Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de abril de 2024

Piscis

El pasado está casi olvidado aunque hay noches que piensas mucho en lo que hubiera sido, recuerda que la vida pone las piezas en su lugar y si esa persona o amistad no quiso seguir no fue por tu culpa, sino porque su mundo no coincidía con el tuyo. Comenzarás a planear un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor solo ten mucho cuidado con quien vas. Cuidado con caídas y golpes, una noticia en el terreno de las finanzas te va a caer de perlas. Cuidado con tus sentimientos, los estas exponiendo demasiado al punto que podrías salir lastimado al fíjate en la persona incorrecta. Andarás estresado en el área laboral, hay una noticia que esperas y que nomás no se ha concretado de la manera que quisieras, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no comas ansias que tendrás lo que quieren en el mejor momento y más si te ha costado luchar por eso. Un nuevo periodo te hará madurar de una manera impresionante, dejarás de extrañar y comenzarás gozar la vida. Aléjate de personas deprimentes.

Acuario

Si tienes pareja los celos serán el arma que traerá más problemas, no seas tan celoso o celosa y dale el espacio que requiere tu pareja, mejor concentra tu energía en dar lo mejor de ti en lugar de llenar de discusiones tontas la relación. Recuerda lo que vales, no te mal gastes ni bajes tu precio pues estarás expuesto o expuesta este fin de semana a que eso suceda, vienen cambios importantes a tu vida entre ellos un movimiento de dinero que te va a beneficiar, la posibilidad de realizar un viaje o salida con familia y la llegada de una persona muy especial por medio de una fiesta o una amistad. Es momento de creer en ti y en tu capacidad de lograr lo que deseas, hay personas bien envidiosas las cuales buscarán la manera de dañarte. No hagas caso a gente tonta, sigue tus instintos en ese negocio que traerás en mente porque todo se te va a dar de la mejor manera. Fin de semana de mucho trabajo, necesitas ponerte las pilas y dejar de estar tanto tiempo en el face o en el whatsap sino jamás vas a terminar, anímicamente estas bien, no esperas nada de nadie ni buscas nada, eso es bueno porque cuando la persona indicada llegue a tu vida será sorpresa.

Capricornio

Es momento de ver la vida de manera distinta y de creer en las segundas oportunidades porque todo comenzará a darse de una manera que no imaginabas. No comas tantos lácteos o grasas porque vienen problemas de inflamación. Si tienes una relación se visualiza un engaño y mentiras que pondrán muy tenso el asunto, no exijas más de lo que puedes ofrecer. Momento de mucha reflexión, de poner en la mesa las cartas y ver hacia dónde te diriges y quién sí y quién no debe de seguir en tu vida, estas cargado de personas falsas interesadas y mustias que solo te buscan por un rato y después en su vida les vuelves a ver la geta. Deja de buscar a quien no te busca, deja de amar a quien no te quiere y olvida a quien ya te olvido. La fortaleza de tu corazón se debe a los golpes que la vida te ha dado, eres fuerte e hijo de la fregada, no permitas volver a caer y si lo haces levántate con más fuerza, amistades están por llegar. Empezarás a desarrollar sentimientos por alguien que conocerás en una red social. Si ya tienes piores nada se fortificará su relación y hay muchas posibilidades de embarazos, cuídate un chorro.

Sagitario

No te confíes en tus gastos porque vas andar bien necesitado y necesitada económicamente. Aguas con dolores estomacales, el alcohol no es agua así que tranquis con eso, problemas respiratorios si sigues fumando te vas a dañar! Amor de una noche y reencuentro con amistad de tu pasado. Se visualiza un viaje en tu terreno y posibilidades de encamarte con una persona de una red social con quien has estado coqueteando. Llegó la hora de mandar a incomodar a su madre a esa gente tonta que solo te busca cuando necesita un favor, pero cuando tú los necesitas no se aparecen ni debajo de las piedras. Ten presente que solo tienes esta vida para ser feliz, dale vuelo a la hilacha y que te valga lo que la gente piense pues solo a ti te tienes que rendir cuentas. Momento que pongas en orden tu vida y mandes a la fregada a esa persona que no entra a tu vida ni se quita de la puerta, persona que solo te causa conflictos y problemas. El pasado comenzará a quedar atrás y empezarás a ver la luz, te enteras de embarazo de amistad y de un compromiso, una amistad te buscará por problemas con su pareja, no tomes ya tanto refresco porque te esta dañando y es lo que te está engordando un friego.

Escorpio

Cirugía de una persona cerca está próxima. Eres un ser muy noble y de mucha luz y eso les cala a las demás personas. Persona de piel blanca podría andar hablando pestes de ti y metiéndote en graves problemas, necesitas ponerle un alto desde ahora o de lo contrario un chisme te causará muchos problemas. Si una persona no quiso apostar y dar todo por ti no te agüites, quien tiene que estar en tu vida estará por las buenas y sin necesidad de forzarse y quien no que siga tu camino. Una amistad andará muy pegada a ti y no es por buena onda, busca sacar algo de provecho, no te atontes y abre bien los ojos. Si no te busca no le interesas, no te atontes y no mendigues cariño ni amor, tu naciste para ser tomado en cuenta y para que alguien esté contigo sin necesidad de que tu se lo exijas. Se fortificará relaciones con amistades con las que había cierta incomodidad o alejamiento. Ya déjate de tonterías y ponte las pilas, las amistades van y vienen, el tiempo no!!!, deja de desperdiciarlo en gente pendeja que no te quiere y no te valora.

Libra

Amores a distancia no son los más aconsejables en estos momentos, es momento que primero aprendas a quererte, amarte y valorarte y darte cuenta que eres tan importante como las demás personas. Cuidado con amores de una noche que podrían dejar huellas difíciles de borrar. Vienen momentos muy importantes los cuales te enseñarán el verdadero sentido del amor y la felicidad. En el amor mejorarás muchísimo, pero debes aprender a confiar más en las personas, que te hayan traicionado en el pasado no significa que vuelva a suceder. No dejes que nadie se interponga en tus planes, recuerda que tus sueños y metas solo le corresponden a ti. No dudes del cariño y amor de tu pareja pues si no te quisiera desde hace mucho te habría mandado a la fregada, aprende a confiar en el ser amado y a mostrarle con confianza tu amor. Déjate de andar en chismes y mejor atiende tu fregada vida, el día que aprendas a quererte y superar problemas pasados comenzarás a tomarle sentido a tu vida. Manda a la fregada a esa persona que lejos de hacerte sentir bien solo te daña con sus comentarios tontos.

Virgo

Evento social en próxima semana, y empezaras una nueva etapa donde tu única prioridad será tu vida y la de tus seres queridos, es momento de chingar al mundo y se feliz. Posibilidad de emprender un viaje en el cual saldrás muy beneficiado por personas que conocerás. Hay una persona que está interesada en ti, pero tu ni en cuenta, prefieres quedarte con la miércoles que con quien de verdad vale la pena. Si tienes una relación, habrá un ambiente tenso ya que otra persona está metiendo cizaña y malas energías pues quiere perjudicarlos como pareja. Hay días en los cuales no sabrás qué hacer o qué camino seguir para estar bien, date la oportunidad de pensar antes de dar cualquier paso. Vienen cambios de ultima hora que debes atender sobre todo en la cuestión de los dineros. Acércate más a tu familia y muéstrales tu amor, eres demasiado seco o seca y eso lejos de fortalecer lazos los debilita, muéstrales tu amor y llénalos de miel aunque se asusten por tu cambio. Deja de quejarte por tonterías, sino tienes pareja es porque nomas no has querido porque oportunidades has tenido pero no le has entrado porque te has atontado un friego ya que eres muy exigente a la hora de buscar piores nada! Posibilidades de reencuentros y viajes en puerta.

Leo

No permitas que las personas te quiten el sueño con sus malos comentarios, aprende a desacerté de todo ese miércoles que lejos de ayudarte a mejorar solo te hunden más en tristezas y depresiones. Cuidado con golpes y caídas que estarán a la orden del día. No busques maneras de justificar los errores de los demás primero corrige los tuyos para que no te metas en problemas. Debes aprender a no siempre decir que sí, recuerda que la vida es bien corta como para andar complaciendo a medio mundo y olvidándote de ti. No te estanques en promesas falsas ni en cuestiones que sabes qué suele están en el aire y quedan como simples promesa y no hechos. Un problema familiar se avecina, pero con el tiempo sabrán resolverlo. Si una amistad se está alejando de ti, déjala que se largue, a la fregada las personas, las que de verdad importan te seguirán en donde estés y seas como seas. Los negocios se tornan buenos para ti así que si has pensando en entrarle a la venta de algún objeto o materia prima pos adelante que vas obtener muy buenas ganancias. El pasado siempre será parte de tu vida debes aprender a vivir con él para evitar que no te dañen tu presente.

Cancer

Déjate ya de tontetías y concentra tu vida en el ahora, el pasado ya fue y si regresa no tendrá nada nuevo que ofrecerte, aprende a quererte y valorarte y antes de querer resolver la vida de los demás aprende a resolver tus problemas existenciales que tanto te han mermado la existencia. Si tienes una relación cuida mucho tu manera de expresarte de familiares de tu pareja pues podrías cometer un error y salir bien bufado o bufada. Una noticia que esperas ansioso o ansiosa llegará en cualquier momento, pero no te desesperes, si no es lo que esperas ten paciencia que lo mejor llegará en el tiempo indicado. En caso de no tener pareja disfruta tu soltería y sal a disfrutar con el ser que se te atraviese que vida solo es una, evento social al finalizar la próxima semana y posibilidades de gratinar moyete. Si has tenido problemas con el dinerito ni te estreses que vienen tiempos muy perros en los cuales vas a salir de los chismes en la que te encontrabas envuelt@. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Te vas enterar de un chisme en el que taren a una amistad.

Géminis

No permitas que la monotonía y la misma rutina de siempre mermen tu relación amorosa, innova en el amor, apréndete el camasutra si es necesario para que tu pioresnada no se aburra de todos los días lo mismo. Momentos importantes se aproximan a tu vida, grandes cambios y posibilidades de crecimiento en el área de los trabajos, ponte perra que vas a lograr grandes cambios y buenas cosas. Amores de una noche y posibilidades de reencuentros con ex parejas. Cambia el chip y échale ganas a lo que quieres y deseas porque podría llegar una persona que te haga ver el mundo de manera distinta al punto de hacerte ver tu fregada suerte. Dolor de estómago en puerta. Arreglarás documentos o realizarás algún trámite. Una amistad tiene intenciones de romance contigo, pela los ojos e identifica de quien se trata, lo sabrás rápidamente pues sus detalles y manera de tratarte lo pondrán al descubierto. Empezaras a regresar a la persona que eras antes, es momento de retomar tu vida y no volver a cambiar tu esencia por otras personas, recuerda que en primer lugar debes de estar tu y después tu, la persona que te quiera y quiera estar a tu lado deberá de aceptarte tal como eres y si no les parece a la fregada, recuerda que nadie merece que dejes de ser lo que eres y tanto te ha costado.

Tauro

No es momento de creer en chismes sino en personas que realmente valen la pena. No caigas en provocaciones absurdas y tontas que solo te lleven a que te pierdan la confianza o creen un mal concepto de ti. Recuerda que el tiempo es muy corto para desperdiciarlo en gente que no lo valora. Se aproxima un evento social o reunión, te la pasarás de lo mejor. No pierdas el tiempo con esas personas y enfoca tu energía y tu vida en alguien que esté dispuesto o dispuesta a dar su tiempo en ti. Te enteras de rompimiento de relación de persona cercana. Vienen días cargados de mucha luz y aventuras. Cuidado con golpes y caídas y una noticia que te pondría muy de malas sobre familiares lejanos. Si ha existido problemas con tu pareja necesitas ponerte ya las pilas pa salir de eso sino de lo contrario se va enfriar el asunto y al final ambos van a salir bien lastimados, no dejes para el día de mañana lo que se puede arreglar hoy. La vida es bien bella pero la has descuidado por atender otras cuestiones, tienes todo pa ser feliz a darle que estas en la mejor etapa de lograrlo.

Aries

Necesitas aceptar tus errores y debilidades pero también tus virtudes, mereces amar y ser amad@ pero eso llegará cuando ciclos pasados hayan quedado saldados. Cuidado con enfermedades en pies y riñones que podrían afectarte más de lo que crees y te imaginas. Cambios de ultima hora y movimientos en el área de los amores. Te viene un amor del pasado y viene muy fuerte. No gastes tanto en cuestiones que no necesitas, eres muy de gastar en tonterías y media cada que tienes un dinerito extra. Si tienes pareja es momento de dar el siguiente paso, no dejen que la relación se vuelva costumbre, porque será complicado que las cosas vuelvan a ser como antes. Cuídate de fracturas y torceduras. No confundas tus sentimientos y si tu pareja ya no te hace sentir ni cosquillas es momento de decir adiós antes de lastimarlo o lastimarla con tu fregada indiferencia. A los amores no se les retienen, así que no intentes conservar una relación que está destinada al fracaso, si ya diste lo mejor de ti y esa persona no lo ha logrado ver no sigas martirizándote ni haciendo más de lo imposible, a la fregada que hay personas tras de ti que están esperando la primera oportunidad.