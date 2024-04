Chicharito reapareció y Chivas calificó directo a la liguilla al vencer por 1-0 al Atlas

Será el sereno o mera coincidencia, pero en la reaparición de Javier “Chicharito” Hernández con las Chivas del Guadalajara coincidió con la quinta victoria del “Rebaño Sagrado” al vencer 0-1 al Atlas y de esta forma calificar en forma directa a la liguilla por el título del torneo Clausura 2024 al alcanzar uno de los seis boletos disponibles para evitar el famoso Play In, que deben disputar del séptimo al décimo lugar para encontrar a los dos equipos que restan para conformar la fase de finales del campeonato mexicano.

El Chicharito se había perdido los dos últimos juegos de las Chivas debido a problemas musculares, pero eso no fue impedimento para que el equipo dirigido por el argentino Fernando Gago sumara cuatro victorias seguidas y que ahora contra los rojinegros reafirmaron con el triunfo 0-1 gracias al golazo de Roberto “Piojo” Alvarado.

Junto con la quinta victoria de los tapatíos, los acontecimientos se le acomodaron a los rojiblancos al aprovechar el empate 1-1 del Pachuca con Mazatlán, para llegar a 31 puntos y así colocarse en el quinto lugar de la tabla general con lo cual nadie podrá quitarle un boleto para la fiesta final en forma directa.

Lo único grave para Chivas que puede pasar este domingo es descender al sexto lugar si el Monterrey derrota al Necaxa en el duelo con el cual cerrarán la competencia regular, pero si los Rayados empatan o pierden, automáticamente Chivas arrancará la liguilla en el quinto puesto

Las acciones

Acostumbrados a dejar todo en la cancha en esta rivalidad entre Zorros y Chivas, el cuadro rojinegro salió con todo en busca de echarle a perder su racha al equipo de Fernando Gago, con una llegada muy peligrosa en el minuto de juego cuando Jeremy Márquez remató y obligó al portero Raúl “Tala” Rangel a emplearse a fondo para salvar su meta.

Chivas respondió de inmediato con un disparo de Pavel Pérez que por poco se convierte en autogol, generando así un encuentro de ida y vuelta, con llegadas peligrosas de John Murillo por los atlistas y por el otro lado con Ricardo Marin y Roberto Alvarado.

Incluso Chivas anotó un gol al minuto 45, pero fue anulado por fuera de lugar de Erick Gutiérrez que hizo que la segunda mitad se jugara con todo, provocando que tanto el portero Camilo Vargas por el Atlas y el “Tala” Rangel por Chivas, se convirtieran en los bastiones del 0-0 en la mayor parte del encuentro.

Javier Hernández reapareció con las Chivas y su presencia impulsó a la victoria de los tapatíos sobre Atlas. Foto: Sandra Bautista/Imago7.

Después vino el ingreso de Javier Hernández y con eso pareció que Chivas tomaba su segundo aire para que al minuto 74 Roberto Alvarado sacara tremendo disparo que se metió angulado a la meta atlista venciendo el angustioso lance del portero colombiano Vargas, sin que pudiera llegar a la pelota para impedir la anotación.

Atlas se fue con todo en busca del empate, pero Chivas aguantó con todo para preservar la victoria y así sumar quince puntos en forma consecutiva que lo colocaron en quinto lugar de la tabla con 31 puntos.

