Florida aclara las excepciones a la prohibición del aborto de 6 semanas después de que entre en vigor

Florida redujo el plazo legal para abortar en dos ocasiones, primero de 24 a 15 semanas de embarazo y luego hasta las seis semanas, sin excepciones por violación ni incesto. Para muchos, se trata de una de las leyes más restrictivas de Estados Unidos, que entró en vigor este miércoles en Florida, en lo que el presidente Joe Biden calificó como una “pesadilla” impulsada por su rival y predecesor Donald Trump.

Sin embargo, los reguladores de salud de Florida emitieron el jueves una nueva norma que aclara las excepciones a la prohibición estatal del aborto de seis semanas y detalla los tratamientos permitidos para ciertas afecciones médicas que ponen en peligro la salud de la mujer embarazada y del feto.

La norma de la Agencia para la Administración de Atención Médica del estado llega un día después de que entraran en vigor las nuevas restricciones al aborto en Florida. Con la nueva ley del estado, el acceso al aborto está muy limitado en todo el sureste.

La medida especifica que los tratamientos para un embarazo ectópico y un tumor trofoblástico, un tumor raro que se forma donde la placenta se adhiere al útero, no se consideran abortos. También establece que si un médico intenta inducir el parto para tratar la rotura prematura de membranas y el feto no sobrevive, no se considera un aborto.

Las condiciones pueden ocurrir después de las seis semanas de gestación y “pueden presentar un peligro inmediato para la salud, la seguridad y el bienestar de las mujeres y los niños no nacidos” en hospitales y clínicas de aborto si no se tratan de inmediato, según los reguladores estatales.

La agencia dijo que inició la elaboración de normas para “salvaguardar contra cualquier daño inmediato que pudiera sufrir las mujeres embarazadas debido a la desinformación”, y acusó a los medios de comunicación, a la administración de Biden ya los grupos de defensa de perpetuar una “campaña de miedo profundamente deshonesta” para tergiversar la ley de aborto del estado.

La norma de emergencia es necesaria “para garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de las mujeres embarazadas y de los fetos durante emergencias médicas”, según la Agencia para la Administración de la Atención Médica.

El gobernador Ronald Dion DeSantis aprobó el plazo de las seis semanas para abortar en abril de 2023, pero su aplicación se ha aplazado hasta ahora porque varias organizaciones denunciaron la medida al alegar que infringía unas leyes estatales sobre privacidad. El Tribunal Supremo de Florida desestimó esa denuncia hace un mes, permitiendo la entrada en vigor de la ley este miércoles.

El alto tribunal aceptó, sin embargo, que los electores decidan en noviembre si revierten las restricciones al aborto impuestas por el gobierno de DeSantis. Cuando acudan a votar en las presidenciales de noviembre, los floridanos se pronunciarán también sobre una enmienda para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Para que el texto se apruebe, deberá contar con un 60% de votos a favor.

Antes de este miércoles, el estado servía de refugio para numerosas mujeres del sureste de Estados Unidos, una región donde las restricciones contra el aborto se han multiplicado desde que el Supremo anuló el fallo ‘Roe v. Wade’, que garantizaba a nivel federal el derecho a la interrupción del embarazo.

Desde que la Corte Suprema desmanteló el derecho constitucional al aborto en junio de 2022, 14 estados han prohibido el aborto con excepciones limitadas.

