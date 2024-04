Chicharito estaría contaminando el vestuario de las Chivas de Guadalajara

Javier Hernández fue un regreso soñado, y esperado, en las Chivas de Guadalajara. Sin embargo, el paso de Chicharito por el Rebaño Sagrado no ha sido el mejor. Además de sus problemas dentro del campo, en el vestuario también generaría inconvenientes, según Carlos Hermosillo.

El exgoleador mexicano no cuestionó el rendimiento de Javier Hernández dentro del campo. Carlos Hermosillo resaltó los movimientos de Chicharito dentro del engramado; un olfato de atacante que no se olvida.

No obstante, Hermosillo cuestionó el comportamiento de Hernández fuera del engramado. El exjugador de la selección mexicana considera que Chicharito debe tener más humildad, pues la falta de ella habría provocado molestias con los más jóvenes del grupo.

“A mi me parece que el Chicharo… tiene unos movimientos extraordinarios movimientos en la cancha, es un jugador que tiene olfato, pero tiene que tener mucha mayor humildad. Porque yo ya me entere que en el vestuario no lo soportan los chavos, le tienen hasta miedo. Podrá ser figura, pero hay que ser humilde”, dijo Hermosillo para Fox Sports.

Los galones de Chicharito

Javier Hernández es uno de los grandes orgullos de las Chivas de Guadalajara. El experimentado delantero azteca fue formado en el Rebaño Sagrado y, antes de salir a Europa, dejó muy buenos registros.

Chicharito jugó 79 partidos con el club. Durante esa cantidad de encuentros el azteca marcó 29 goles y concedió 9 asistencias. Después de esta corta pasantía con el Rebaño Sagrado, Hernández forjó una exitosa carrera con clubes de la talla del Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen y Sevilla.

Pero no siempre se vive del pasado. Javier Hernández regresó a las Chivas de Guadalajara con 35 años y en proceso de recuperación de una fuerte lesión que sufrió con Los Ángeles Galaxy. Esto ha hecho que el azteca solo haya tenido participación en 7 partidos de la temporada (238 minutos), en los que solo ha marcado 1 gol.

