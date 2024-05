La Opinión Hoy: Defensa de JC Chávez Jr. buscará desechar el caso por salud mental

Julio César Chávez Junior asistió la audiencia preliminar en la corte de Los Ángeles, donde enfrenta tres cargos por posesión de armas ilegales y la jueza mantuvo la acusación de culpable del mexicano, por lo que el próximo 13 de mayo se le hará la lectura de cargo. Ricardo López Juárez, editor de deportes aquí en La Opinión, que nos contó de primera mano lo que sucedió en esta audiencia.

“Ninguna consecuencia, la verdad estoy muy agradecido con la policía porque me salvó la vida, estoy agradecido por haberme dado la oportunidad, con el ser mexicanos y por lo que encontraron, pues, podía ser otra situación y la situación está muy bien, creo que todo marche bien porque no hay ninguna mentira simplemente es algo que pasó, todo el mundo se dio cuenta todos ustedes se dieron cuenta de que no estaban en la mejor condición”, dijo Julio César Chávez, Jr.

El editor destacó que “me pareció muy revelador lo que dijo Julio de cómo se siente respecto a encarar estos cargos, en la preocupación que siente de poder ir a la cárcel, pero al mismo tiempo la tranquilidad de que lo que le sucedió, pues es lo mejor que le pudo haber pasado, porque pudo haber sido mucho peor reveló Julio, que una persona con la que convivió una mujer que murió dos días después de que él salió de la cárcel allá del mes de enero por una sobredosis, entonces él se siente agradecido de que pasó esto porque él pudo haber seguido ese camino que lo hubiera llevado a una desgracia”.

“Es una persona distinta la forma en la que se le ve lo saludable, del color como se le ve, físicamente es la tranquilidad, proyecta buena vibra, se le ve tranquilo, se le ve pleno, coincide todo lo que se ve de él con lo que su abogado Michael Goldstein nos ha venido diciendo a lo largo de este caso, comenzó el 7 de enero cuando Julio fue arrestado en su casa de Los Ángeles de que ha sido una transformación desde que el juez le ordenó entrar un programa de tratamiento el 11 de enero cuando salió de la cárcel”, señaló.

