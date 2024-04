Fernando “Tano” Ortiz no quedó conforme con el árbitro del duelo vs. Columbus Crew

Mientras algunas versiones periodísticas aseguran que el técnico de Monterrey Fernando Ortiz estuvo a punto de perder la cabeza debido a la frustración de la derrota con el Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS) 2-1 en el duelo de ida de las semifinales de la Concachampions, la realidad es que en el video que circula en redes sociales solo se observa que el estratega de los Rayados se acerca al silbante y parece hacerle un comentario, pero sin ir más allá y descartando que haya perdido la cabeza como se ha asegurado.

Es un hecho que Ortiz no estuvo de acuerdo con el trabajo del silbante, el jamaiquino, Oshane Nation y obviamente lo quiso responsabilizar del tropiezo en la cancha del Lower.com Field, asumiendo que varias de sus marcaciones no fueron las correctas.

Inclusive se asegura que al finalizar el encuentro tampoco le dio la mano al técnico de la escuadra norteamericana, el francés Wilfried Nancy, mientras que en el video se observa al técnico argentino alcanzar al silbante caribeño antes de la entrada del túnel, pero una persona se cruza en su camino y le impide acercársele, sin que el asunto pasara a mayores.

En las escenas que circulan en redes sociales, también se ve que el silbante no se da ni por enterado de los reclamos del técnico de Monterrey, mientras que el juez asistente solo lo observa, pero el árbitro jamaicano ni se inmutó por los hechos que se asegura pasaron en el terreno de juego.

El “Tano” reconoció falta de contundencia



Al finalizar el juego, el técnico del Monterrey, Fernando Ortiz, reconoció que la causa de la derrota con Columbus Crew fue la falta de contundencia: “Sí, no fuimos efectivos en el momento que nosotros generamos los primeros 25 minutos, no fuimos efectivos y creo que en la primera o segunda que me llegan, me convierten y es un equipo que juega bien, hay que aceptarlo, es un rival que está en semifinales como nosotros, y estos partidos se definen con detalles. Es un gol nada más que estamos en desventaja, y en casa con nuestra gente, saldremos a buscar el partido como lo hemos hecho en toda la competencia”.

Fernando Ortiz, técnico del Monterrey sabe que tiene frente a sí dos duelos que pueden marcar su destino. El primero en Liga MX vs Necaxa y el segundo en la Concachampions vs Columbus Crew. Foto: Diego Padilla/ Imago7.

Finalmente, dijo que buscarán salir adelante de los dos partidos que tienen enfrente, contra el Necaxa, para definir su sitio en la liguilla del torneo Clausura 2024 y en el duelo de vuelta de la semifinal contra el Columbus Crew: “Veremos cómo terminaron los chicos el día de hoy, no lo sé todavía, están en plena recuperación. Mañana ya me pondré a pensar en lo que va a ser el domingo en Necaxa de visitante y luego el partido de vuelta el día miércoles. Pero se vienen partidos decisivos donde seguramente marcará el lugar donde terminemos en la Liga Mexicana y luego pensaremos en tratar de revertir el marcador que tuvimos hoy”.

