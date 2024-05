Hirving Lozano habló sobre su futuro en el fútbol de Concacaf

Hirving Lozano está teniendo un retorno poco sobresaliente con el PSV Eindhoven. El futbolista de la selección mexicana ha sido vinculado con muchos equipos de la Liga MX e incluso con el San Diego FC de la Major League Soccer. En medio de estos rumores, el “Chucky” habló sobre su futuro.

El propio jugador reconoció que está al tanto de los informaciones que se manejan en los medios de Estados Unidos y México. Sin embargo, en unas declaraciones para TUDN, Hirving Lozano le habría cerrado las puertas a un traspaso cercano al fútbol de Concacaf.

“Sí, sí he visto que hasta Cruz Azul, Chivas, San Diego, Los Ángeles y no sé qué más, la verdad, pero pues en este momento estoy aquí en el PSV, apenas voy llegando, la verdad que aquí la gente del club me quiere mucho y eso se los agradezco siempre“, explicó el internacional mexicano.

Si Hirving Lozano (28|🇲🇽) se retirará mañana ¿en que lugar estaría entre los mejores futbolistas mexicanos de la historia? 🤔



2️⃣ Eredivisie

1️⃣ Serie A

1️⃣ Liga MX

1️⃣ Copa Italia

1️⃣ Liga de Campeones CONCACAF

1️⃣ Copa Oro



4️⃣8️⃣3️⃣ Partidos, 2️⃣2️⃣3️⃣ goles producidos ⚽🎯 pic.twitter.com/6Ps2jA4xoo — Félix Rios (@Sangresudoryft1) April 25, 2024

Hirving Lozano dejó el Napoli de la Serie A de Italia para sumarse al PSV. En este conjunto neerlandés, el “Chucky” defendió los colores en el pasado y se metió en el bolsillo a los aficionados. Su trato particular dentro de la institución fue lo que le hizo volver y, hasta ahora, le hace pensar en quedarse en la Eredivisie.

“Voy llegando aquí y bueno, no sé la verdad qué pase en un futuro, sabes que el fútbol cambia de un día para otro y en cualquier momento, pero como siempre he dicho, yo no cierro las puertas a nadie. Ahorita estoy aquí, tengo contrato aquí, voy llegando y pues la verdad que voy a disfrutar mucho. Estar aquí me gusta mucho, Holanda me gusta, me gusta mucho la gente”, agregó.

El Club Pachuca es una posibilidad

Los inicios de Hirving Lozano en el fútbol mexicano fue con el Club Pachuca. En este equipo de la Liga MX el Chucky hizo las categorías sub-17 y sub-20 antes de llegar al primer equipo. Los Tuzos andan en un muy buen momento en la actualidad, pues clasificaron a la final de la Concachampions. Lozano reconoció que le gustaría volver a uniformarse con los Tuzos.

“Sí, me encantaría jugar en Pachuca, pero pues ya sabes que el fútbol puede dar muchas vueltas y no se sabe”, concluyó.

Los maximos goleadores de PACHUCA en la CONCACAF. 🏆



9️⃣⚽️ Hirving Lozano (2017)

9️⃣⚽️ Ulises Mendivil (2010)

6️⃣⚽️ Gabriel Caballero (2000,2002,2008 y 2010)

6️⃣⚽️ Christian Giménez(2007, 2008,2010)

6️⃣⚽️ Franco Jara (2017) pic.twitter.com/6UvHeunyr3 — Tuzologia.net (@Tuzologia) March 8, 2023

Con la camiseta del Pachuca, Hirving Lozano jugó 149 partidos. Durante esa cantidad de encuentros el azteca marcó 43 goles y concedió 31 asistencias. Sus grandes números en la Liga MX le permitieron dar el salto a Europa, una travesía que ya tiene más de 7 años.

Sigue leyendo:

· Hirving Lozano rechazaría a las Chivas de Guadalajara para jugar en Estados Unidos

· Las Chivas de Guadalajara “sacrificarían” a un jugador para fichar a Hirving Lozano

· Los Pumas de la UNAM complican la salida de César Huerta

· Guillermo Almada arremete contra la organización de la Liga MX: “Seremos el hazmerreír del mundo”