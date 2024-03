¿Problemas con Chicharito? Isaác Brizuela aclara la relación con Javier Hernández 

Las Chivas de Guadalajara vienen de ser eliminadas de la Liga de Campeones de la Concacaf. Las derrotas siempre van acompañadas con algunos problemas dentro del vestuario. Mucho se ha hablado de una presunta división en el grupo en el que Chicharito Hernández sería protagonista. Isaác Brizuela se ríe de este tipo de especulaciones.

Los reportes han señalado cierto distanciamiento de Javier Hernández dentro del vestuario del Rebaño Sagrado. Sin embargo, Brizuela se encargó de desmentir estas informaciones sobre el veterano delantero de las Chivas.

¿Vestidor roto en Chivas?



Chicharito ignora a Pocho Guzmán y no lo saluda.

“Esas son puras especulaciones y a veces hasta nos da risa. Son cosas que en verdad nos da risa, pero a la vez te da coraje porque no es posible que por una simple imagen o algún comentario ya la gente piense lo peor o crean que estamos rotos en el vestidor, y ya lo tomamos más bien a la broma y nos enfocamos en seguir como hemos venido haciendo”, dijo Brizuela para Claro Sports.

Lejos de haber un distanciamiento y una división, Isaác Brizuela reconoció que Javier Hernández tiene un gran peso e influencia dentro del club. El futbolista de las Chivas de Guadalajara indicó que el exfutbolista de Los Angeles Galaxy es una voz líder dentro del vestuario que es escuchada atentamente.

“Cuando él empieza a hablar, guardamos silencio y tratamos de escuchar y de aprenderle por toda la trayectoria que hizo, por la experiencia que tiene y ha venido a sumar. Él lo ha dicho: ‘yo he venido a sumar, a pelear un puesto porque el que venga aquí no me hace ser titular desde el primer momento. Es ganarme día con día de un puesto’, y creo que eso también motiva al compañero que obviamente sabemos que el entrenador puede respetar algunas jerarquías, pero al final de cuentas, al mejor es al que va a poner”, agregó.

La eliminación ante el Club América

Las Chivas de Guadalajara fueron eliminadas de la Liga de Campeones de l Comcacaf. El Club América fue el “verdugo” del Rebaño Sagrado. Sin embargo, a pesar de la eliminación, Brizuela reveló que se siente satisfecho por la actuación de su club en el segundo partido de la serie.

El Rebaño Sagrado se puso 0-2 en el marcador y estuvo muy cerca de conseguir una épica remontada en el Estadio Azteca. Esta ambición y ese resultado parcial motivó a Brizuela a pesar de caer eliminados por el global.

“Obviamente sí hay un poco de dolor porque sabemos que es un torneo internacional y obviamente tenemos la ilusión de seguir avanzando y de seguir acercándonos al objetivo que es el tener otro título internacional. Creo que por la actuación que tuvimos en el segundo partido, por un lado, el equipo se queda tranquilo (…) También nos damos cuenta de que el equipo está preparado para eso, para enfrentar a cualquier rival. Nos dimos cuenta de que si nos lo proponemos y creemos en cada uno de nosotros como equipo, pues obviamente le podemos competir a cualquier rival y por ese lado, nos dejó tranquilos”, concluyó.

"Tenemos la obligación de estar en casa y salir a ganar"



Isaac Brizuela reconoce que Chivas está obligado a sacar los 3 puntos en casa frente al América

