Chicharito Hernández lanza una autocrítica a la mentalidad de las Chivas

Las Chivas de Guadalajara vienen de conseguir una importante victoria ante el Club Puebla que los mantiene en la pelea por los puestos de clasificación en la Liga MX. Chicharito Hernández marcó su primer gol en esta segunda etapa con el Rebaño Sagrado, pero no ocultó su descontento.

El Rebaño Sagrado ganaba cómodamente en el Estadio Akron. Chicharito marcó su gol al minuto 34; Erick Gutiérrez hizo lo propio al 57 y Roberto Alvarado maquilló la goleada al 59.

Sin embargo, en un par de desconcentraciones en los minutos finales, las Chivas de Guadalajara sufrieron más de la cuenta. Al minuto 89, Diego de Buen descontó para el Club Puebla. El peligro aumentó cuando al 90+3 Alberto Herrera Rodríguez marcó el segundo gol para los visitantes.

A raíz de estas desatenciones en defensa, Javier Hernández cuestionó la intensidad con la que se terminan los partidos. Chicharito mostró su preocupación porque el resultado pudo haberse escapado de las manos del conjunto rojiblanco.

“Quedan tres finales muy importantes, vamos a jugarlas dándolo todo, tenemos un gran plantel, tenemos muchas cosas que aprender, con las victorias es más gratificante trabajar en la semana, pero no podemos sufrir los últimos minutos después de ir un 3-0 arriba, pero nos vamos contentos con los tres puntos”, dijo Hernández tras el partido.

El gol de Chicharito

Javier Hernández se reencontró con el gol después de 14 años sin gritar un tanto con la camiseta de las Chivas de Guadalajara. El último gol de Chicharito se remonta al 27 de marzo de 2010. En aquella fecha, el Rebaño Sagrado ganó 6-2 al Santos Laguna. El goleador histórico de México marcaría el 4-2 parcial.

“Agradecido (por anotar) y más porque se pudo cerrar con tres puntos porque siempre lo he dicho, hay muchos goles en mi carrera que desafortunadamente no han dado los puntos debidos a los equipos en los que he estado, uno es muy feliz cuando puede colaborar de esa manera”, dijo Hernández.

Chicharito tendrá la oportunidad de seguir ampliando sus registros goleadores en la siguiente jornada de la Liga MX. Las Chivas de Guadalajara visitarán al Club Pachuca en el Estadio Hidalgo. El conjunto de Fernando Gago está a cuatro puntos de Cruz Azul, club que ocupa el último cupo de clasificación directa a la Liguilla.

