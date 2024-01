En Michoacán el narco controla hasta los medicamentos

Mucho se ha hablado de lo que el narco le ha hecho al estado mexicano de Michoacán, controlando todos los aspectos de la vida de sus habitantes, los cuales ven sus necesidades básicas limitadas por la operación de grupos criminales, ahora hasta su salud se ve en peligro debido a que los sicarios controlan incluso los medicamentos.

Un indignado comerciante michoacano narró al diario El Universal los abusos que el crimen organizado ejecuta en contra de la salud de los pobladores, sin importarles si son niños o adultos mayores a quienes afecta.

Y es que las extorsiones del crimen organizado en algunas localidades de la Tierra Caliente de Michoacán se han extendido al ramo farmacéutico, donde los pobladores tienen que pagar los costos de que los grupos delincuenciales se hayan apoderado de la comercialización de medicamentos.

Por ejemplo, las botellas de alcohol para curaciones, cuyo costo normal oscila entre 15 y 17 pesos, las revenden hasta en 35 pesos, y una caja de tiras adhesivas con 50 unidades que cuesta regularmente 40 o 50 pesos, se las revenden en 110 pesos. Aunado a esto, los precios aumentan todavía más para que los dueños de las farmacias obtengan alguna ganancia.

Todo esto ocurre a manos del grupo delincuencial conocido como “Los Viagras”, quienes controlan la llegada de medicamentos a las localidades de los municipios de Apatzingán y de Buenavista, como Pinzándaro, Santa Ana Amatlán, División del Norte y Cenobio Moreno, entre otras.

“Lo que hacen es obligar a proveedores a venderles la medicina a precio más bajo para luego acapararla en sus bodegas y revenderla a las farmacias o a las tienditas”, explicó Crispín, el comerciante entrevistado por El Universal, medio que realizó un recorrido por esa zona, obteniendo como primera advertencia de uno de los pobladores: “Nada más no grabes afuera porque si nos vieran esos Viagras nos levantan y son capaces de matarnos y llevarnos luego, luego”.

Tan grave es la situación, que las grandes cadenas de farmacias carecen de sucursales en estas poblaciones, “por la violencia que se vive y por el problema de la extorsión”, afirmó una autoridad del ayuntamiento de Buenavista.

Te amenazan si adquieres medicamentos en otra región

El encargado de una farmacia ubicada en la región — que pidió el anonimato por motivos de seguridad al ser entrevistado por El Universal—, confirmó que es el crimen organizado el que les surte o revende los medicamentos.

Narró que en una ocasión intentó surtir medicamento no controlado en otro punto de la entidad, para poder venderlo al precio del mercado, pero lo atraparon.

“De regreso, en San Juan de los Plátanos, municipio de Apatzingán, me pararon en el retén que tienen los lacras y me quitaron el medicamento. Ese día me amenazaron, me advirtieron que todo se los tenía que comprar a ellos y me cobraron una multa de 2,000 pesos por haber surtido en otro lado”, expresó.

La situación económica de muchas familias empeora debido a que “muchas veces no tienen ni para comer, y que tengan que andar consiguiendo prestado para comprar hasta un curita, carísimo, para una criatura”, añadió.

“Por eso muchas farmacias y negocios mejor han cerrado, porque ya no alcanza para pagar las cuotas o los impuestos que ponen en todo estas gentes”, remató Crispín.

Al respecto, las autoridades locales señalaron que no tienen conocimiento de esta situación, porque no hay denuncias.

Habitantes y comerciantes sostuvieron que ni siquiera pasa por su cabeza presentar alguna denuncia, pues más tardarían en hacerlo, que el grupo criminal en tomar represalias en su contra y de sus familias.

