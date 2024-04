Fallece hijo de Francis Ngannou con tan solo un año de edad: “La vida es muy injusta”

Francis Ngannou, excampeón de peso pesado del UFC y ahora boxeador, informó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su pequeño hijo Kobe, de tan solo 1 año y medio de edad, aunque aún se desconoce la causa de su muerte.

En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Ngannou expresó todo su dolor por la pérdida de su hijo con un desgarrador mensaje y pidió ayuda para poder lidiar con esta situación, ya que no sabe qué hacer.

“Demasiado pronto para irse, pero aun así se fue. Mi chico, mi compañero, mi socio Kobe estaba lleno de vida y alegría. Ahora yace sin vida. Grité su nombre una y otra vez, pero no responde. Fui lo mejor que pude a su lado y ahora no tengo idea de quién soy. La vida es muy injusta porque nos golpea donde más duele. ¿Cómo lidias con algo como esto? ¿Cómo puedes vivir con eso? Por favor ayúdenme si tienen una idea porque realmente no sé qué hacer y cómo lidiar con esto”, escribió.

En la publicación muchos peleadores de MMA y boxeadores le han dejado palabras de aliento a Francis Ngannou para que pueda superar este duro momento en su vida. Conor McGregor, Henry Cejudo, Anthony Joshua, Marvin Vettori y Cris Cyborg; son solo algunos de los que han comentado.

“Siento mucho tu pérdida, Francis. Mis oraciones están contigo y tu familia en este momento”, dijo McGregor.

“Lo siento mucho por tu pérdida Francis. Perder a la familia es lo más difícil que un humano puede pasar en la vida. No tenemos la respuesta, pero un día te volverás a ver. Te queremos mi hermano”, expresó Cejudo.

“Que los recuerdos que compartiste te traigan consuelo”, comentó Joshua.

“Querido señor, te pido que consueles a Francis y a su familia. Rodéalo con tu amor y asegúrate de que esté protegido por tu guía mientras llora esta pérdida. Dale la fuerza para saber que el cielo es eterno y que pronto estarán juntos, ya que esta vida es solo un abrir y cerrar de ojos”, escribió Cyborg.

Según informó TMZ Sports, las personas cercanas a ‘The Predator’, como también se le conoce al camerunés, pidieron privacidad durante el momento increíblemente difícil para su familia.

Francis Ngannou, excampeón de peso pesado del UFC, debutó con una derrota en el boxeo, pero fue alabado por su excelente actuación frente a Tyson Fury y esto lo ayudó a conseguir una oportunidad contra Anthony Joshua, quien lo noqueó en su segundo duelo en el deporte.

