Renato Paiva le tira flores a Alexis Vega: “Es un dulce de persona, un chico extraordinario”

Alexis Vega ha sido criticado por su pasado polémico extra cancha en su etapa en Chivas y ahora en Toluca. Renato Paiva, entrenador de Toluca, afirma que es un chico dulce y no tiene que vigilarlo.

“Mucho se habla de Alexis fuera de la cancha y de su vida. Yo soy su entrenador y tampoco estoy durmiendo en la puerta de Alexis, ni en el coche de Alexis. No tengo policías en la puerta de Alexis”, declaró en una entrevista con ESPN.

Vega ha disputado 12 partidos del Torneo Clausura de la Liga MX y lleva 6 goles con 4 asistencias. El Toluca está peleando la punta del campeonato con el América.

“Lo que yo sé son dos cosas muy importantes, es un ser humano extraordinario, es un dulce de persona, un chico extraordinario que se lleva muy bien. Es un chico con personalidad fuerte dentro de la cancha porque lo demuestra, porque asume, porque quiere más, es un chico muy normal, con quien se trabaja de maravilla”, comentó el entrenador.

Renato Paiva ve a Alexis Vega en un nivel de selección de México

Para Renato Paiva, este nivel de Alexis Vega demuestra que tiene para volver a la selección de México y que cree que no está una especie de revancha en el fútbol mexicano.

“Yo no sé si él está de revancha o si está aquí porque quiere demostrar algo a alguien. Él me dice que no y yo creo tampoco que no. Yo creo que la única cosa que he dicho es que dentro de la cancha tienes que ser lo que siempre has sido en México, un muy buen jugador, un jugador de nivel de Selección para mí”, aclaró.

El entrenador brasileño también recalcó que un jugador de la talla de Vega tiene obligaciones tanto dentro como fuera de la cancha.

“Tiene obligaciones y esas obligaciones las más importantes son las que influyen en su rendimiento. No puedes hacer cosas que te dañen tu rendimiento, entonces lo que tienes que hacer es ser profesional, nada más, pero es una charla de entrenador para él”, expresó.

Sigue leyendo:

– Federico Viñas busca meter al León a la repesca y quedar como líder de goleo de la Liga MX

– Fernando “Tano” Ortiz no quedó conforme con el árbitro del duelo vs. Columbus Crew