Francis Ngannou cree que noqueará a Anthony Joshua: “Es más fácil de derrotar que Fury”

Francis Ngannou cree que lo más probable es que noquee a Anthony Joshua en la pelea que ambos protagonizarán en el Riad, Arabia Saudita, porque dice que el británico es más fácil de derrotar que a Tyson Fury, campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En una entrevista con The MMA Hour, Ngannou elogió la fuerza de Joshua, pero piensa que le será más difícil levantarse si lo derriba. Además, el camerunés indicó que pondrá al británico en posiciones y situaciones no tan cómodas durante el enfrentamiento.

“Creo que lo más probable es que noquee a Anthony Joshua. Creo que es más fácil de derrotar que Fury. Quiero decir, no es que no sea un peleador fuerte. Es un peleador muy duro, pero es más fácil derribarlo que Fury, y es más difícil para él volver a levantarse que Fury”, dijo.

Anthony Joshua venció a Otto Wallin por nocaut en diciembre y ahora medirá fuerzas con Francis Ngannou. Foto: AFP vía Getty Images.

“Creo que tendré una mejor respuesta frente a él (Joshua) que no lo pondrá en posiciones y situaciones tan cómodas. Las cosas cambiarán. Las cosas serán diferentes. No me quedaré ahí mirándolo, no. Va a ser diferente. Voy a lanzar algunas bombas y él será consciente de lo que está haciendo”, agregó.

Cabe destacar que Francis Ngannou sorprendió al mundo del boxeo al mandar a la lona a Tyson Fury en el tercer asalto con un gancho de izquierda en una pelea realizada en octubre. Tras diez intensos rounds, uno de los jueces vio ganar al ex-UFC, mientras que los otros dos a The Gipsy King, en una polémica decisión dividida, ya que muchos piensan que el camerunés ganó el combate.

“Esa fue mi primera pelea en el boxeo. Esa fue mi primera pelea. Como cualquiera, estoy mejorando y la brecha de mejora para un principiante como yo es enorme. Soy solo un principiante mejorando”, declaró el camerunés.

Desde ese momento, Ngannou fue elogiado por los expertos del boxeo, consiguió la atención de algunos de los mejores boxeadores del peso pesado y también entró en el ranking de la categoría por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el puesto número 10. Anthony Joshua fue uno de ellos y ahora ambos medirán fuerzas sobre el cuadrilátero.

En cambio, Joshua estuvo negociando una pelea con Deontay Wilder, pero al final decidió pelear con Otto Wallin, a quien venció por nocaut técnico en el quinto asalto en Arabia Saudita en diciembre. Como The Bronze Bomber perdió ante Joseph Parker el enfrentamiento entre ambos quedó descartado y el camerunés resultó ser el siguiente para el británico.

Francis Ngannou derribó a Tyson Fury en el tercer round de la reñida pelea que protagonizaron en Arabia Saudita. Foto: Justin Setterfield/Getty Images.

Francis Ngannou, excampeón de peso pesado del UFC, debutó con una derrota en el boxeo, pero su excelente actuación frente a Tyson Fury el pasado mes de octubre hizo que consiguiera esta oportunidad contra Anthony Joshua.

Por su parte, Anthony Joshua, de 34 años, suma tres resultados positivos después de caer derrotado en par de ocasiones ante el campeón unificado de peso pesado Oleksandr Usyk, quien por fin unificará los cinturones con Tyson Fury. El británico tiene marca de 27 victorias (24 nocauts) y 3 derrotas.

