5 Trucos para mejorar el rendimiento de la batería de tu iPad

El rendimiento de la batería es uno de los aspectos más críticos para los usuarios de dispositivos móviles, y el iPad no es una excepción. Si sientes que la batería de tu iPad se está agotando más rápido de lo normal, no te preocupes, no estás solo.

Aquí te presentamos cinco trucos que puedes utilizar para mejorar la duración de la batería de tu tablet de Apple.

1. Analiza el consumo de energía de las aplicaciones

Una forma efectiva de identificar qué aplicaciones están consumiendo más energía es dirigirte a Configuración > Batería. Aquí encontrarás un desglose detallado del uso de la batería por parte de cada aplicación. Presta especial atención a la sección de “Actividad en segundo plano”, ya que algunas aplicaciones pueden estar consumiendo energía incluso cuando no las estás utilizando activamente. Además, aprovecha las sugerencias de duración de la batería que se encuentran en la parte superior de la pantalla para reducir el consumo de energía de manera eficiente.

2. Activa el modo de bajo consumo

El modo de bajo consumo es una función útil que te permite prolongar la duración de la batería al suspender ciertas actividades como la recuperación de correo y las actualizaciones automáticas de aplicaciones. Puedes activar esta función en Configuración > Batería o simplemente pedirle a Siri que lo haga por ti. También es recomendable agregar el acceso rápido al modo de bajo consumo en el Centro de control para facilitar su activación cuando sea necesario.

3. Ajusta la configuración de bloqueo automático y brillo de la pantalla

Reducir el tiempo de bloqueo automático a 30 segundos puede ayudarte a conservar la energía de la batería al evitar que la pantalla permanezca encendida innecesariamente. Además, disminuir el brillo de la pantalla también puede contribuir a una mayor duración de la batería. Puedes ajustar estas configuraciones en Configuración > Pantalla y brillo.

4. Maneja el teclado mágico con cuidado

Si eres usuario de iPad Pro y utilizas el Magic Keyboard, es importante tener en cuenta que este accesorio puede afectar el consumo de energía de tu dispositivo. Algunos usuarios han reportado que dejar el iPad Pro conectado al Magic Keyboard con la tapa abierta puede provocar un drenaje más rápido de la batería. Para conservar la energía, es recomendable cerrar la tapa del teclado cuando no estés utilizando activamente el dispositivo.

5. Evita temperaturas extremas

Las temperaturas tanto extremadamente altas como extremadamente bajas pueden afectar negativamente la duración de la batería de tu iPad. Asegúrate de utilizar tu dispositivo en un rango de temperatura adecuado, evitando exposiciones prolongadas a temperaturas superiores a 95°F (35°C) o inferiores a 32°F (0°C). Además, si notas que tu iPad se calienta mientras se carga, considera quitarle la funda para permitir una mejor disipación del calor.

Implementar estos cinco trucos te ayudará a maximizar la duración de la batería de tu iPad y a disfrutar de un uso más prolongado entre cargas. Recuerda que la gestión inteligente del consumo de energía es clave para optimizar el rendimiento de tu dispositivo y mantenerlo funcionando de manera óptima a lo largo del tiempo.

