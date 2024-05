Horóscopo de Mhoni Vidente para todo el mes de mayo 2024

Mhoni Vidente ha consultado el tarot para decirnos lo que le depara a tu signo del zodiaco durante todo el mes de mayo 2024. La astróloga revela cuáles son tus días de la suerte, signos más compatibles, colores de la fortuna y lo que debe hacer tu signo para tener un mes próspero.

Aries

En el horóscopo del tarot en este mes te salió la carta del Emperador que dice que no lo dudes, que eres el mejor en todo lo que vayas a realizar.

Tus mejores días son 03, 04, 10, 13, 20, 21 y 27 de mayo, tus números de la suerte son 08 y 10, tu color es el verde y rojo, tus signos compatibles Piscis, Leo y Capricornio, tu mejor día el martes.

En este mes de Mayo vendrá a ti la oportunidad de trabajo nuevo y bien pagado, recuerda que en este mes tu signo tiende a tener una metamorfosis en tu forma de pensar y de ser para elevar más tu energía a lo positivo, por eso te recomiendo mantenerte en comunicación con la divino y meditar más en tu vida diaria.

Te llega la invitación a salir de viaje en este mes y va a ser con tu pareja. Van a ser unos días de volverse enamorar y más tu signo que no sabe estar sin alguien a su lado, recuerda que se vale pedir perdón y perdonar para estar en paz con los demás.

Ten cuidado con el dinero o trata de no prestar para que no te roben la suerte, solamente a familiares, para que la prosperidad siga en tu vida. Terminas de pagar tu carro y piensas en cambiarlo por uno más reciente, siempre el Aries busca que lo volteen a ver por lo que lo luce.

En este mes vendrá un dinero extra, ten cuidado con los chismes y malas energías que van a estar rodeándote, así que trata de no platicar tus planes y cuidarte de las malas amistades, recuerda que tu signo es el carnero y eso te hace ser presa de las malas personas.

En tu familia sabrás de un embarazo que te dará mucha felicidad. A los Aries que están solteros les llegarán dos amores unos en el trabajo o escuela y otro lo conocerás en una fiesta así siempre trata de vestirte de lo mejor.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salio la carta de la Muerte que te dice que es el tiempo de hacer cambios drásticos en tu vida y empezar a avanzar sin mirar atrás, que la buena fortuna te va a rodear. Tus mejores días son 05, 07, 14, 19, 23 y 27 de mayo, tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles Acuario, Virgo y Capricornio, tu mejor dia el miercoles.

Sigues de suerte en este mes de Mayo, recuerda que es tu cumpleaños y siempre se renueva tu energía por eso te recomiendo usar mucho perfume para que tengas mucha suerte en todo.

Tramitas tu papelería de visa o residencia trata de asesorarte muy bien con un abogado, te llega un dinero extra por cuestiones de una comisiones y utilidades, trata de invertirlo en ti en cuestiones de ropa o un buen carro, recuerda que la mejor inversión es uno mismo.

Te buscan para hacer un negocio nuevo de importación o alimentos y eso te va a ayudar mucho para tener más abundancia. Recuerda que tu signo es muy terco e intenso y eso hace que a veces cometas muchos errores con las personas que más quieres, por eso en este mes trata de relajarte y quitarte esa actitud de imponer siempre tu decisión.

Te ofrecen matrimonio o vivir juntos, recuerda: siempre piensa antes de actuar para que no te arrepientas después-

Cuídate de dolores estomacales o problemas de la vista porque va a ser tu punto débil todo el mes. Te llegan regalos que no esperabas y eso te pondrá muy feliz.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salio la carta del Juicio, que te dice que es el tiempo de ordenar tus ideas y analizar hacia dónde diriges tu vida, así que trata de estar más concentrado en todo lo que vayas a realizar.

Tus días mágicos son 07, 11, 20, 21, 25 y 28 de mayo, tus colores son naranja y amarillo, tus signos compatibles Sagitario, Acuario y Leo, tu mejor día es el jueves, tus números de la suerte 02 y19.

En este mes de Mayo vendrá a ti mucha suerte en cuestiones de trabajo y cerrar esos proyectos que tenías pendiente y recuerda que también en este mes empieza tu mejor ciclo porque es tu cumpleaños y eso te va a ayudar a renovarte por completo en todo lo que deseas y te rodea.

Ten cuidado con las pérdidas o robos se mas precavido, recuerda que un punto débil de los Géminis es ser muy confiados así trata de limitar esa virtud. Unas amistades se van a alejar de ti por cuestiones de chismes y malas energías, pero recuerda que lo que sucede es para que tu energía esté más sana y sin tantos tropiezos.

Te recomiendo cargar un limón verde en tu bolsa para tengas suerte todo el mes. Recuerda que el amor eres muy difícil de complacer por tener esa dualidad en tu signo el gemelo y a veces pensar que con la persona que estás en ese momento es la ideal y conoces alguien más y te emociona más y eso por tu condición de signo, pero debes aprender a diferenciar entre el amor y la pasión así trata de ser más fiel contigo mismo y ser feliz.

Te llega un invitación para un viaje para este mes y será muy bueno para tu signo, tendrás que arreglar papelería de identificación o seguro social y eso te ayudará a tener tus papeles en orden.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salio la carta del Mundo, que te indica que es el tiempo de conocer otros lugares y abrir más el campo de idiomas en tu vida, que lo vas necesitar mucho en el futuro y que un amor de lejos llegará para quedarse.

Tus mejores días son 06, 10, 12, 20, 25, 27 y 30 de mayo, tus signos compatibles Piscis, Aries y Libra, tu colores amarillo y naranja, tus numeros magicos 12 y 18.

Va a ser un mes de mayo lleno de buenas oportunidades de crecimiento profesional, recuerda que siempre el quinto mes del año para tu signo es muy significativo porque son cuando tomas tus decisiones más importantes en tu vida, por ejemplo, ya vivir en pareja o cambiarte a un mejor trabajo, así que no lo dudes y empieza una nueva etapa en tu vida.

Te recomiendo que te pongas algo de plata para que tengas mucha suerte todo el mes, por fin resuelves una situación familiar que tenía muy preocupado. Terminas de pagar tus deudas y empiezas ahorrar, solo ten cuidado con tu pareja amorosa, recuerda que tu signo es agua y esto te hace ser muy celoso y a veces en el amor tu mente te hace crear situaciones que no son así trata de controlarte y no celar tanto a tu pareja.

Te llega un dinero extra por cuestiones de una deuda o pago de utilidades, te busca un familiar para pedirte una opinión de la compra de una casa , ten cuidado con dolores de cabeza o cintura que va a ser ocasionado por el estrés sigue con el ejercicio y la dieta que ya te estas viendo de lo mejor.

Leo

En el horóscopo del tarot te salio la carta del Loco que nos indica que son tiempos de madurar y no tomar decisiones precipitadas, trata de ser paciente y buscar siempre la estabilidad emocional que tu signo, como es fuego, sufre de impulsos incontrolados.

Tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 01 y 25, tu color es el blanco y azul fuerte, tus signos compatibles Sagitario, Capricornio y Piscis, tus mejores días son 07, 11, 13, 21 , 28 y 30 de mayo.

El mes de mayo va a ser de muchas aventuras nuevas en tu vida, decides cambiar por completo tu forma de pensar y ser para que tengas más oportunidades de crecimiento en lo laboral, recuerda que tu signo es muy fuerte y bueno para los negocios, pero siempre se desanima muy rápido porque el lema de tu signo es que todo rápido y bien, que son muy desesperados por eso debes aprender a ser más controlado con tus emociones.

Te recomiendo ponerte agua bendita en la nuca para tengas muy buena energía todo el mes. Ten cuidado con el dinero trata de ahorrar y ser más precavido en tus finanzas. En el amor te rodea muchos los amores del pasado en este mes trata de cerrar círculos y empezar a conocer personas más afines a ti.

Te viene un asunto legal que tendrás que resolverlo de la mejor manera, ya no seas tan intenso en tu vida diaria y aprende a dejar los vicios que no son buenos para ti. Cuidado con los pleitos en tu familia se prudente.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salio la carta del Diablo que te dice que es el momento de quitarte energías negativas y personas tóxicas que te rodean, que son tiempos de tomar decisiones fuertes para avanzar en tu vida.

Tus días magicos son 07, 11, 13, 20, 21, 24 y 27 de mayo, tus números de la suerte 04 y 17, tu color es el amarillo y rojo, tus signos compatibles Escorpio, Capricornio y Aries, tu mejor día es el lunes.

Va a ser un mes muy especial para ti, vendrán sorpresas que no esperabas en cuestiones de arreglos de papelería de migracion o asuntos de demandas, recuerda que tu signo siempre trata de resolver de la mejor manera su situación, por eso es muy importante tener fe en uno mismo para conseguir lo que se desea y los astros van a estar a tu favor para ayudarte en todo lo que quieras resolver.

Te recomiendo ponerse mucho perfume para que las buenas energías estén presentes todo el mes, recuerda dejar a un lado la flojera y poner en acción tu cuerpo y seguir con el ejercicio y las dietas para que veas de lo mejor en estos días y más como viene el verano poder lucir tu cuerpo.

Te piden un consejo y va a ser para arreglar un asunto de infidelidad, ten cuidado con dolores de presión alta y dolor de cabeza, recuerda que tu signo siempre sufre de eso. Te llega la invitación de salir de viaje con tu familia.

En el amor tendrás que darle mucho apoyo a tu pareja por culpa de una enfermedad, recuerda que para eso son las parejas para darse apoyo en el momento que más se necesita, te regalan una mascota.

Libra

En el horóscopo del tarot te salio la carta del Sol que nos dice que es el tiempo de crecer en lo económico y siempre pensar que estas hecho para grandes proyectos. Esta carta también que este mes de amor va a ser de viajes y conocer personas del extranjero.

Tus mejores días son 05, 10, 13, 20, 21,22 y 28 de mayo, tus números magicos son 07 y 22, tus signos compatibles Libra, Sagitario y Acuario, tu mejor día es el miércoles.

Va a ser un gran mes para los Libra por fin en este mes decides cambiar de actitud y renovarte por completo en lo físico y tener una mentalidad triunfadora en todo lo que te propongas y eso te va ayudar a estar mejor en todos los sentidos.

Te recomiendo ponerte mucho perfume y un limón verde en tu bolsa para las buenas energías reinen en tu vida todo estos días. En estos días vas poder tener oportunidad de cambiar de trabajo o cerrar proyectos recuerda que siempre en el quinto mes del año a tu signo reina la abundancia económica y los cambios en lo personal, como el amor así tendrás mucha suerte en tener una pareja estable o te piden matrimonio, recuerda que eres el mejor en cuestiones de comunicaciones y ser muy sociable así trata de tomar un curso en esas actitudes.

Arreglas problemas de pensión alimenticia o divorcio, recuerda que tu contacto con tu familia es muy importante por eso trata siempre estar en comunicación con ellos, recuerda que tu carácter no es débil simplemente no te gustan los pleitos es lo mejor mantenerse alejado de las malas energías. Cambios positivos en este mes en tu trabajo te pagan tus utilidades o comisiones.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salio la carta del Mago, te indica que va a ser un mes de cambios positivos, que pidas que se te va a dar y recuerda que no debes de cargas con problemas que no son tuyos.

Tus mejores días son 04, 07, 15, 20, 21, 22 y 28 de mayo, tus números mágicos 09 y 30, tus signos compatibles Piscis, Cáncer y Leo, tu mejor día es el lunes, tu color es el azul y blanco.

En este mes de Mayo tus energías van a estar más despiertas que lo de costumbre eso significa que la oportunidad de que hacer en cuestiones de trabajo y vida personal. Vendrá a ti una intuición que te va dar la señal de saber qué camino tomar.

Ten cuidado con problemas de salud sobre todo en cuestión de hormonas y alteración de los nervios trata de ir con tu médico. A veces piensas en dejar a tu pareja o divorciarte y recuerda que la decisión que tomes siempre sea la mejor para que tu vida seas feliz.

En tu trabajo habrá cambios, recuerda que trabajar en gobierno o empresas internacionales siempre llegan los cambios para tener mejor puesto. Te llegará un amor prohibido, o sea casado, en este mes y será de mucha pasión.

Celebras el cumpleaños de un hijo o tu mami, tendrás más contacto con lo espiritual eso te va a ayudar a sanar las heridas del corazón. Recuerda que nosotros somos lo que comemos así trata de seguir comiendo sano y no dejar el ejercicio.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salio la carta del As de Oros que te dice que es el momento de hacer cambios positivos en tu desempeño laboral y buscar siempre la recompensa económica, que los astros se van a alinear a tu favor.

Tus mejores días son 04, 09, 12, 13, 20, 21 y 23 de mayo, tus números magicos son 23 y 29, tu color es el azul y rojo, tus signos compatibles Aries, Cáncer y Leo, tu mejor día es el viernes.

Es tu mes de buena suerte por fin terminas ciclos que tenías pendientes de proyectos de negocios, recuerda que en la vida debes ser ordenado y administrado con tu tiempo y así poder cumplir con tus metas.

Te recomiendo ponerte mucho perfume para que las buenas energías te sigan rodeando y estar creciendo más en lo económico. Cierras un ciclo en una relación amorosa y piensas en darte un tiempo para ti.

Terminas de pagar una deuda y por fin decides empezar a ahorrar, recuerda tratar de poner en orden tu papelería de visa y pasaporte porque te van invitar a ir de viaje en estos días. Cuidado con el Sol, si vas a salir a caminar o hacer ejercicio recuerda que tu punto débil es la piel así que trata de protegerte.

Te viene un examen para subirte de puesto o tener otra categoría, le ayudas a tu padres a arreglar su pensión del seguro social, terminas de arreglar tu carro para venderlo, recuerda que siempre es muy importante defender tus ideales en la vida por eso no te dejes influenciar por alguien más en hacer lo que no deseas. Te invitan a jugar futbol o algún deporte.

Capricornio

Tu horóscopo del tarot te salio la carta del Carruaje que te dice que va ser un mes de grandes cambios de actitud, decides cambiarte de casa o irte a vivir un tiempo tu solo, te llega la propuesta de hacer un negocio que te va a dejar más ingresos. Ten cuidado con los enojos trata de controlar tus impulsos.

Tus números mágicos son 26 y 31, tu color es el azul y amarillo, tus signos compatibles Tauro, Leo y Virgo, tu mejor día es el martes, tus días mágicos 03, 05, 13, 17, 21, 23 y 27 de mayo.

En este mes de Mayo vendrá a ti la oportunidad de trabajo nuevo y bien pagado, recuerda que en este mes tu signo tiene a tener una renovación en tu forma de actuar para elevar más tu energía a lo positivo, por eso te recomiendo mantenerte en comunicación con la divino y meditar más en tu vida diaria.

Te llega la invitación a salir de viaje en este mes y va a ser con tu pareja. Van a ser unos días de mucha felicidad, ten cuidado con el dinero o trata de no enseñarlo en la calle para que no sufras de robos, ten cuidado con los chismes o malas energías que van a estar rodeándote en este mes. Trata de no platicar tus planes y cuidarte de las malas amistades, recuerda que tu signo es muy confiado y eso te hace pasar malos momentos.

Es el momento de tomar la decisión de ser feliz y si quieres a esa persona díselo y verás que vas a vivir unos días de mucho amor. Compras unos muebles para tu casa, te haces una cirugía estética que todo saldrá de lo mejor y empiezas una rutina de ejercicio y mejor alimentación.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salio la carta de la Torre, que te dice que es el tiempo de crecer y hacer un patrimonio para tu futuro, que no tengas miedo a los cambios que los astros se están alineando a tu favor.

Tu mejor día es el miércoles, tus días mágicos 07, 09, 14, 20, 21, 25 y 29 de mayo, tu color es el azul y amarillo, tus signos compatibles Tauro, Leo y Virgo.

En este mes de Mayo recuerda que las buenas energías estas de tu lado, pero trata de ser más discreto en todo lo que vayas a realizar para que no te salen o te hagan mal de ojo y estos días va a ser de renovar tu energía.

Por fin pones en paz tu corazón y decides comenzar de nuevo en cuestión amoroso, recuerda que lo mejor que tiene tu signo es ser muy coqueto y servicial y eso hace que se de pronto un nuevo amor.

Tramitas tu papelería de visa o pasaporte, te llega un dinero extra por cuestiones de una comisiones o utilidades, trata de invertirlo en ti. Te buscan tus superiores en tu trabajo para darte un nuevo puesto y mejor sueldo, recuerda siempre tener una buena actitud de sobresalir.

Cuídate de dolores de espalda o huesos porque va a ser tu punto débil todo el mes, así trata de ir con tu médico.

Trata de terminar tus estudios profesionales y ya no dejar nada sin concluir, en cuestiones de familia sabrás de un embarazo de una hermana que te hará muy feliz. Un amigo te pide una ayuda económica, te regalan una mascota , y piensas mucho en alguien de Aries o Libra, trata de platicar con esa persona y quedar en paz.

Piscis

En el horóscopo del tarot, te salio la carta de la Templanza que te dice que son tiempos de pensar dos veces las decisiones y ser más relajado con tu vida laboral, que las presiones te están enfermando, así calma que todo pasa en la vida.

Tus mejores días son 08, 09, 13, 17, 19, 22, 27, 29 de mayo, tus signos compatibles Virgo, Escorpio y Cáncer, tu mejor día es el jueves, tus números 03 y 06.

Va a ser un mes de estar con muchas actividades de trabajo y personal, recuerda que tu signo lo domina mucho el estar ocupado y en este quinto mes no va ser la excepción. También terminas de cerrar el episodio de un mal amor y dejar atrás los rencores y te vuelves a enamorar, que va a ser muy compatible contigo, recuerda que tu signo como son dos peces y siempre necesitas de una pareja para sentirte completo en tu vida

Trata de guardar dinero para tus pagos de tarjeta y servicios, recuerda que tu signo es muy gastón y eso lo hace tener mala administración, así trata de aprender a no comprar lo que no vas a utilizar.

Cuídate de las traiciones en cuestiones de amigos de trabajo, recuerda no tenerles toda la confianza. Haces cambios en tu casa o compras muebles, te busca un familiar para invitarte a una boda o bautizo, van a ser unos días de estar en constante renovación personal, así trata de tener més comunicación con lo divino por eso te recomiendo te pongas ropa de color naranja y blanca para reine en tu vida la prosperidad.

Mandas a arreglar tu carro de una llanta o los frenos para irte de viaje con tu familia. Debes de hacerte una revisión médica para que descartes cualquier enfermedad y sentirte de lo mejor. Ya no busques a ese amor que se fue de tu lado es mejor llenarse de orgullo y dejarlo pasar. Mes de sorpresas económicas.

