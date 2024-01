La Opinión Hoy: Caso de Julio Urías, presentado como delito menor

Esta semana hubo noticias respecto al caso de violencia doméstica en el que estuvo involucrado el pitcher mexicano Julio Urías en el mes de septiembre del 2023, dicho caso ha sido referido a la oficina de la Fiscalía de la Ciudad de Los Ángeles para ser considerado como un delito menor, para comentar más detalles sobre el tema estuvo Ricardo López Juárez editor de deportes de La Opinión.

“Hubo noticias habían pasado muchas semanas en las que no sabíamos nada, había como suspenso, no sabemos qué pasaba con el caso de Julio Urías que fue arrestado el 3 de septiembre afuera del estadio BMO, tardó mucho tiempo en completarse la investigación y la noticia, pues, fue obviamente importante el hecho de que La Fiscalía del Distrito de Condado Los Ángeles referir el caso a La Fiscalía de la Ciudad de Los Ángeles que es importante diferenciar una de otra (…) ahora bien no sabemos qué tipo de sentencia vaya a recibir típicamente en una Fiscalía de la Ciudad de Los Ángeles, las penas o las sentencias pueden ser de un máximo de un año en cárcel”, comentó Ricardo López Juárez.

Un documento obtenido por La Opinión confirma que Julio Urías y la víctima estaban casados al momento del incidente del 3 de septiembre en el estadio BMO de Los Ángeles después de un partido de fútbol.

La carrera de Urías con los Dodgers se vio terminada pocos días después y su imagen en murales y productos fue eliminada por completo en el estadio del equipo.

El incidente de Julio Urías se remonta a los primeros días del mes de septiembre. El reconocido abridor de la Major League Baseball habría tenido un alternado con su mujer luego de presenciar un partido de Los Angeles FC. Las informaciones de aquella fecha explicaron las razones por las que el “Culichi” fue arrestado.

“El abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías, fue arrestado. Además, fue acusado de delitos graves de violencia doméstica anoche, le dijo a ESPN un oficial de LAPD. Urías, de 27 años, fue fichado el domingo por la noche y liberado temprano esta mañana con una fianza de $50,000 dólares”, señaló uno de los reportes del periodista Jeff Passan.

Seguir leyendo: