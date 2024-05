Dan cadena perpetua a líder de la MS-13 por los crímenes de 4 civiles elegidos al azar en Virginia

Un líder de la pandilla MS-13 acusado de violencia sin sentido que dejó cuatro civiles muertos al azar en 2019, fue sentenciado a cadena perpetua.

Melvin Canales Saldaña, también conocido como “Demente”, era líder de segundo rango en un grupo de la pandilla MS-13 con presencia en el norte de Virginia. Hace 5 años participó en diversos hechos de violencia cuando, al no encontrar rivales a quienes disparar, ordenó un derramamiento de sangre, dijeron las autoridades.

“A primera vista, los asesinatos cometidos tras la orden del acusado parecen ser materia de leyenda urbana”, dijeron los fiscales John Blanchard y Matthew Hoff en documentos judiciales.

“Los miembros de la pandilla formaban grupos de caza y mataban a quien tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino”, agregaron.

Sin embargo, la abogada del acusado dijo que apelaría la condena de su cliente, argumentando que sus subordinados afirmaron que las víctimas asesinadas eran rivales de pandillas cuando no lo eran, todo para poder ascender en las filas del grupo, informó The Associated Press.

En la primavera de 2019, Canales ordenó a los miembros de nivel medio que cumplieran con sus deberes de matar a integrantes de pandillas rivales de manera más agresiva, dijeron los fiscales. Hasta ese momento, los miembros se enfocaban principalmente en traficar cocaína entre Nueva York y Virginia.

Los miembros de la MS-13 respondieron patrullando en Virginia y Maryland en busca de integrantes de pandillas rivales, pero no obtuvieron resultados, según los fiscales. Cuando eso sucedió, en lugar de eso, atacaron a civiles al azar para poder aumentar su estatus dentro de la pandilla.

La acusación formal hace referencia a cuatro asesinatos cometidos en el condado de Prince William durante tres meses, entre junio y septiembre de 2019.

“Fueron individuos elegidos al azar”

En agosto de ese año, miembros de la pandilla atacaron a Eric Tate mientras viajaba a un complejo de apartamentos para encontrarse con una mujer; se desangró en la calle. El mes siguiente, Antonio Smith regresaba a casa de una tienda cuando le dispararon seis veces y lo mataron. Los documentos judiciales indican que Smith preguntó a sus asesinos por qué le disparaban.

Otros tres miembros de la MS-13, incluido el líder estadounidense de la pandilla, Marvin Menjivar Gutiérrez, participaron en los asesinatos de Milton Bertram López y Jairo Geremeas Mayorga. Sus cuerpos fueron encontrados en una zona boscosa del condado de Prince William, Virginia, en junio de 2019.

Los arrestos de 12 personas en octubre de 2020 diezmaron a la pandilla, pero el derramamiento de sangre puso a la comunidad al límite, dijo el jefe interino de la policía del condado de Prince William, Jarad Phelps, en una conferencia de prensa.

“Fueron asesinados a sangre fría sin motivo aparente. Fueron individuos elegidos al azar”, dijo Phelps entonces.

Los fiscales dicen que Canales se unió a la pandilla cuando tenía 14 o 15 años mientras vivía en El Salvador y que llegó ilegalmente a Estados Unidos en 2016 para evadir órdenes de arresto en ese país.

