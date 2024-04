David Faitelson “regañó” al Chicharito Hernández luego de festejar en el Clásico Tapatío

Se celebró la jornada número 17 del campeonato Clausura del 2024 en la Liga MX y en un enfrentamiento que se llevó a cabo en las instalaciones del Estadio Jalisco entre las Chivas de Guadalajara y el Atlas, los primeros consiguieron ganar el encuentro con un gol marcado por Roberto Alvarado. Sin embargo, el partido estuvo mucho más movido e hizo bastante ruido fue en la culminación del mismo luego de que los festejos realizados por Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien, con un gesto hacia la hinchada del equipo rival, desató una serie de reacciones dentro y fuera del campo de juego.

Chicharito celebró y no gustó

Luego de la victoria del equipo del Rebaño, el ex jugador del Manchester United y también Real Madrid, celebró llevando sus manos hacia sus oídos en dirección a los aficionados de Los Zorros, gesto que no pasó en lo absoluto desapercibido y provocó la molestia y el descontento más que notable por todos los fanáticos presentes, incluyendo el del jugador del Atlas, Idekel Domínguez, quien sin titubeo alguno confrontó a Chicharito por su celebración en un momento donde había mucha emoción, pasión y poca racionalidad por parte de los hinchas del Atlas.

Muy mal “Chicharito”. Lo podría entender de un futbolista joven e inexperto, pero no de un jugador histórico y legendario. Burlarse del rival…¿Esto también te lo enseñó, Dreyfus, @CH14_ ? pic.twitter.com/4Oy9Dv4izC — David Faitelson (@DavidFaitelson_) April 28, 2024

A pesar de ello, ‘Chicharito’ no escatimó ni un solo segundo en expresar a más no poder su alegría y euforia por la victoria, trasladando su entusiasmo a través de sus redes sociales para mostrar gratitud a sus seguidores y a los del club por todo el apoyo en el partido y el de siempre. Con un mensaje cargado de emoción, el delantero ex jugador del Bayern Leverkusen y West Ham United, celebró la victoria y la clasificación de las Chivas a los 4tos de final de la Liguilla del Clausura 2024, en donde además quiso destacar por encima de todo la unión y todo el esfuerzo del grupo como claves para conseguir este nuevo paso en la presente campaña.

David Faitelson arremetió contra Chicharito

El comentarista deportivo David Faitelson fue uno de los muchos que dejó saber su desaprobación por el festejo y actitud de Hernández hacia el público a través de sus redes sociales, cuestionándole la necesidad de este tipo de celebración, en un tono de burla por el rival y relacionándolo con una fase anterior en la vida del propio delantero, marcada por la influencia del entrenador de su vida, Diego Dreyfus. El ex periodista de ESPN, conocido por sus comentarios controversiales, invitó a Javier Hernández a reflexionar sobre la madurez y el comportamiento esperado de las figuras destacadas en el mundo del deporte.

Por el momento no ha habido una respuesta por parte del ‘Chicharito’ Hernández sobre los comentarios de Faitelson, aunque anteriormente había interactuado con críticas similares de manera chistosa, lo que indica su tendencia a manejar las críticas con un toque de humor y sátira.

Y sí, después de 15 años, Chicharito lo volvió a hacer en un Clásico Tapatío. HAY COSAS QUE NUNCA CAMBIAN. pic.twitter.com/ToDyyCkoVL — Invictos (@InvictosSomos) April 28, 2024

Sigue Leyendo:

Real Madrid no lleva al boricua por cábala: Carlo Ancelotti negó que Jeremy de León los acompañe en Múnich para darles suerte

Ryan Reynolds se une a Eva Longoria al invertir en el Necaxa de la Liga MX

Hirving “Chucky” Lozano estaría negociando su incorporación al San Diego FC de la MLS