José Altuve quedó encantado con el ambiente en México: “Tienen una fanaticada increíble”

Los Houston Astros completaron la barrida ante los Colorado Rockies el pasado fin de semana en la serie de dos encuentros de Grandes Ligas que se llevó a cabo en Ciudad de México en donde una de las principales estrellas de la novena sideral, José Altuve, quedó encantado con el ambiente que se vivió en el estadio Alfredo Harp Helú.

A tal punto quedo satisfecho el segunda base venezolano de los Astros que hasta aseguró que no se cierra a la posibilidad de que en algún momento de su exitosa carrera pudiera llegar a jugar con los Diablos Rojos en el béisbol mexicano. Eso sí, después de terminar su actual contrato de cinco años con el equipo sideral.

“Sí, ¿Por qué no? (Jugaría en México). Me quedan años en Grandes Ligas, pero me encantaría. Tienen una fanaticada increíble y nada queda descartado”, comentó José Altuve durante la conferencia de prensa posterior al encuentro que ganó la novena de Houston ante Colorado el domingo con pizarra de 8 carreras por 2.

El segunda base venezolano José Altuve firmando autógrafos a los aficionados en el estadio Alfredo Harp Helú de Ciudad de México antes de uno de los partidos ante los Colorado Rockies. Crédito: Fernando Llano | AP

El dos veces ganador del premio MVP de la Liga Americana tuvo la oportunidad de compartir con los directivos de los Diablos Rojos durante su estancia en suelo azteca. El equipo de la capital cuenta actualmente con un par de jugadores que brillaron en las Grandes Ligas como lo es el dominicano Robinson Canó y Trevor Bauer.

José Altuve, considerado como uno de los mejores bateadores en todas las Grandes Ligas en las últimas temporadas. también señaló el gusto que le quedó por la capital mexicana por lo que en un futuro no muy lejano le gustaría poder repetir la experiencia de jugar un partido de Grandes Ligas en Ciudad de México o simplemente poder visitar el país.

“Agradecemos el apoyo de la fanaticada mexicana. No nos queremos ir, la pasamos muy bien aquí porque es una ciudad muy bonita. Sólo espero volver algún día. Muchas cosas que me gustaron, empezando por las dos victorias, y que conocimos la ciudad, caminamos y luego llegar y ganar. Me gustaría venir a México, el año que viene o el siguiente”, sentenció el venezolano.

José Altuve ha sido uno de los jugadores más productivos de los Houston Astros en la presente temporada de las Grandes Ligas que no ha sido la mejor para la novena sideral. Crédito: Erin Hooley | AP

“Lo que puedo decir es que venir a México, la fanaticada nos brindó un apoyo inmenso y nos sentimos en casa. El beisbol viene creciendo más y más en el país. Sea el año siguiente o el que viene, me pongo el primero en la lista para regresar y tener este tipo de encuentros”, cerró el segunda base venezolano.

Los Houston Astros no están teniendo el desempeño esperado en este comienzo de temporada y sin contar la jornada de este lunes en las Grandes Ligas el equipo sideral tiene registro de 9-19 ocupando el último puesto de la División Oeste de la Liga Americana.

