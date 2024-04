Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de abril de 2024

Piscis

Hay días en que quisieras regresar al pasado para volver a vivir eso que en algún momento te hizo feliz sin embargo al paso de los días entenderás que fue la mejor decisión. Hay posibilidad de viaje y de iniciar relación liberal, es decir sin un compromiso solo será caricia ocasional, podrías terminar muy enamorado o enamorada, ten cuidado donde pones tus sentimientos. Vienen momentos increíbles a tu vida lo cuales estarán rodeados de cosas y situaciones maravillosas, no dudes en ir por cada uno de tus sueños y metas, ten presente que la vida solo se vive una vez, disfrútala y vive al máximo. La vida te pondrá en tu camino una oportunidad la cual deberás aprovecharla y tomarla sin pensar mucho o de lo contrario perderás una gran oportunidad de crecimiento laboral. Hay probabilidad de cambios muy fuertes pues te darás cuenta de que no vale la pena seguir alimentando sentimientos falsos; dile next a quien no quiera seguir en tu vida, es momento de abrir las puertas a quien de verdad merece entrar en ella.

Acuario

Amores de una noche e inclusive expareja podría retornar, pero sin éxito pues sabes muy bien que no volverías a comer lo que un día ya vomitaste. Amores de una noche y la posibilidad de realizar un viaje con una persona que comienza a ocupar tus pensamientos. Cambios importantes en tus estados de ánimo quizás comenzaras a sentirle sabor a la vida, si tienes pareja es momento de revivir la llama del amor y comenzar a trabajar para su futuro. Ten presente que lo que es para ti, aunque te quites te ha de llegar, deja que la vida te sorprenda y haga su trabajo, no te metas en camisa de once varas pues no vale la pena hacerlo por nadie. Momentos de incertidumbres a causa de ciertas dudas que tienes sobre personas que te rodean, los días te darán la respuesta que estás buscando. Te vienen dineros y posibilidades de nuevos amores sin embargo entenderás en pocos días que el amor ya no es tu prioridad sino tu superación y crecimiento personal. En el amor momento de reflexionar y comenzar a dedicar tu vida y esfuerzo a lo que mueve tu mundo sea amor, trabajo, viajes, familia etc.

Capricornio

Date tu lugar y date el taco, no andes de más con quien ni te masca ni te pela, recuerda que quien merezca estar en tu vida sólito irá a ponerse en ella y no necesitarás andar de arrastrado o arrastrada exigiendo un lugar que no se te ha dado y quizás ni se te dé. Ten mucho cuidado con exigir lo que tú no estás dispuesto a dar u ofrecer, la vida te colmará de nuevos proyectos sin embargo varios de ellos no se llevarán a cabo debido a exceso de trabajo o a la mala voluntad de familiares o amigos. Cuidado con caer en la monotonía en caso de tener una relación. Un cambio laboral podría aparecer en cualquier momento y con este nuevo círculo de amistades que te marcarán para toda tu vida. No permitas que los malos comentarios de otras personas te afecten, recuerda que tú tienes el poder de decisión, si alguien se está pasando o te hace sentir mal con lo que sale de su boca mándale bien lejos que no tiene por qué seguir permaneciendo en tu vida.

Sagitario

Te llegarán nuevas oportunidades en muchos ámbitos sobre todo en la economía y en el área de los amores, no te atontes o de lo contrario terminarás enredándote con cualquier cosa. Momentos nuevos se aproximan entre ellos la llegada de una oportunidad de trabajo o cambio de domicilio que te ayudará mucho a madurar. Probabilidad de iniciar curso o entrar a estudiar algo, te va a beneficiar mucho en un mediano plazo. Si vives una relación complicada en la cual son más las discusiones y problemas que el amor piensa bien si vale la pena seguir ahí desgastándose más de la cuenta. Llegarán momentos de incertidumbre muy perros que deberás evitar, no te hagas ideas tontas en la cabeza, estas en una etapa en la cual sino te pones las pilas vas a perder muchas cosas. Si tienes una relación problemas y enfrentamientos a causa de desacuerdos, tiempos y cuestiones económicas. Compras inesperadas y cambios que tienen que ver con los dineros, te va a ir increíble. Ya no finjas cosas que no sientes, si de plano esa persona no te mueve nada no tiene caso que por comodidad sigas ahí.

Escorpión

Ya no busques la manera de estar peleando o discutiendo con las demás personas, centra tu energía y tu tiempo en tus cosas y no en cuestiones que no te dejan nada de provecho. No comentes nada de tus amistades pues en este periodo que está iniciando van a surgir muchos malos entendidos los cuales podrían hacerte perder grandes negocios y amores, lo que es para tu corazón ahí déjalo y no lo expongas hasta no ser hechos concretos y no meras fantasías. Si tienes pareja se ve un pleito a causa de persona de piel blanca. Noticias inesperadas te pondrán algo nervioso o nerviosa. Cuida mucho tu espalda y estomago pues estarás sufriendo de algún malestar en esas partes. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges, la vida te pondrá grandes pruebas de las cuales tendrás que aprender mucho o de lo contrario seguirás cometiendo grandes errores. Muchas posibilidades de viaje si es con amistades o familia disfrútalo al máximo. Estas en una etapa donde te encontrarás a ti mismo y entenderás cuestiones que antes se te dificultaba creer.

Libra

Amistades te van a llegar por varios lugares y muchas no serán de fiar te podrían meter en problemas si les das demasiada confianza, ten cuidado y llévate las cosas con calma. Pleitos con familiares se aproximan y cambios repentinos en tu forma de ver la vida. Una persona que llegará a tu vida te enseñará grandes cuestiones que tiene que ver con los negocios. No te dejes manipular por amistades pues podrías cometer grandes errores, hay días en que no deseas ni levantarte, ponte las pilas y deja de sentimentalismo y ridiculez es momento que veas por ti y pongas empeño en tus metas y sueños. Hay días en los cuales la ansiedad y el nerviosismo no te deja continuar, ten paz y tranquilidad y pon tus problemas en manos de Dios y nadie mejor que el para solucionarlos, pero tu mientras no bajes la guardia. Si ya tienes una relación y han existido problemas la vida misma les pondrá las cosas para que todo se solucione de la mejor manera, no te permitas dejar ir el amor que tanto trabajo te costó encontrar, aprende a escucha y meditar en frío, todo tiene solución y de las peores peleas vienen las mejores reconciliaciones.

Virgo

Noticias inesperadas se aproximan en el ámbito laboral y te van a beneficiar mucho. Infecciones y enfermedades se visualizan, cuida más tu salud y no te expongas tanto a cambios de temperatura o comida en la calle. No te quejes de quienes te fallaron en tu pasado ya la vida se encargará de poner a esas personas en su lugar, tu dedícate a ver por tu vida y por tus sueños. Cuida más lo que comes pues podrías enfermarte y sobre todo estar subiendo de peso, algunas ocasiones te crees de chismes y por esa ocasión no avanzas en metas y sueños por estar tirando piedras a quien no debería importarte, preocúpate cuando no hablen de ti pues entonces significará que te han olvidado o no constituyes algo importante. Grandes cambios, has pasado un ciclo complicado y con el grandes sueños fueron trasados, es momento que te esfuerces en conseguir lo que quieres, no des paso atrás, ya dolió mucho ahora es tu momento. Vienen días de muchas oportunidades para ti sobre todo en los negocios, no temas a arriesgar un poco de tu dinero si el beneficio será mayor.

Leo

Ten cuidado con accidentes. Te vienen muchos cambios importantes, se arregla documento o realizas un trámite en próximas fechas. Algunas ocasiones dejas mucho que desear pues cambias de opinión como cambias de calzones, aprende a ser más objetivo con lo que dices, no juzgues a las personas sin antes conocerla y date la oportunidad de ir más allá del empaque. Amores nuevos por redes sociales, no te emociones hasta que no sea un hecho. Un viaje se visualiza o se traerá en mente. Es importante que cuides tu imagen ante las demás personas, está bien que no te mantienen y te tiene que valer lo que piensen o digan pero tampoco abuses o quedarás en mal con personas que de verdad son importantes para ti. Es posible que sientas necesidad de alguien en estos días y más si estas soltero o soltera pues la soledad te va calar hasta en los huesos. Nuevas oportunidades en lo laboral y posiblemente venga una situación compleja con un compañero o compañera que se va solucionar en uno o dos días. Amores de una noche habrá, no te claves ni te confundas solo disfruta. Posibilidad de viaje a ciudad cercana y compras o cambias de ropa.

Cancer

Amores del pasado retornan, pero no habrá cavidad en tu vida para ellos pues ya aprendiste la lección a pesar de que cambias rápido de parecer. Un familiar se enferma nada de gravedad. Es posible que quieras poner un negocio o traigas en mente crecer más económicamente, las ventas se te ven perfecto. Amistad se aleja por chismes que le llegaron. Momentos de incertidumbre en tu vida, quieras o no estás en una etapa bien culeis en la cual días podrás sentirte la persona más feliz y plena de la tierra y otros días el más desdichado. Eres de los signos más justos y cuando algo no te gusta lo dices como es y sin pelos en la lengua ni miedo a represarías ni el qué dirán. Ponte las pilas y piensa de manera positiva pues solo así podrás atraer cuanto te propongas. No te limites en metas y objetivos pues al hacerlo solo lograrás estancarte en todo. Cuidado con chismes de vecindad que pasaran en tu familia y que podrían ponerte muy de malas sin razón alguna.

Géminis

Vienen situaciones complicadas en el área familiar, pero vas a saber afrontarlas y resolverlas de la mejor forma; muchos cambios laborales que te van a beneficiar y la posibilidad de realizar un viaje que habías esperado desde hace tiempo. Cuidado con karmas de tu pasado que estarán más presentes que nunca y podrían dañarte o afectarte en fechas muy próximas. Ve por tus sueños y metas y no pierdas oportunidad de volver a creer y confiar en ti pues tienes la capacidad de lograr cuanto quieres y te propones. Tu carácter está muy fuerte, se ha tornado algo complicado pues en los últimos meses no aguantas ya mucho, tienes poca tolerancia y sueles decir las cosas tal cual son, explotas mucho con las demás personas y sueles ser una persona algo insegura. Ten cuidado con todo lo que quieres y deseas, enfócate en lo positivo y quita a la miércoles lo negativo, en todo eso que te deja ganancias o algo a cambio es en lo que debes de centrarte nada más. Debes aprender a cuidar la parte de tu estomago pues podrías presentar problemas de infecciones o dolores en el intestino.

Tauro

Vienen amores muy fuertes, pero tú sabrás que ya no estás para perder el tiempo. Ten presente que nadie que ya te falló merece volver estar en tu vida, así que cómprale una moto y mándalo a la tostada. Traerás un carácter de la fregada entre el lunes y martes, bájale dos rayitas porque podrías afectar o dañar a personas que son muy importantes como tu familia o pareja en caso de tener, sueles llevarte lo que te encuentres en frente y más si traer hambre. Si tienes pareja debes decirle lo que sientes el quedarte cayado y guardar información también es una mentira oculta, trata de ser más sincero o sincera y que truene lo que tenga que tronar y lo demás que te valga madre. Días en los cuales entenderás porque muchas personas tuvieron que salir de tu vida pues no te aportaron nada bueno. Cuidado con una noticia que no será del todo de tu agrado pero que no serán realidad, mira de quien viene y no hagas caso a cualquier tipo de chismes que llegan. No escatimes en gastos si se trata de tu felicidad y también no des explicaciones a quien no te las pide, recuerda que el que busca encuentra.

Aries

Dinero extra y posibilidad de invertir en un negocio que has traído en mente y que posiblemente te deje grandes ganancias solo que le has pensado demasiado. Vienen cuestiones de viajes muy importantes y cambios en tu estado de ánimo que te van a beneficiar mucho pues andarás en un tono más tranquilo y eso te abrirá muchos caminos que estaban cerrados. Debes tener cuidado con personas morenas que te rodean pues podrían meterte en problemas. Cuidado con caídas y fracturas pues en cualquier momento podría pasar un accidente sobre todo al momento de salir de casa. Trata de mantenerte cerca de tus enemigos pues solo así conocerás que traman, que quieren o qué buscan hacer contra ti. No olvides tus raíces pues podrías perder el suelo en cualquier momento por aparentar algo que no eres y poder llamar la atención de persona que no vale madre. Te vienen llamadas del pasado que deberás de atender y no dejarlas pasar, cierra ciclos que ya no te conducen a nada o de lo contrarios seguirás estancado o estancada sin poder salir de ese bache sobre todo en el área laboral.