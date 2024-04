Robinson Canó sale en defensa de Julio Urías: “Me gustaría verlo de nuevo en las Grandes Ligas”

La estrella dominicana Robinson Canó aseguró recientemente que le gustaría ver de nuevo al lanzador Julio Urías recibir una nueva oportunidad de volver a las Grandes Ligas a pesar de que el mexicano se encuentra en medio de una investigación por violencia doméstica.

El ex grandeliga, quien brilló con los New York Yankees entre otros equipos, actualmente se encuentra jugando en el béisbol mexicano con los Diablos Rojos y durante una entrevista con TUDN habló sobre la situación del ex lanzador de Los Ángeles Dodgers quien actualmente es agente libre.

“Todo depende de él, si no ha conseguido nada en Estados Unidos igual debería seguir jugando. Me gusta verlo lanzar, he admirado su forma de lanzar cuando estaba con los Dodgers”, comentó el dominicano quien estuvo durante 17 temporadas en las Grandes Ligas.

El mexicano Julio Urías espera eventualmente poder volver a lanzar sea en Grandes Ligas o en cualquier otra liga. Crédito: Matt York | AP

“Todo pasa por situaciones, no nos detenemos a analizar, no sabemos cuál fue la situación en realidad, lo que realmente sucedió al cien por ciento cómo fue”, apuntó Robinson Canó sobre la acusación que pesa sobre el lanzador mexicano quien será juzgado por cinco delitos menores de agresión a su pareja.

El dominicano reiteró su deseo de que Julio Urías se pueda volver a subir a una lomita para seguir con su carrera una vez resuelta su situación con la justicia a la que se enfrentará el próximo mes para definir las acusaciones en su contra por los hechos ocurridos en septiembre pasado.

“Sí me gustaría verlo en las Grandes Ligas, que vuelva a ganar partidos. Todos merecemos oportunidades, hay que saber cuál es la situación”, destacó el segunda base que también hizo referencia a lo que está siendo su experiencia en el béisbol mexicano con los Diablos Rojos.

El dominicano Robinson Canó estuvo en el encuentro de exhibición que disputaron los Diablos Rojos ante los New York Yankees en Ciudad de México el pasado mes de marzo. Crédito: Fernando Llano | AP

“Quiero darle las gracias a Alfredo Harp por lo que ha hecho pro esta ciudad y por esta liga, por el simple hecho del estadio, es motivante para jugadores como yo. En esta liga hay todo el poder y la decisión de hacer las cosas”, comentó Canó quien destacó el potencial que tiene el campeonato azteca.

“Esta liga se pude colocar como la tercera mejor liga. Nosotros venimos a las 12 del día pero las horas se nos van rápido. Hay quienes juegan a un nivel de Grandes Ligas que después llegan y creen que están mejor en casa. Yo como extranjero debo sentirme orgulloso y darle las gracias”, agregó el dominicano quien también habló del nivel de beisbolista mexicano, destacando a uno en particular.

“Siempre he dicho en varias entrevistas que solo hay que dar chance a los mexicanos, tenemos a un jugador que se llama Julián Ornelas, es el tipo de jugador que podría estar en Grandes Ligas”, finalizó el ex grandeliga quien durante su carrera en Las Mayores en donde además de los Yankees también jugó con los Seattle Mariners, los New York Mets, San Diego Padres y Atlanta Braves.

