo es azotado por la violencia del narco, también por el calor abrasador que ahora es aprovechado por los grupos criminales que inventaron un nuevo impuesto que ha dejado sorprendido a los habitantes de la región, el cual es cobrado por dos células del Cártel del Golfo: Los Ciclones y Los Metros.

Desde marzo las familias han tenido que pagar una cuota por cada árbol que tengan en su propiedad, y que sirven para darles sombra en esta calurosa primavera, según informa el diario Milenio, que pudo entrevistar a tres habitantes que relataron esta situación.

Dos de ellos viven en el municipio de Valle Hermoso y otro más en Río Bravo, lo que indica que esto es a nivel estatal y no de unas cuantas zonas.

“Tengo claro cuándo pasó esto, porque fue un día después del cumpleaños de mi esposo: 27 de marzo. Llegaron unas personas que dijeron ser de ‘La Empresa’ (Los Ciclones) y nos dijeron que, a partir de ya, iban a cobrar por los árboles en las casas. Se metieron a la fuerza y me contaron cuatro, hasta uno chiquito que le hace sombra al perro cuando se tira encima de la tierra”, dijo una de las afectadas.

Para la mujer de 62 años esa nueva extorsión es un “derecho de sombra”, algo que hasta hace poco era gratuito y de los pocos placeres que les quedaban a los habitantes de la calurosa región mexicana, la cual es asolada por el narco, la migración y la pobreza.

Ahora hasta ese sencillo placer en una región azotada por el intenso calor les ha sido arrebatado, y al menos disfrutarlo les costaría 100 pesos mexicanos al mes por cada árbol que tengan para mitigar las inclemencias del sol.

Una mañana tres jóvenes que rondaban los 20 años, miembros de Los Ciclones, llegaron a su casa para informar el nuevo impuesto que debían pagar por tener algo natural que no solo hace sombra, sino que también ayudan a dar oxígeno.

Evidentemente el no pagar conlleva un castigo, en este caso es la tala del árbol, en el caso de ella y su esposo, que son adultos mayores y no tienen fuerza para hacerlo, deben pagar a los sicarios para que ellos lo hagan.

Los árboles están anotados en una libreta, los sicarios inspeccionaron las casas para asegurarse que los habitantes no les mintieran sobre el número que tenían.

“Aquí no te perdonan que seas viejo. Todos pagamos. Otros vecinos pagan por la reparación de su casa, por tu carro, por los animales. Aquí no hay nada de eso del respeto a los viejos: no pagas, entonces te matan”, explicó la mujer.

Impuestos para financiar su guerra

Un sobrino del matrimonio extorsionado también es víctima de este nuevo impuesto, el hombre tiene 32 años, él habita en Río Bravo, un sitio pobre, en el que ya se cobran narcoimpuestos. De acuerdo con su testimonio, paga por la vulcanizadora que tiene y le explicó eso a los criminales, pero poco les importó.

En su libreta anotaron su nombre, dirección y los árboles que tiene. “Están obsesionados con la guerra que traen y que a la gente de bien nos vale madres”, explicó. Aunque reconoce que los criminales tienen imaginación, pues en un sitio tan empobrecido como Río Bravo sólo podían arrebatarles la sombra de los árboles.

Él, al igual que el resto de los habitantes, sabe que las guerras se ganan con dinero, por ello los grupos criminales inventan impuestos para todo, tan sólo en Río Bravo se cobra el 20% por alcohol, cigarros, gallinas, ganado y otros alimentos.

Por ello decidió que hará lo mismo que sus tíos, tirará sus árboles, solo conservará el que usa para colgar su hamaca, así no seguirá alimentando una guerra de la que él no forma parte, que solo perjudica a los habitantes.

Por su parte, sus tíos solo pagarán por conservar un encino, dirán adiós al resto de árboles que cuidaron y les dieron sombra, confían en que algún día podrán sembrar otros, sin que ello les implique un riesgo de muerte.

