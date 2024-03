Henry Martín y sus rechazos a las Chivas de Guadalajara

Henry Martín es un delantero experimentado dentro del fútbol mexicano. El atacante de las Águilas del América es uno de los goleadores aztecas mejores valorados en la Liga MX. Las Chivas de Guadalajara lo han intentado contratar, pero Martín les ha dado la espalda.

El Rebaño Sagrado está condicionado por su filosofía. Las Chivas de Guadalajara no pueden contratar refuerzos que provengan del extranjero, es por esto que buscan blindarse con lo mejores futbolistas nacidos en México. Henry Martín fue uno de sus caprichos.

Sin embargo, el atacante del Club América le ha dado la espalda al Rebaño Sagrado en más de una ocasión. La directiva de las Chivas de Guadalajara ha sentido el rechazo en múltiples oportunidades.

El propio futbolista se encargó de enumerar las veces en las que el Rebaño Sagrado intentó contratarlo. En la primera de ellas ni siquiera formaba parte del conjunto azulcrema.

“La primera estaba en Tijuana y previo a romperme la rodilla, ese día mi representante se acerca y me dice, ‘ya está lo de Chivas’ y ese día me rompí la rodilla. Subiéndome al autobús para ir al juego con Tijuana y ese partido fue cuando me rompí la rodilla“, recordó Henry Martín en una entrevista con David Medrano.

En las oportunidades siguientes, el Club América se interpuso en el camino. En la primer ocasión, los azulcremas lograron convencer a Henry Martín; en la segunda, la directiva del Rebaño Sagrado no fue lo suficientemente clara con el experimentado atacante mexicano.

“La segunda fue cuando se dio mi traspaso al América, estaba entre Chivas y América, luego yo conocí al Piojo Herrera, hablamos y terminé yendo al América (…) La tercera fue con Peláez, que habló y dijo, ahí chismoseó algunas cosas. No terminó de contar como estuvo. A mí se me acerca Santiago (Baños) me dice: ‘No queremos frenar tu carrera, aquí no vas a jugar mucho’. Yo pasaba por mal momento, con la afición mi situación era fatal, con el club no era malo, pero no estaba rindiendo y en América tú sabes que es rendir o te vas”, agregó.

Henry Martín acumula más de 300 partidos en la Liga MX. Sus pasos más destacados fueron con los Xolos de Tijuana y las Águilas del América. El veterano atacante de 31 años acumula 100 goles en la primera división y 50 asistencias. El exatacante de Venados de Yucatán ha demostrado ser un delantero rendidor en el torneo, un capricho que las Chivas no han podido cumplir.

Sigue leyendo:

· ¿Problemas con Chicharito? Isaác Brizuela aclara la relación con Javier Hernández

· Los memes arremetieron contra Alan Mozo por su autogol en el Clásico Nacional

· Henry Martín estaría siendo sondeado desde Estados Unidos

· El “Chino” Huerta aún tendría la opción de irse a Europa