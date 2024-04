4 momentos que marcaron la participación de Cristina Porta por ‘La Casa de los Famosos 4’

Cristina Porta ingresó a ‘La Casa de los Famosos’ con el firme propósito de establecer un vínculo con el público hispano, sin embargo, su paso por el programa estuvo plagado de momentos cargados de controversia y malentendidos.

Durante su participación en el programa, Cristina Porta tuvo momentos de polémica y discusiones con otros participantes, como Thalí García. También se destacó por cambiar de planes durante la primera nominación y dar puntos a los participantes del cuarto fuego.

En La Opinión de Los Ángeles recopilamos cuatro momentos que marcaron su participación:

Discusión con Thalí García

Una de las primeras controversias del programa, la protagonizaron Cristina Porta y Thalí García. En una discusión que ocurrió el 31 de enero. Tan solo días después del inicio de la cuarta temporada, el 23 de dicho mes.

Porta le preguntó a García si ella había armado el Cuarto Tierra y la mexicana respondió: “No, lo juro por mis hijos”. En medio de la discusión, García aseguró que fue Maripily Rivera quien armó el cuarto y la actriz lo negó.

Cristina la llamó manipuladora y mentirosa por ese hecho. Ante esto, García explotó y le dijo que no se metiera con sus hijos y que esperaba que regresara a su país.

Thalí le pide disculpas a Cristina #LCDLF4 pic.twitter.com/T3onvnzNGh — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 1, 2024

Después García se disculpó con la española: “Sostengo lo que he dicho a tus espaldas, que eres una mujer auténtica y lamento que las cosas se hayan salido de control y nuevamente perdón por el comentario que hice”.

Ella no aceptó disculpas y contestó “Yo te digo que te perdone Dios”.

Cristina Porta abandona la alianza ‘Fuagua’

Cristina Porta fue la primera participante en abandonar ‘Fuagua’, la alianza entre el cuarto agua y fuego. La española aseguró que sería independiente y en el reality show la apodaron “La república independiente de Cristina”.

Decidió jugar de esa forma, pero eso le costó la amistad de otros miembros de su cuarto como Robbie Mora, La Bronca, La Bebeshita y Sophie Durand.



Dicha decisión derivó que Porta estuviera limitada al momento de comprar comida y relacionarse con otros miembros de la casa.

Además de eso, los miembros del Cuarto Agua votaron por ella y resultó nominada. Sobre esto, conversó con Clovis Nienow y entre lágrimas le dijo: “Estoy triste porque confío en las personas y siempre me equivoco… es una mierda de vida no confiar en la gente”.

Cristina Porta se enfrenta a Alfredo Adame

Desde su entrada al reality show de Telemundo, Cristina Porta criticó a Alfredo Adame por sus comportamientos y lo llamó machista en varias oportunidades.

Ambos famosos discutieron en más de una ocasión. Pero, la última discusión que protagonizaron fue cuando Adame emitió un comentario transfóbico. Ella le pidió que no se refiriera a una mujer trans como hombre.

El actor mexicano estaba conversando con La Bronca y Porta apareció para decir: “Te pediría que al menos delante de mí no llamaras tío a una mujer”.

El histrión le contestó: “Yo no estoy hablando contigo, estoy hablando con La Bronca y no me quieras etiquetar”.

También añadió: “Eres una machorra peleonera, para mí tú no vale nada. Tú eres una persona indeseable en todos lados. Eres vulgar, eres una mujer corriente”.

Cristina Porta se molestó con Maripily Rivera

Después de su breve separación del Cuarto Tierra, Maripily Rivera encontró unos aliados en el nuevo cuarto fuego: Patricia Corcino, Paulo Quevedo y Cristina Porta.

La paz entre ellos no duró demasiado, esto debido al regreso de Rivera con los miembros de su cuarto: Ariadna Gutiérrez, Rodrigo Romeh y Clovis Nienow. Todo ocurrió después del abandono de La Divaza del reality show.

La puertorriqueña afirmó que ella era una mujer de perdón y que estaba dispuesta a seguir adelante.

Dicha noticia hizo molesta a Cristina Porta, quien manifestó: “¿República independiente Maripily? Si estabas con nosotros… hay que ser agradecido en la vida la verdad. Nosotros tres te hemos sostenido”.

Porta es la decimocuarta participante en despedirse del reality show, el cual terminará el 20 de mayo.

