Padre de Sergio ‘Checo’ Pérez homenajea con sus palabras la carrera del piloto Fernando Alonso

Estamos en la semana de carrera del venidero Gran Premio de Miami uno de los más vistosos y mediáticos en la Fórmula 1, y el señor Antonio Pérez, padre del exitoso piloto de Red Bull Racing, Sergio ‘Checo’ Pérez, ha compartido declaraciones y bastante positivas reflexiones sobre el rendimiento de su hijo sobre el monoplaza RB20, así como también lo que es su relación el múltiple campeón del mundo Max Verstappen, compañero de ‘Checo’ y también todo el respeto y la admiración que siente por el piloto español y ex campeón del mundo, Fernando Alonso.

Fernando Alonso es un ídolo eterno

El padre del piloto mexicano no tuvo titubeo alguno en elogiar y reconocer de principio a fin lo que representa y ha conseguido el piloto asturiano, además de opinar que considera que Alonso se encuentra viviendo el mejor momento de su carrera aún cuando no cuenta con el mejor monoplaza de la parrilla: “Ahora mismo estamos viendo al mejor Alonso. Está en el mejor momento de su carrera deportiva. ¿Por qué? Porque no tiene el mejor auto y aun así está peleando con los más fuertes”.

“Cuando fue campeón (con Renault) tuvo el mejor auto. Esto se podría aplicar a Max (Verstappen), cuando Max esté peleando la punta en un equipo que no es tan poderoso como Red Bull, diríais hoy Max es el mejor piloto del mundo porque está peleando con un auto que no es el mejor del mundo”.

‘Checo’ Pérez sigue trabajando para ser y hacer la diferencia

El señor Antonio también destacó todos los esfuerzos y el trabajo duro hecho por su hijo para adaptarse lo más rápido posible y de la mejor forma con el estilo de manejo que se lleva hoy en día en la Fórmula 1 y en especial en Red Bull: “Lo que Checo Pérez está haciendo desde el inicio de la temporada es aprender a manejar el coche al estilo de Max.

Anteriormente, Checo trataba de llevar el auto a su estilo, pero a día de hoy el coche está más hecho al estilo de Max y eso es lo que Checo está aprendiendo, está en esta curva de aprendizaje. Lo que Checo tiene que aprender es cómo sentirse a gusto con el RB20. Pero está muy cerca. A día de hoy sigue peleando el campeonato. Está segundo en el Mundial y hay que esperar, la temporada es muy larga y lo mejor de Checo Pérez todavía no lo hemos visto”.

¿Cómo va la relación de Checo y Max?

Antonio Pérez ha dejado en claro que la relación entre su hijo y Verstappen “va mucho mejor”. “Son dos tigres en la misma jaula”, asegura, reconociendo que “si a mí me preguntas quién me gustaría de compañero de equipo para Checo, pues diría que prefiero que sea el mejor del mundo”. “Checo es el segundo mejor y ojalá algún día supere a Max y tenga un hijo campeón mundial de F1″, dejó por sentado el padre del mexicano.

Adrian Newey podría irse de Red Bull

De acuerdo con información del medio italiano deportivo, La Gazzetta Dello Sport, la escudería británica del magnate Lawrence Stroll estaría totalmente abierta a desembolsar un total de 100 millones de euros, lo que sería aproximadamente unos $107 millones de dólares en un contrato de 4 años para Newey.

La cantidad de dinero que se le estaría pagando al técnico inglés es una posibilidad real ya que el principal sponsor de Aston Martin es Aramco, una compañía que se dedica a la explotación del petróleo y que busca que su equipo pueda ganar al menos una carrera en la máxima categoría del automovilismo profesional.

